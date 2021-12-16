حضري المعمول الشامي بنفسك في المنزل بخطوات سهلة

يتميز المعمول الشامي ، بطراوته وقوامه الهش ومذاقه اللذيذ، ويعتبر من الحلويات اللذيذة والشهية، التي يحبها الكثير من الأشخاص، وهو يعد من أشهر أنواع الحلويات في الأعياد والمناسبات، فهو من الحلويات الشرقية المفضلة لدى جميع بلدان الوطن العربي، ويتميز أيضاً بسرعة وسهولة تحضيره في المنزل، وتختلف طريقة إعداده من مطبخ إلي أخر، ويمكن أيضاً حشوة بأكثر من طريقة علي حسب الرغبة، فهناك بالتمر، والفستق، وعين الجمل، وهو من الحلويات المشهورة جداً في السعودية، وسوريا، وفلسطين، والعراق، وهو يعتبر مفيد وصحي جداً للأطفال، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل المعمول الشامي في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل المعمول الشامي

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي مقادير عمل هذه الحلوى الشهية وهي كالاتي:-

كيلو من الدقيق.

معلقة صغيرة من المحلب.

500 جرام من السمنة الدافئة.

نصف معلقة صغيرة من المستكة.

كوب من السكر البودرة.

معلقة صغيرة من الخميرة.

كوب من الحليب الدافئ.

قطر سميك.

كيلو من عجوة التمر.

2 معلقة كبيرة من القرفة.

رشة من جوز الطيب.

2 معلقة كبيرة من اليانسون المطحون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من هنا علي أبسط الخطوات لتحضير المعمول الشامي في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار إناء عميق، ونضع به الدقيق، والسمنة، ثم نقوم بفرك الخليط، حتي يتشرب الدقيق السمنة كلها. بعد ذلك قومي بإضافة المستكة، والمحلب، ونصف كوب من السكر، وخلطيهم جيداً. ثم قومي بتذويب الحليب، والخميرة، والسكر، 50 جرام من القطر السميك، وضعيهم علي الدقيق، واعجني بأطراف الأصابع، حتي تتشكل لدينا، عجينة طرية ولينة. بعد كدة أتركي العجينة تتخمر، جانباً لمدة ساعة، ثم جهزي الحشو عن طريق عجن التمر، مع معلقتين من القرفة ونصف كوب سمنة سائل، ورشة صغيرة من جوز الطيب، مع معلقتين من اليانسون. ثم قطعي العجينة وملأيها بالحشو، ثم ضعيها في القالب، ثم رصيها في صينية الخبز، واخبزيها علي درجة حرارة 200 مئوية، لمدة ربع ساعة، حتي تنضج تماماً.

عند تحضير المعمول يجب أتباع بعض الخطوات لنجاح الوصفة

من هنا سوف نتعرف علي بعض هذه الخطوات وهي كما يلي:-