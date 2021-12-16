السعي لنيل رضا الناس حاجه ممكن نرجعها للزمن القديم شوية لأن أجدادنا كانوا عايشين في مجتمعات لو تم نبذ حد فيها مستحيل ينجو منها لوحده لأن ظروف الحياة كانت صعبة وشاقة، عشان كده تطورت عند البشر حب نيل الرضا أو السعي لطلب رضا الآخرين ولأن التصرف ده ممكن يكون طبيعي بالنسبة لينا لكنه غلط وبيخلي حياتك تتجه للأسوأ وبيخليكي تفقدي احترامك لذاتك وثقتك بنفسك تنعدم مع الوقت، ولأن رضا الناس غاية لا تدرك، ولأن كمان رأيهم فيكي مش لازم يبقى أهم حاجة في حياتك، هنقولك 6 طرق تبطلي بيها محاولات السعي لطلب الرضا من الآخرين approval seeking

6 طرق تبطلي بيها محاولات السعي لطلب الرضا من الآخرين approval seeking

1- استراحة من السوشيال ميديا

السوشيال ميديا أفضل طريقة للتركيز علي لفت الانتباه وتحقق الذات وملهاش أي قيمة عملية في حياة الإنسان لأنها بتاخد وقت كبير عشان تاخد الزاوية والضوء المناسبين، فتحولك إلي شخص اهم حاجه عنده موافقة وقبول الغرباء فتبدأي تحسي بتقليل احترامك لذاتك بغنك تنشري صور بملابس جميلة وتختاريها بدقة عشان هاشتاج أو ترند معين. السوشيال ميديا هتجبرك تتخلي عن خصوصياتك لمجرد لايك زيادة. حاولي تعزلي نفسك عن السوشيال ميديا لوقت معين فبالطريقة دي هتقدي تفهمي إنتي محتاجه إيه وهتعرفي تعيشي حياتك وتستمتعي بكل لحظة فيها مع أصحابك وحبايبك.

2- ما تقارنيش نفسك بغيرك

أكبر فخ ممكن تقعي فيه، لأن البشر دايما بيميلوا للمقارنة وبيحاولوا يبحثوا عن الأفضل وده سبب منطقي للتطور لكن لو دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تشغل عقلك فإنتي في مشكلة، لأنك شوية وهتخسري نفسك لأنك بتقارني نفسك بغيرك فهتحسي بإنك بلا قيمة وبالاكتئاب، كل لحظة حلوة ليكي هتفقديها، كل إنجاز حققتيه هيكون أقل مايمكن. عشان ترتاحي أفضل طريقة عشان تبطلي تقارني نفسك بالغير إنك تلاقي الحاجه اللي مش حاسة بأمان من ناحيتها، بمجرد ماتعرفيها هتكوني جاهزة إنك تطوري منها وتشتغلي عليها أكتر.

3- الاجتهاد والحماس في فعل الأشياء

كل ما زاد وقت فراغك، كل مازادت حواليكي الأفكار المزعجة والحاجات الغير مهمة في حياتك. لو ركزتي علي الحاجات اللي بتحبي تعمليها، سواء الطبخ أو العزف علي آلة موسيقية أو قراية كتاب معين، كل عمل شاق بتعمليه هيعزز احترامك لنفسك وهيلغي إحساسك بنيل رضا الآخرين. هيديكي المعني اللي كنتي بتدوري عليه في السوشيال ميديا.

4- خدي قراراتك بنفسك

لو إنتي من الأشخاص اللي دايما بيستنوا ياخدوا الموافقة من الغير فده معناه إنك بتحطي رأي الغير في اعتبارك، بس لازم تعرفي إن معظم الناس مش متأكدين من حياتهم، مابالك بحياتك إنتي. ممكن تفكري إن قرارك الغلط هيدمر علاقتك فتلجأي للغير عشان ياخد قراره عنك سواء أصدقاء أو العيلة ممكن يكونوا ناس كويسة جدا معاكي لكن مش هيعرفوا حياتك زي ماإنتي عرفاها. عشان كده المرة الجاية حاولي تسمعي صوت قلبك وعقلك أولا قبل أي شخص ممكن تاخدي رأيه لأن كده هتحسي بخيبة أمل في حياتك.

5- قبول الرفض

الخوف من الرفض دايما سبب عشان تاخدي موافقة ورضا الغير بالقبول، عشان كده دايما بتخلقي أعذار عن سلوكك الغير مقبول، عشان تكوني محبوبة ومقبولة للمجتمع لازم يكون عندك توقعات معينة فبمجرد ماتبطلي هتتحرمي من الحب ده وهتحسي بالتعاسة. فأفضل حل هو إنك تدركي إن مستحيل ترضي كل اللي حواليكي وده مش سهل طبعا لكنه بسيط، ابدأي بالحاجات الصغيرة إنك ترفضي تروحي مكان مش حباه وتقترحي مكان غيره ده هيكون صعب في الأول لكن مع الممارسة هيكون أفضل.

6- ماذا لو!

كل الحاجات ممكن تكون مخيفة في دماغك عن الواقع، استخدمي كل خيالك وفكري في أسوأ سيناريو ممكن يحصل. “لو سابني هعمل إيه” ، “هكون لوحدي” ، ” لو فضلت لوحدي هعمل إيه” ، ” هعمل إيه لو حسيت باكتئاب” . أسوأ الأفكار اللي ممكن تتخيليها عادة مبتحصلش مجرد آلية الحماية عشان كده جربي تسألي نفسك باللعبة دي لو حسيتي بعدم تأكيد أو يقين وهتنبهري بالنتيجة.