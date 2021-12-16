ألذ قرص بالعجوة ممكن تاكليه أعملي قرص محشي بالعجوة بعجينة قطنية وخفيفة وطعم لذيذ

جميع الأشخاص بلا إستثناء يحبون تناول الحلويات في كل الأقات سواء في فصل الصيف أو في الشتاء حيث أنهم يرغبون في تناول جميع أنواعها وأصنافها المختلفة وعادة يكثر تحضير الحلويات في المناسبات والأعياد، ومن ضمن أنواع الحلويات وهي في نفس الوقت تكون نوع من أنواع المعجنات هي أقراص بالعجوة حيث أنها طرية جدا وتتميز بطعم لذيذ وشهي. مكونات عمل القرص بالعجوة كيلو واحد من الدقيق الأبيض.

خمس ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر.

نصف كيلو من السمنة أو الزبدة.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا البودر.

كوب واحد كبير من الماء الدافئ.

رشة من الملح.

كيلو من العجوة.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

كمية مناسبة من السمسم.

بيضتان.

نصف كوب صغير من الحليب السائل.

ملعقة واحدة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان. طريقة عمل القرص بالعجوة قومي بتحضير وعاء عميق ونضع به كيلو واحد من الدقيق الأبيض المنخول ثم نضيف إليه ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا البودر ورشة من الملح وخمس ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر ويتم تقليبهم مع بعض، وبعد ذلك نضع نصف كيلو من السمنة أو الزبدة ثم يتم خلط الدقيق مع السمنة حتي يتم الحصول علي قوام رملي.

وبعد ذلك يتم تجهيز كوب واحد كبير من الماء الدافئ ثم نضيف إليه ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية ونقوم بتقليبها جيدا ثم يتم وضعها علي خليط الدقيق والسمنة ولكن بشكل تدريجي ونستمر في العجن لمدة عشر دقائق حتي يتم الحصول علي عجينة متماسكة وسهلة التشكيل.

ثم نقوم بوضع غطاء مناسب علي العجينة ويتم تركها في مكان دافئ لمدة ساعتين علي الأقل حتي يتم تخميرها ويزداد حجمها، وبعد ذلك يتم تجهيز العجوة من خلال نزع النواة من العجوة ويتم وضعها في طبق مناسب ويتم هرس العجوة حتي تكون علي شكل عجينة ومن الممكن أن نضيف إليها ملعقتان كبيرتان من الزبدة ويتم خلطهم.

ثم نقوم بتشكيل العجينة علي شكل كرات متوسطة الحجم وبعد ذلك يتم فرد هذه الكور ونضع بها كمية من العجوة ثم نقوم بتكويرها ويتم الضغط عليها ونضعهم في صينية مناسبة ثم نحضر خليط من البيض والحليب والقهوة ونقوم بدهن القرص به ونضيف رشة من السمسم.

وبعد ذلك يتم تشغيل الفرن ونضع الصينية بها ونتركها حتي يكون لون القرص ذهبي. مكونات عمل القرص بالعجوةطريقة عمل القرص بالعجوة الوسوم

جميع الأشخاص بلا إستثناء يحبون تناول الحلويات في كل الأقات سواء في فصل الصيف أو في الشتاء حيث أنهم يرغبون في تناول جميع أنواعها وأصنافها المختلفة وعادة يكثر تحضير الحلويات في المناسبات والأعياد، ومن ضمن أنواع الحلويات وهي في نفس الوقت تكون نوع من أنواع المعجنات هي أقراص بالعجوة حيث أنها طرية جدا وتتميز بطعم لذيذ وشهي. مكونات عمل القرص بالعجوة كيلو واحد من الدقيق الأبيض.

خمس ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر.

نصف كيلو من السمنة أو الزبدة.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا البودر.

كوب واحد كبير من الماء الدافئ.

رشة من الملح.

كيلو من العجوة.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

كمية مناسبة من السمسم.

بيضتان.

نصف كوب صغير من الحليب السائل.

ملعقة واحدة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان. طريقة عمل القرص بالعجوة قومي بتحضير وعاء عميق ونضع به كيلو واحد من الدقيق الأبيض المنخول ثم نضيف إليه ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا البودر ورشة من الملح وخمس ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر ويتم تقليبهم مع بعض، وبعد ذلك نضع نصف كيلو من السمنة أو الزبدة ثم يتم خلط الدقيق مع السمنة حتي يتم الحصول علي قوام رملي.

وبعد ذلك يتم تجهيز كوب واحد كبير من الماء الدافئ ثم نضيف إليه ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية ونقوم بتقليبها جيدا ثم يتم وضعها علي خليط الدقيق والسمنة ولكن بشكل تدريجي ونستمر في العجن لمدة عشر دقائق حتي يتم الحصول علي عجينة متماسكة وسهلة التشكيل.

ثم نقوم بوضع غطاء مناسب علي العجينة ويتم تركها في مكان دافئ لمدة ساعتين علي الأقل حتي يتم تخميرها ويزداد حجمها، وبعد ذلك يتم تجهيز العجوة من خلال نزع النواة من العجوة ويتم وضعها في طبق مناسب ويتم هرس العجوة حتي تكون علي شكل عجينة ومن الممكن أن نضيف إليها ملعقتان كبيرتان من الزبدة ويتم خلطهم.

ثم نقوم بتشكيل العجينة علي شكل كرات متوسطة الحجم وبعد ذلك يتم فرد هذه الكور ونضع بها كمية من العجوة ثم نقوم بتكويرها ويتم الضغط عليها ونضعهم في صينية مناسبة ثم نحضر خليط من البيض والحليب والقهوة ونقوم بدهن القرص به ونضيف رشة من السمسم.

وبعد ذلك يتم تشغيل الفرن ونضع الصينية بها ونتركها حتي يكون لون القرص ذهبي. مكونات عمل القرص بالعجوةطريقة عمل القرص بالعجوة

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