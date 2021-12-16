طريقة عمل بسكويت النشادر المقرمش اللذيذ بنكهة مميزة في البيت

يعد البسكويت من أكثر الوجبات الخفيفة انتشارًا وشعبية، خاصة خلال موسم الأعياد عندما يكون متاحًا على نطاق واسع لمجموعة متنوعة من المناسبات، وهي من المعجنات اللذيذه الشهية المحببة لدى الأطفال والكبارومن أسهل الوصفات اللذيذة التي يمكن تحضيرها في المنزل بأقل تكلفة واقتصادية للغاية، وبسكويت النشادر يحتوى على عناصر غذائية مفيدة التي تمد الجسم بالفيتامينات والبروتينات الهامة، وهي وجبة خفيفة متكاملة وتنتناول جانب كوب من الشاي أو الحليب الساخن، وإليكم طريقة عمل البسكويت النشادر المقرمش وبسكويت النشادر بالبرتقال بمكونات بسيطة في البيت طريقة عمل بسكويت النشادر اللذيذ المقرمش المكونات: 5 كوب من الدقيق متعدد الاستخدام

نصف كيلو سمنة

4 عدد بيض

كوب واحد من السكر

كوب من الحليب السائل

ملعقة من الفانيليا

ملعقة من البيكنج بودر

قليل من الملح طريقة تحضير بسكويت النشادر نحضر وعاء كبير ونضع فيه السكر والسمن ونخفق المكونات جيداً بالمضرب الكهربائي ثم نضيف البيض تدريجي مع الفانيليا ونقلب المكونات جيداً بعد ذلك نضيف الحليب في وعاء على النار لكي يدفيئ ونضع فيه النشادر نضيف الحليب إلى مكونات السكر والسمن والبيض ونخلط المكونات جيداً بعد ذلك نضيف الدقيق والبيكنج بودر والملح ونخلط المكونات حتي يكون قوام متجانس نضع الخليط في كيس الحلواني في صينية أو صاج مدهونه بالقليل من الزيت تدخل صينية البسكويت في الفرن على درجة حرارة 180 حتي تنضج وتصبح لونها ذهبي طريقة عمل بسكويت نشادر بالبرتقال المكونات: واحد كيلو من الدقيق المنخول

5 عدد بيض

كوب من عصير البرتقال

كوب ونصف من السكر الناعم

كوب ونصف من السمنة

ملعقة كبيرة من النشادر

ملعقة صغيرة من الفانيليا طريقة تحضير بسكويت البرتقال بالنشادر نحضر وعاء ونخفق السمنة والسكر حتي يصبح قوام كريمي ثم نضيف البيض تدريجي مع الفانيليا ونقلب المكونات بالمضرب الكهربائي بعد ذلك نضيف الدقيق والنشادر والبرتقال ونقلب المكونات نخلط مكونات الدقيق مع خليط السمنة والسكر والبرتقال ونقلب المكونات جيداً نقوم بتشكيل البسكويت إلى قطع أو بالقطاعة، وترص في صواني في الفرن يدخل البسكويت في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي ينضج تماماً ويصبح لونه ذهبي طريقة عمل بسكويت النشادر اللذيذ المقرمش المكونات:طريقة تحضير بسكويت النشادر الوسوم

يعد البسكويت من أكثر الوجبات الخفيفة انتشارًا وشعبية، خاصة خلال موسم الأعياد عندما يكون متاحًا على نطاق واسع لمجموعة متنوعة من المناسبات، وهي من المعجنات اللذيذه الشهية المحببة لدى الأطفال والكبارومن أسهل الوصفات اللذيذة التي يمكن تحضيرها في المنزل بأقل تكلفة واقتصادية للغاية، وبسكويت النشادر يحتوى على عناصر غذائية مفيدة التي تمد الجسم بالفيتامينات والبروتينات الهامة، وهي وجبة خفيفة متكاملة وتنتناول جانب كوب من الشاي أو الحليب الساخن، وإليكم طريقة عمل البسكويت النشادر المقرمش وبسكويت النشادر بالبرتقال بمكونات بسيطة في البيت طريقة عمل بسكويت النشادر اللذيذ المقرمش المكونات: 5 كوب من الدقيق متعدد الاستخدام

نصف كيلو سمنة

4 عدد بيض

كوب واحد من السكر

كوب من الحليب السائل

ملعقة من الفانيليا

ملعقة من البيكنج بودر

قليل من الملح طريقة تحضير بسكويت النشادر نحضر وعاء كبير ونضع فيه السكر والسمن ونخفق المكونات جيداً بالمضرب الكهربائي ثم نضيف البيض تدريجي مع الفانيليا ونقلب المكونات جيداً بعد ذلك نضيف الحليب في وعاء على النار لكي يدفيئ ونضع فيه النشادر نضيف الحليب إلى مكونات السكر والسمن والبيض ونخلط المكونات جيداً بعد ذلك نضيف الدقيق والبيكنج بودر والملح ونخلط المكونات حتي يكون قوام متجانس نضع الخليط في كيس الحلواني في صينية أو صاج مدهونه بالقليل من الزيت تدخل صينية البسكويت في الفرن على درجة حرارة 180 حتي تنضج وتصبح لونها ذهبي طريقة عمل بسكويت نشادر بالبرتقال المكونات: واحد كيلو من الدقيق المنخول

5 عدد بيض

كوب من عصير البرتقال

كوب ونصف من السكر الناعم

كوب ونصف من السمنة

ملعقة كبيرة من النشادر

ملعقة صغيرة من الفانيليا طريقة تحضير بسكويت البرتقال بالنشادر نحضر وعاء ونخفق السمنة والسكر حتي يصبح قوام كريمي ثم نضيف البيض تدريجي مع الفانيليا ونقلب المكونات بالمضرب الكهربائي بعد ذلك نضيف الدقيق والنشادر والبرتقال ونقلب المكونات نخلط مكونات الدقيق مع خليط السمنة والسكر والبرتقال ونقلب المكونات جيداً نقوم بتشكيل البسكويت إلى قطع أو بالقطاعة، وترص في صواني في الفرن يدخل البسكويت في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي ينضج تماماً ويصبح لونه ذهبي طريقة عمل بسكويت النشادر اللذيذ المقرمش المكونات:طريقة تحضير بسكويت النشادر

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