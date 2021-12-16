لأسنان كالثلج واللؤلؤ بطريقة صحية وطبيعية وافضل من مبيضات الأسنان

الأسنان البيضاء مصدر الثقة لكل السيدات والفتيات وتعتبر مصدر جمال لهم ، ويشعر الكثير منهم بالخجل عندما يضحكون وذلك نتيجة للطبقة المتراكمة باللون الأصفر على الأسنان مما تجعلها تظهر بشكل غير لائق ومقبول والتي تسبب رائحة كريهة، وعلى الرغم من استخدامهم لكثير من المنظفات مثل المعجون وغيره من المستحضرات الطبية، ويوجد البعض من الفتيات يلجأن إلى مراكز المستحضرات الطبية التي تعمل علي تبييض الأسنان بالطبع ولكنها مكلفة للغاية، والآن تحلمين سيدتي بأن تصبح أسنانك بيضاء مثل اللؤلؤ، وتحلمين أن تصبح أسنانك خالية من الطبقات المتراكمة باللون الأصفر، تحلمين بزوال الرائحة الكريهة والغير مرغوب فيها، كل هذا ستحصلين عليه في أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة مادية باستخدام الوصفة الطبيعية والمميزة، حيث أن غالبية الوصفات المستخدمة في تبييض الأسنان وإزالة الطبقات المتراكمة تعتمد على عناصر حمضية تمكنك من الحصول على النتيجة المطلوبة والشكل الذي تحلمين به، والمكونين الأساسين هما الفحم والماء وأيضا عن طريق وصفة قشر الموز والذي يحتوي علي عنصرين البوتاسيوم، والمغنيسيوم والذي يحتاج لهم الأسنان كعناصر مفيدة لها والتي تعتبر من الوصفات الاقتصادية وغير مكلفة بالمرة وذات نتيجة جيدة وفاعلة والتي تمتصها الأسنان فتستفيد منها وتساعد علي أن تعطينا أسنان بيضاء كالثلج.

طريقة تبيض الأسنان بالفحم ومكوناتها

ونقدم لكم افضل واضمن طريقة صحية لتبيض الأسنان ومفيدة لها، وننصح دائما بعدم المخاطرة بالذهاب إلى مراكز تبيض الاسنان خاصتا في ظل الظروف الراهنة والتي انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الأمراض المعدية مثل الكورونا، ولذلك فإن أضمن طريقة لتبيض الأسنان هي التي نمارسها في البيت وذلك من خلال طريقتنا المميزة لعمل افضل مبيض اسنان.

ملعقة كبيرة من الفحم.

ملعقتان كبيرتان من الماء.

نحضر طبق زجاجي صغير ونضع فيه ملعقة كبيرة من الفحم ونضيف إليه ملعقتان كبيرتان من الماء.

نخلط المكونين جيدا بفرشاة أسنان للحصول على قوام مناسب.

نضع هذا المخلوط على الأسنان مع تحريكه بالفرشاة حركات دائرية لمدة دقيقتين.

بعد عملية التحريك بشكل دائري قومي بغسل الأسنان جيدا حتى تتأكدي من زوال الفحم تماما من الفم.

كرري هذه الوصفة من مرة إلى مرتين في الأسبوع وفي النهاية سوف تحصلين على نتائج جبارة ومذهلة وسوف تلاحظين الفرق بين قبل وبعد الاستخدام.

للحصول علي أسنان بيضاء كالثلج نقوم بإحضار موز طازج ثم نقوم بتقشيره وفور تقشيره نقوم بوضع الجهة الداخلية لقشرة الموز علي الأسنان وفرك الأسنان بها جيدا، مع وجوب ترك الفم مفتوح مع تباعد الشفتين لعدم ملامسة الأسنان وبعد فرك قشر الموز جيدا علي الأسنان .

وللاستفادة من قشر الموز نتركه علي الأسنان لمدة خمس دقائق تقريبا وبعد ذلك نغسل الأسنان جيدا للحصول علي أسنان أكثر بياض وكالثلج.

المكوناتطريقة التحضيرطريقة تبيض الأسنان بقشر الموز