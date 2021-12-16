طريقة عمل الطحينة البيضاء في المنزل بكل بساطة ب 10 جنية بس أحلي طحينة وبدون اضافات

تعتبر الطحينة من أشهى المقبلات التي يتم وضعها بجانب المأكولات مثل الكفتة والكباب والأسماك حيث تقوم جميع السيدات بالبحث عن أسهل طريقة لعمل الطحينة في المنزل بأسهل المكونات وإليكم طريقة عمل الطحينة في المنزل من خلال هذا المقال.

تحضر الطحينة في المنزل بطريقة سهلة جدا في المنزل وسوف نتناول الآن أهم مكوناتها من خلال النقاط التالية

المكونات:

كوب زيت.

كوب صغير سمسم.

ملعقة كبيرة دقيق.

ملعقة ملح صغيرة.

يمكننا أن نقوم بتحضير الطحينة وفقا للمكونات السابقة التي قمنا بتحضيرها.

نحضر وعاء.

نضع به السمسم والدقيق والملح.

نخلط جميع المكونات جيدا.

نقوم بوضع المكونات على النار .

بعد تسخينها وتجانسها نرفعها من على النار ونضعها في الخلاط.

نقوم بضربها جيدا .

نضع عليها الزيت ولكن لا بد أن يتم وضع كمية قليلة.

ونخلط المكونات جيدا .

نقوم بعد ذلك بوضع الخليط في علبة ونضعها في الثلاجة، وعندما تريد تأخذ منها الكمية التي تريدها.

يتم استخدامها أثناء الطعام وهذا هو الاستخدام الأمثل لها.

وبعد أن انتهينا من تحضير الطحينة في المنزل نقوم الآن بعرض أهم فوائدها.