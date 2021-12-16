طريقة عمل القشد الملكي السعودي بطرق متنوعة ومختلفة

طريقة عمل القشد الملكي السعودي يعتبر القشد من أطباق الحلويات السعودية الشعبية المشهورة في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم صنعه من السميد والتمر ولكن وضعت العديد من الإضافات على هذه الوصفة لذلك توجد اكثر من طريقة لصنع القشد، حيث يتم تحضيره من التمر والقشطة والزبدة واللبن لذلك يتم تناولها بكثرة في فصل الشتاء لأنها تعمل على تدفئة الجسم وذلك بسبب كمية السعرات الحرارية العالية المتواجدة في القشد، حيث يتم إعدادها بكثرة في شهر رمضان المبارك، حيث أنها من الأطباق الغنية التي تمد جسم الصائم بالطاقة اللازمة، ويتم تقديم القشد مع فنجان من القهوة أو مع الشاي كما يمكن التعرف على طريقة عمل البلاليط السعودي سنتعرف من خلال موقع ثقفني عن طريقة عمل القشد بأكثر من طريقة. طريقة عمل القشد الملكي السعودي طريقة عمل القشد الملكي السعودي المكونات 1 كوب تمر منزوع النواة.

1 كوب دقيق.

زبدة.

1/2 علبة قشطه كبيرة.

1 مغلف كبير من البسكويت السادة.

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

1 ملعقة صغيرة هال مطحون. طريقة التحضير القيام بوضع الدقيق في حلة ويتم تحميصه إلى أن يتغير لونه ثم تضاف الزبدة ويقلبان جيداً على نار هادئة. يتم إضافة التمر إلى خليط الدقيق وتقلب المكونات جيدا. القيام باضافة الهال والقرفة إلى مزيج الدقيق وتقلب جميع المكونات جيدا. يتم كسر البسكويت ثم يضاف إلى خليط الدقيق وتقلب المكونات بشكل جيد. القيام باضافة القشطة إلى خليط الدقيق وتقلب ثم يسكب في طبق التقديم ويقدم القشد ساخنا. طريقة عمل القشد بالزبادي طريقة التحضير المكونات 1/2 1 كوب من التمر المنزوع النواة.

1/2 كوب من الدقيق.

1/2 قالب زبدة.

1/2 كوب من الزبادي. طريقة التحضير القيام بوضع الزبدة والدقيق في حله وينقل القدر على النار الهادئة وتقلب المكونات لمدة 2 دقيقة حتى يظهر الرائحة ويتغير لون الخليط. يتم إضافة التمر غلى الخليط ويقلب جيدا. القيام باضافة الزبادي ويحرك لمدة 3 – 4 دقائق ثم يرفع القدر عن النار ويسكب القشد ويقدم ساخنا. طريقة عمل القشد بالتمر طريقة التحضيرطريقة عمل القشد بالتمر المكونات 10 ملعقة كبيرة من الحليب الجاف.

5 ملعقة كبيرة من السميد.

25 غراما من الزبدة.

1 علبة قشطه.

2 كوب من التمر منزوع النواة. طريقة التحضير القيام بوضع السميد والحليب في حله ويوضع على نار هادئة وتحمص المكونات حتى يصبح لونها ذهبيا. يتم إضافة الزبدة لحله السميد وتقلب ثم يضاف التمر وتخلط المكونات. القيام باضافة القشطة إلى حله السميد وتحرك جيداً حتى تختلط جميع المكونات. يتم رفع الحلة عن النار ويسكب القشد في طبق التقديم ويقدم مباشرة. طريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل القشد الملكي السعودي يعتبر القشد من أطباق الحلويات السعودية الشعبية المشهورة في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم صنعه من السميد والتمر ولكن وضعت العديد من الإضافات على هذه الوصفة لذلك توجد اكثر من طريقة لصنع القشد، حيث يتم تحضيره من التمر والقشطة والزبدة واللبن لذلك يتم تناولها بكثرة في فصل الشتاء لأنها تعمل على تدفئة الجسم وذلك بسبب كمية السعرات الحرارية العالية المتواجدة في القشد، حيث يتم إعدادها بكثرة في شهر رمضان المبارك، حيث أنها من الأطباق الغنية التي تمد جسم الصائم بالطاقة اللازمة، ويتم تقديم القشد مع فنجان من القهوة أو مع الشاي كما يمكن التعرف على طريقة عمل البلاليط السعودي سنتعرف من خلال موقع ثقفني عن طريقة عمل القشد بأكثر من طريقة. طريقة عمل القشد الملكي السعودي طريقة عمل القشد الملكي السعودي المكونات 1 كوب تمر منزوع النواة.

1 كوب دقيق.

زبدة.

1/2 علبة قشطه كبيرة.

1 مغلف كبير من البسكويت السادة.

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

1 ملعقة صغيرة هال مطحون. طريقة التحضير القيام بوضع الدقيق في حلة ويتم تحميصه إلى أن يتغير لونه ثم تضاف الزبدة ويقلبان جيداً على نار هادئة. يتم إضافة التمر إلى خليط الدقيق وتقلب المكونات جيدا. القيام باضافة الهال والقرفة إلى مزيج الدقيق وتقلب جميع المكونات جيدا. يتم كسر البسكويت ثم يضاف إلى خليط الدقيق وتقلب المكونات بشكل جيد. القيام باضافة القشطة إلى خليط الدقيق وتقلب ثم يسكب في طبق التقديم ويقدم القشد ساخنا. طريقة عمل القشد بالزبادي طريقة التحضير المكونات 1/2 1 كوب من التمر المنزوع النواة.

1/2 كوب من الدقيق.

1/2 قالب زبدة.

1/2 كوب من الزبادي. طريقة التحضير القيام بوضع الزبدة والدقيق في حله وينقل القدر على النار الهادئة وتقلب المكونات لمدة 2 دقيقة حتى يظهر الرائحة ويتغير لون الخليط. يتم إضافة التمر غلى الخليط ويقلب جيدا. القيام باضافة الزبادي ويحرك لمدة 3 – 4 دقائق ثم يرفع القدر عن النار ويسكب القشد ويقدم ساخنا. طريقة عمل القشد بالتمر طريقة التحضيرطريقة عمل القشد بالتمر المكونات 10 ملعقة كبيرة من الحليب الجاف.

5 ملعقة كبيرة من السميد.

25 غراما من الزبدة.

1 علبة قشطه.

2 كوب من التمر منزوع النواة. طريقة التحضير القيام بوضع السميد والحليب في حله ويوضع على نار هادئة وتحمص المكونات حتى يصبح لونها ذهبيا. يتم إضافة الزبدة لحله السميد وتقلب ثم يضاف التمر وتخلط المكونات. القيام باضافة القشطة إلى حله السميد وتحرك جيداً حتى تختلط جميع المكونات. يتم رفع الحلة عن النار ويسكب القشد في طبق التقديم ويقدم مباشرة. طريقة التحضير

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