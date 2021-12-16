طريقة عمل كريم الخميرة السحري لتبيض ونفخ الخدود والشفايف وإزالة البقع الغامقة من أول إستعمال

مما يميز الفتيات في حياتهم أنهم دائما يرغبون في الظهور بمظهر جميل وانيق لذلك يحاولن بشتى الطرق الحفاظ على ملمس البشرة وشكلها ويحاولون أيضًا استخدام بعض المستحضرات التجميل التي تجعلهم يبدون بشكل أجمل وهناك بعض الطرق التي يمكن استخدامها أيضا لتعطي البشرة نضارة اكثر واكثر لمعة وجمالا ومن هذه الطرق، هي الطرق الطبيعية التي نقوم من خلالها باستخدام بعض المواد الطبيعية التي تعطي للبشرة العديد من النتائج المبهرة ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض الخلطات الطبيعية التي تؤدي إلى توريد الخدود وتبييضها وتفتحيها.مكونات طريقة عمل كريم الخميرة لتبييض ونفخ وتوريد الخدود
من خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات التي يمكن أن تساعدنا في الحصول على خلطة التوريد الخدود، وجميع المكونات التي نقوم باستخدامها في هذا الخريطة مكونات طبيعية تساعد على الحصول على نتائج مبهرة باستخدام الخميرة وهي اهم المكونات الموجودة فيها:
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ملعقة كبيرة من العسل.
- ملعقة كبيرة من الليمون.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
الخدود الوردية من علامات الجمال التي تتميز بها العديد من الفتيات ومن خلال هذه الفكرة سنتحدث عن الخطوات التي يجب اتباعها لاعداد كريم نفتيح ونفخ وتوريد وتبييض الخدود وهذه الخطوات هي:
- نحضر وعاء مناسبًا.
- نضع في جميع المكونات التي تحدثنا عنها في الفترة الماضية الخميرة والعسل والليمون والزبادي والنشا.
- بعد ذلك نستمر في تقليب الخليط جيدا حتى يصبح كأنه مكون واحد.
- سنلاحظ بعد ذلك أن الخليط أصبح له قوام خفيف يسهل امتصاص الجلد له.
- بعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على منطقة الخدود والاستمرار في تدليك المنطقة.
- بعد ذلك نقوم بوضع الكريم داخل الثلاجة ويمكن استخدامه لمدة مرتين في الأسبوع حتى نلاحظ تغير لون الجلد إلى اللون الوردي.
- يجب الحرص على عدم استخدام الكريم بشكل يومي حتى لا يسبب أي آثار جانبية للبشرة لأن الخميرة تكون قوية على قوام البشرة ويمكن أن تؤدي إلى انسداد المسامات.
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مما يميز الفتيات في حياتهم أنهم دائما يرغبون في الظهور بمظهر جميل وانيق لذلك يحاولن بشتى الطرق الحفاظ على ملمس البشرة وشكلها ويحاولون أيضًا استخدام بعض المستحضرات التجميل التي تجعلهم يبدون بشكل أجمل وهناك بعض الطرق التي يمكن استخدامها أيضا لتعطي البشرة نضارة اكثر واكثر لمعة وجمالا ومن هذه الطرق، هي الطرق الطبيعية التي نقوم من خلالها باستخدام بعض المواد الطبيعية التي تعطي للبشرة العديد من النتائج المبهرة ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض الخلطات الطبيعية التي تؤدي إلى توريد الخدود وتبييضها وتفتحيها.مكونات طريقة عمل كريم الخميرة لتبييض ونفخ وتوريد الخدود
من خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات التي يمكن أن تساعدنا في الحصول على خلطة التوريد الخدود، وجميع المكونات التي نقوم باستخدامها في هذا الخريطة مكونات طبيعية تساعد على الحصول على نتائج مبهرة باستخدام الخميرة وهي اهم المكونات الموجودة فيها:
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ملعقة كبيرة من العسل.
- ملعقة كبيرة من الليمون.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
الخدود الوردية من علامات الجمال التي تتميز بها العديد من الفتيات ومن خلال هذه الفكرة سنتحدث عن الخطوات التي يجب اتباعها لاعداد كريم نفتيح ونفخ وتوريد وتبييض الخدود وهذه الخطوات هي:
- نحضر وعاء مناسبًا.
- نضع في جميع المكونات التي تحدثنا عنها في الفترة الماضية الخميرة والعسل والليمون والزبادي والنشا.
- بعد ذلك نستمر في تقليب الخليط جيدا حتى يصبح كأنه مكون واحد.
- سنلاحظ بعد ذلك أن الخليط أصبح له قوام خفيف يسهل امتصاص الجلد له.
- بعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على منطقة الخدود والاستمرار في تدليك المنطقة.
- بعد ذلك نقوم بوضع الكريم داخل الثلاجة ويمكن استخدامه لمدة مرتين في الأسبوع حتى نلاحظ تغير لون الجلد إلى اللون الوردي.
- يجب الحرص على عدم استخدام الكريم بشكل يومي حتى لا يسبب أي آثار جانبية للبشرة لأن الخميرة تكون قوية على قوام البشرة ويمكن أن تؤدي إلى انسداد المسامات.
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