طريقة عمل مندازي بالمقلاة اسفنجي هش ألذ مندازي زنجباري سبلة عمان

طريقة عمل مندازي بالمقلاة، يعرف أيضًا ويشتهر باسم المندازي الزنجباري، وهو أحد أهم وأشهر الوجبات العمانية، حيث أتى بها أهل عمان الشقيق، وهي وجبة شعبية من التراث العماني، ذلك المطبخ العريق، الذي يتميز بالأكلات الشهية، التي تنتقل من ثقافة عربية إلى أخرى، مع الوافدين إلى الدول المجاورة أثناء الدراسة أو العمل أو التعلم، والزنجباري العماني يمكنك عمله بأكثر من طريقة، بخلاف طريقة عمل مندازي بالمقلاة، ومنها طريقة عمل مندازي بالفرن، وطريقة مندازي زنجباري بالحليب، أو طريقة عمل مندازي زنجباري، أو طريقة عمل مندازي اسفنجي، أو طريقة عمل مندازي هش، أو طريقة عمل مندازي لذيذ، كما يمكنك تنفيذ طريقة عمل مندازي صغير، أو طريقة عمل مندازي بالتمر، أو طريقة عمل مندازي بالنارجيل، ويعرف المندازي باسم مندازي زنجباري سبلة عمان.

المندازي عبارة عن مخبوز، والمخبوزات من الوجبات التي تجتذب الكبار والصغار لها بوجه عام، ويمكنك تحضير الزنجباري سبلة عمان، بطرق متعددة، مع تغيير مقادير التحضير وكذلك الحشو، وهي أشبه بالخبز العادي، كما تشبه الكرواسون في بعض الأحيان، ولكنها تتفق في النهاية بأنها مخبوز عماني عريق، يمكنك تحضيره وتناوله مع كوب من الشاي والقهوة، ومن أشهر طرق عمل الخبز؛ طريقة عمل خبز العروق العراقي، وطريقة خبز البيدا التركي، وخبز البراتا الجاهز بالدجاج، وخبز البالون التركي بدون قلي، وكلها أنواع خبز عربية مختلفة، تصنع من مقادير متوفرة في كل منزل، وسهلة الاستخدام أيضًا.

كوبان من الطحين.

¾ كوب ماء دافئ.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان حليب بودر.

3 ملاعق كبيرة من جوز الهند.

ظرف خميرة فورية.

ملعقة كبيرة من السمن.

ظرف بكينج بودر.

زيت نباتي للقليّ.