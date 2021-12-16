معجزة كريم النشا والليمون: لتبييض البشرة فوري لن تتخيلي نتائجها2022

نقدم لكم معجزة كريم النشا والليمون ، حيث تعد معجزة ربانية بمعني الكلمة في التفتيح والتبييض الرهيب للحصول علي بشرة مثالية دون أي أضرار جانبية، ويعتبر كريم النشا والليمون من اقوي وافضل الكريمات التي تعمل علس تبييض البشرة فوري والحصول علي نتائج رهيبة للغاية، ويحتوي علي مواد كثيرة مفيدة للبشرة وتساعد بشكل كبير علي التبييض الفوري والرهيب للبشرة، ويمكن عمل كريم في اكثر من طريقة ولاكن النتائج واحده وهي تبييض وتفتيح وإزالة التجاعيد بشكل نهائي، والان نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة أعداد معجزة كريم النشا والليمون التي تعمل علي تبييض البشرة وتفتيحها بكل سهولة من اول استخدام فوري للكريم2022.

مكونات عمل معجزة كريم النشا والليمون لتبييض البشرة من اول استخدام

سوف نتعرف الآن علي بعض الفوائد الخاصة بالمعجزة الربانية في تبييض وتفتيح البشرة فوري من اول استخدام ونتائج فورية ومبهرة وهي كما يلي:-

معلقتين من النشا.

معلقة كبيرة من الدقيق.

معلقة من الحليب البودرة.

ثلاث معالق من عصير الليمون.

ماء علي حسب الطلب.

طريقة التحضير

سوف نتعرف الان علي طريقة بسيطة جدا لتحضير الكريم الرهيب في تبييض البشرة وتفتيحها من اول استعمال فوري للغاية ونتائج خرافية وهي كالاتي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضع بداخله النشا والدقيق والحليب البودرة ونقلب المكونات الجافه جيدا. ثم نضيف الماء مع الخليط بكل سهولة حتي تتجانس جميع المكونات مع بعضهم البعض بشكل جيد. ثم نضيف عصير الليمون مع الاستمرار في الخلط حتي نحصل علي خليط كريمي وجاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم اليوم طريقة بسيط جدا لاستخدام الكريم علي البشرة بكل سهولة والحصول علي بشرة مثالية وخالية من أي عيوب بفضل الله في اقل وقت ممكن وهي كما يأتي:-

نقوم بغسل البشرة بالغسول الخاص بكم حتي تصبح خالية من أي كريمات أو غبار.

نقوم بوضع كمية متساوية علي البشرة حتي نغطي جميع أجزاء البشرة بكل سهولة.

نترك الخليط علي البشرة لمدة تتراوح من بين 10 دقائق إلي 15 دقيقة ثم نغسل البشرة جيدا.

نكرر العملية ثلاث مرات في الأسبوع لمدة شهر ونصف حتي نحصل علي نتائج خرافية من التبييض الفوري.

فوائد كريم النشا والليمون علي البشرة

سوف نتعرف الان علي بعض الفوائد الخاص بكريم النشا والليمون للبشرة وكيفية الحصول علي بشرة مثالية في اقل وقت ممكن وهي كالاتي:-