أبسط طريقة لعمل البيتزا العجينة السائلة ومكوناتها بدون وقت أو مجهود

لكي نحصل على نفس قوام البيتزا اللذيذ يعتمد ذلك على طريقة تحضير عجينة البيتزا، فهناك عدة طرق لعمل الوصفة يجب اختيار أفضل طريقة بعناية حتى نصل لنفس البيتزا الجاهزة المقدمة في المطاعم، وعجينة البيتزا السائلة من أسهل أنواع العجينة التي تساعدنا في الوصول إلى بيتزا ذات مذاق رائع لا يقاوم، وفيما يلي نطرح عليكم طريقة عمل بيتزا العجينة السائلة لتحضير ألذ بيتزا للعائلة.

مكونات بيتزا العجينة السائلة المنزلية

لا تحتاج مكونات وصفة البيتزا بالعجينة السائلة للكثير حيث تتكون من:

كوب واحد ونصف كوب من الدقيق الأبيض للمخبوزات.

ومقدار كوب واحد كامل حليب سائل.

وكمية بسيطة من الزعتر المجفف للتزيين.

ونحتاج مقدار من زيت الزيتون حوالي نصف كوب.

ورشة بسيطة فلفل أسمر بودرة ناعم.

حبة واحدة بيض.

ورشة بسيطة من ملح الطعام.

مكونات صلصة البيتزا

والمكونات التالية هي السبيل للوصول إلى نفس مذاق البيتزا اللذيذة الجاهزة وهي:

ملعقة من زيت الزيتون ذات حجم صغير.

رشة بسيطة بودرة بصل.

وملعقة ذات حجم صغير صلصة طماطم جاهزة.

ورشة بسيطة من بودرة الثوم.

وحبة واحدة فقط من الطماطم يفضل تكون مقشرة ومبشورة.

ربع ملعقة لها حجم صغير ملح.

وكمية بسيطة من الزعتر المجفف.

ومقدار من الفلفل الأسود المطحون حسب الذوق.

مقادير حشو البيتزا

يتم حشو البيتزا بأي نوع من الحشوات المفضلة لديكم والمكونات التالية هي المكونات الأساسية في كل بيتزا فقط وهي:

زيتون أسود وأصفر مقطع لحلقات منزوع النوى.

وثلاث حبات فلفل ملون حجمها كبير.

وكمية من الجبن الموتزاريلا حسب الحاجة.

لحم أو دجاج أو جبن للحشو الأساسي.

توضع مكونات عجينة البيتزا في الخلاط الكهربي ونخلطهم معًا حتى تمتزج. يتم تحضير صلصة الطماطم بوضع مقلاة بها زيت على النار نضيف لها الطماطم والصلصة والتوابل ونقلب حتى تصبح الصلصة سميكة. نحضر مقلاة حجمها أكبر بها زيت زيتون لوضع عجينة البيتزا بها. نقوم بعد ذلك بصب الصلصة على العجينة ومن ثم مكونات الحشو على العجينة وكذلك الجبن المبشور. ومن ثم نتركها على النار عشر دقائق حتى تصبح جاهزة.

طريقة عمل بيتزا العجينة السائلة