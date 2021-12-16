مشروب المعجزات لتنظيف القولون من السموم ستخرج فضلات صلبة كالاحجار في 5 أيام

من أبرز المشاكل الصحية التي يتعرض لها الكثير من الناس هي مشاكل الهضم والمعدة وذلك لأن أبرز المشاكل التي تصيب الكثير من الناس يكون أصلها هو تناول العديد من المأكولات غير الصحية أو اتباع بعض العادات الغذائية الخاطئة التي تسبب العديد من الآلام للأشخاص لذلك لابد من الاهتمام به تنقية المعدة والتخلص من المشاكل التي تكون سببا في حدوث آلام المعدة من خلال هذا المقال سنحاول التحدث عن بعض المشروبات التي تجعلنا التخلص من السموم الموجودة في المعدة والقولون، ‏كما سنتحدث عن المكونات التي نحتاجها للتخلص من هذا الألم.

‏‏مكونات مشروب للتخلص من سموم القولون

هناك الكثير من المشروبات التي يمكن أن تستخدم التخفيف من آلام القولون والتخلص منها ومن خلال هذه الفكرة سنتحدث على جميع المكونات التي سنحتاجها لإعداد مشروب التخلص من السموم في القولون وهذه المكونات هي:

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ملعقة من اليانسون.

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‏ ملعقة من العسل.

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‏ ملعقة من النعناع.

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‏ ملعقة من الزنجبيل.

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‏ ملعقة من عصير الليمون.

كوب من الماء الدافئ.

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خطوات تحضير مشروب للتخلص من السموم الموجودة في القولون

فيما يلي سنتحدث عن جميع الخطوات التي سنحتاج إليها عند صناعة مشروب للتخلص من آلام القولون المعدة وهذه الخطوات هي:

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