أسرار تدميس الفول طريقة عمل الفول المدمس في المنزل بخلطة وطعم خطير زي الجاهز

تكثر وتتعدد أنواع البقوليات والتي يتناولها الناس في حياتهم ومن أمثلة هذه البقوليات الفول والحمص والفاصولياء والحمص وغير ذلك الكثير حيث أن الفول من أكثر أنواع البقوليات التي يتم تناولها بكثرة من قبل جميع الأشخاص، فهو يعتبر من أشهر الأكلات الشعبية وممكن أن يتم تناولها في جميع الوجبات اليومية كالإفطار والغذاء والعشاء وعادة يتم تقديمه بجانب السلطة والخبز طبق بطاطس مقلية وطعمية وطبق باذنجان مقلي فهذه الأكلة من أكثر الأكلات التي يعشقها كل الناس بلا إستثناء. مكونات عمل الفول المدمس كيلو من الفول.

أربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من العدس الأصفر.

كمية مناسبة من الماء.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة الكزبرة الجافة. طريقة عمل الفول المدمس نقوم بتحضير طبق عميق ونضع به كمية مناسبة من الماء الدافئ ثم نقوم بتحضير كيلو من الفول ويتم غسله بالماء وبعد ذلك نقوم بوضعه في الطبق الذي يوجد به الماء الدافئ ونترك الفول به لمدة ليلة كاملة.

وفي اليوم التالي نقوم بتحضير وعاء كبير ونضع به كمية من الماء ويتم وضع هذا الوعاء علي النار ونتركه حتي يتم غليان الماء وبعد ذلك نقوم بوضع الفول المنقوع في الماء المغلي ونتركه علي النار لمدة نصف ساعة ثم نقوم بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من العدس الأصفر.

ثم يتم تركهم علي النار لمدة ساعة تقريبا وبعد ذلك نقوم بإضافة ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ثم يتم تركه مرة آخري علي النار حتي يتم تسوية الفول جيدا ثم نقوم برفع الوعاء من علي النار.

وبعد ذلك نقوم بوضع طاسة علي النار وبها ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي وبعد تسخين الزيت يتم وضع كمية من الفول المدمس ثم نقوم بوضع ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونضع ربع ملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من الكمون ثم نضع نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة، ونقوم بتقليب كل المكونات ونتركه علي النار لمدة خمس دقائق تقريبا ثم نضعه في طبق مناسب ويتم تقديمه مباشرة. مكونات عمل الفول المدمسطريقة عمل الفول المدمس الوسوم

تكثر وتتعدد أنواع البقوليات والتي يتناولها الناس في حياتهم ومن أمثلة هذه البقوليات الفول والحمص والفاصولياء والحمص وغير ذلك الكثير حيث أن الفول من أكثر أنواع البقوليات التي يتم تناولها بكثرة من قبل جميع الأشخاص، فهو يعتبر من أشهر الأكلات الشعبية وممكن أن يتم تناولها في جميع الوجبات اليومية كالإفطار والغذاء والعشاء وعادة يتم تقديمه بجانب السلطة والخبز طبق بطاطس مقلية وطعمية وطبق باذنجان مقلي فهذه الأكلة من أكثر الأكلات التي يعشقها كل الناس بلا إستثناء. مكونات عمل الفول المدمس كيلو من الفول.

أربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من العدس الأصفر.

كمية مناسبة من الماء.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة الكزبرة الجافة. طريقة عمل الفول المدمس نقوم بتحضير طبق عميق ونضع به كمية مناسبة من الماء الدافئ ثم نقوم بتحضير كيلو من الفول ويتم غسله بالماء وبعد ذلك نقوم بوضعه في الطبق الذي يوجد به الماء الدافئ ونترك الفول به لمدة ليلة كاملة.

وفي اليوم التالي نقوم بتحضير وعاء كبير ونضع به كمية من الماء ويتم وضع هذا الوعاء علي النار ونتركه حتي يتم غليان الماء وبعد ذلك نقوم بوضع الفول المنقوع في الماء المغلي ونتركه علي النار لمدة نصف ساعة ثم نقوم بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من العدس الأصفر.

ثم يتم تركهم علي النار لمدة ساعة تقريبا وبعد ذلك نقوم بإضافة ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ثم يتم تركه مرة آخري علي النار حتي يتم تسوية الفول جيدا ثم نقوم برفع الوعاء من علي النار.

وبعد ذلك نقوم بوضع طاسة علي النار وبها ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي وبعد تسخين الزيت يتم وضع كمية من الفول المدمس ثم نقوم بوضع ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونضع ربع ملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من الكمون ثم نضع نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة، ونقوم بتقليب كل المكونات ونتركه علي النار لمدة خمس دقائق تقريبا ثم نضعه في طبق مناسب ويتم تقديمه مباشرة. مكونات عمل الفول المدمسطريقة عمل الفول المدمس

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار تدميس الفول طريقة عمل الفول المدمس في المنزل بخلطة وطعم خطير زي الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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