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كيفية عمل القهوة الحجازية بالطريقة الأصلية، القهوة من ألذ وأفضل المشروبات التي يمكن إعدادها بأكثر من طريقة حسب العادات والتقاليد الشائعة في كل منطقة سواء كانت منطقة عربية مثل السعودية وبلاد الخليج العربي أو غربية مثل تركيا وفرنسا وأمريكا، حيث تتمتع كل منطقة بطريقتها الخاصة بها لإعداد كوب القهوة المميز بها، والقهوة الحجازية واحدة من أشهر أنواع القهوة العربية لمذاقها المميز الذي لا يمكننا مقارنته مع أنواع أخرى من القهوة، والسطور التالية اعرفكم على أفضل طريقة لعمل القهوة الحجازية على الطريقة الأصلية.مكونات القهوة الحجازية الأصلية
من أطيب وصفات القهوة التي يمكننا تقديمها للعائلة والضيوف هي القهوة الحجازية ولكن بالطريقة الأصلية القديمة المشهورة بها والتي تحتاج لتجهيز المكونات التالية:
- خمسة أكواب مليئة بالماء الفاتر.
- وحوالي عشر ملاعق من الحليب البودرة نوع ذو جودة عالية.
- مقدار من السكر الأبيض حسب الذوق والحاجة.
- وأربع ملاعق من دقيق الأرز الناعم المطحون مذاب في كوب ماء فاتر.
- ونحتاج إلى نكهة الهيل للحصول على النكهة العربية المميزة بوضع ملعقة حجمها صغير من بودرة الهيل.
خطوات تحضير القهوة الحجازية في المنزل على الطريقة الأصلية
القهوة الحجازية من الأنواع الشهيرة من القهوة العربية التي تقدم في الصباح أو في السهرات مع العائلة والأصدقاء بجانب الحلويات مع العلم أن طريقة تحضير القهوة الحجازية ليست معقدة ولكنها تحتاج للصبر لأنها تحتاج لحوالي ثلث ساعة إلى نصف ساعة، وتنفيذ طريقة عمل القهوة الحجازية كما هي بالتفصيل وهي:
- نصب مقدار الماء كله في قدر عميق مناسب لتحضير القهوة ومن ثم نضيف له كمية الحليب البودرة التي تم تجهيزها مسبقًا لكي يتم تذويب البودرة في الماء.
- نقلب مرة واحدة حتى نخلط البودرة مع الماء قدر المستطاع وبعدها ينقل القدر إلى نار وجعل حرارتها هادئة.
- عندما يقترب الماء من درجة الغليان يضاف له مقدار السكر الأبيض وكذلك بودرة الهيل الناعمة ويجب استمرار التقليب حتى نلاحظ الذوبان بين كافة المكونات.
- الخطوة الأخيرة هي إضافة الماء المذاب به الدقيق مع تقليب المكونات باستمرار حتى يذوب الدقيق وعندما يزيد سمك الخليط نرفعه عن النار.
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كيفية عمل القهوة الحجازية بالطريقة الأصلية، القهوة من ألذ وأفضل المشروبات التي يمكن إعدادها بأكثر من طريقة حسب العادات والتقاليد الشائعة في كل منطقة سواء كانت منطقة عربية مثل السعودية وبلاد الخليج العربي أو غربية مثل تركيا وفرنسا وأمريكا، حيث تتمتع كل منطقة بطريقتها الخاصة بها لإعداد كوب القهوة المميز بها، والقهوة الحجازية واحدة من أشهر أنواع القهوة العربية لمذاقها المميز الذي لا يمكننا مقارنته مع أنواع أخرى من القهوة، والسطور التالية اعرفكم على أفضل طريقة لعمل القهوة الحجازية على الطريقة الأصلية.مكونات القهوة الحجازية الأصلية
من أطيب وصفات القهوة التي يمكننا تقديمها للعائلة والضيوف هي القهوة الحجازية ولكن بالطريقة الأصلية القديمة المشهورة بها والتي تحتاج لتجهيز المكونات التالية:
- خمسة أكواب مليئة بالماء الفاتر.
- وحوالي عشر ملاعق من الحليب البودرة نوع ذو جودة عالية.
- مقدار من السكر الأبيض حسب الذوق والحاجة.
- وأربع ملاعق من دقيق الأرز الناعم المطحون مذاب في كوب ماء فاتر.
- ونحتاج إلى نكهة الهيل للحصول على النكهة العربية المميزة بوضع ملعقة حجمها صغير من بودرة الهيل.
خطوات تحضير القهوة الحجازية في المنزل على الطريقة الأصلية
القهوة الحجازية من الأنواع الشهيرة من القهوة العربية التي تقدم في الصباح أو في السهرات مع العائلة والأصدقاء بجانب الحلويات مع العلم أن طريقة تحضير القهوة الحجازية ليست معقدة ولكنها تحتاج للصبر لأنها تحتاج لحوالي ثلث ساعة إلى نصف ساعة، وتنفيذ طريقة عمل القهوة الحجازية كما هي بالتفصيل وهي:
- نصب مقدار الماء كله في قدر عميق مناسب لتحضير القهوة ومن ثم نضيف له كمية الحليب البودرة التي تم تجهيزها مسبقًا لكي يتم تذويب البودرة في الماء.
- نقلب مرة واحدة حتى نخلط البودرة مع الماء قدر المستطاع وبعدها ينقل القدر إلى نار وجعل حرارتها هادئة.
- عندما يقترب الماء من درجة الغليان يضاف له مقدار السكر الأبيض وكذلك بودرة الهيل الناعمة ويجب استمرار التقليب حتى نلاحظ الذوبان بين كافة المكونات.
- الخطوة الأخيرة هي إضافة الماء المذاب به الدقيق مع تقليب المكونات باستمرار حتى يذوب الدقيق وعندما يزيد سمك الخليط نرفعه عن النار.
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