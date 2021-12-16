اسهل طريقة عمل المكرونة بالبشاميل على طريقة المحلات

المكرونة بالبشاميل واحدة من اشهي أنواع الاكلات الشعبية والشائعة في الوطن العربي وخاصة مصر. فهي من الاكلات المفضلة لدي عدد كبير جداً من الأطفال والفتيات والرجال فهي ذات طعم شهي ورائع. ويحتاج الكثير من السيدات إلي معرفة وصفة مميزة وسهلة لعمل المكرونة بالبشاميل والحصول علي الطعم الرائع وفي هذا الموضوع سوف نعرض لكم كافة المكونات المطلوبة وخطوات التحضير.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

تعد المكرونة بالبشاميل من الاكلات المفضلة لدي الكثير من الأشخاص فهي بالفعل تمتلك طعم جميل جداً ومميز. كما انها ليست صعبة نهائيًا في التحضير والقيام بها لذلك يمكنك القيام بها بسهولة. عليك فقط اتباع خطوات التحضير ومشاهدة الفيديو الذي سوف نتركه في اسفل المقال لتسهيل خطوات التحضير والقيام بها بشكل صحيح والحصول علي واحدة من افضل الاكلات الشائعة في مصر.

مكونات عمل المكرونة بالبشاميل

مكونات البشاميل:

ثلاث ملاعق من الدقيق.

أربع ملاعق من الزبدة.

نصف كيلو من الحيب.

نصف ملعقة من جوز الطيب.

ملح وفلفل أسود.

مقادير المكرونة بالبشاميل:

مكرونة بالكمية المرغوبة.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

نصف كوب من الزيت.

حبة واحدة من البصل.

كوب واحد من اللبن.

مكعب واحد من المرق.

جبنة مبشورة حسب الكمية.

ملح وفلفل أسود.

1 حبة من البيض.

كريمة لباني.

احضري وعاء فارغ عميق ونقوم بوضع كمية الزبدة المذكورة بالأعلى به ثم نقوم بوضع الوعاء علي نار هادئة.

بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق الي الوعاء ونقوم بتقليب المكونات جيداً حتي يذوب الدقيق تماما في الزبدة.

بعد مرور دقائق قليلة نقوم بإضافة الحليب الي الوعاء ونستمر في تقليب المكونات. ب

عد ذلك نقوم بوضع كل من الملح والفلفل وجوزة الطيب ونستمر في تقليب كافة المكونات جيداً.

اجعلي الخليط سائل ولا يتماسك ويمكنك وضعة في خلاط كهربائي ليصبح سائل تماما.

بعد ذلك اتركي الخليط جانبا حتي يبرد تماما.

نحضر حبة البصل ونقوم بتقطيعة الي شرائح ثم نضعه في مقلاة علي النار وتحميره حتي يصبح لونة ذهبي.

ثم نقوم بوضع اللحم المفروم الي المقلاة ونقوم بتتبيل اللحم من خلال وضع الملح والفلفل الأسود.

بعد ذلك قومي بتحمير الدقيق من خلال وضعة في الزبدة والزيت وعندما يحمر الدقيق نضع كل من اللبن والملح والمرق والفلفل.

قومي الان بوضع كريمة لباني وحبة البيض واستمري في تقليب المكونات مع بعضها لنحصل علي بشاميل ثقيل.

احضري صينية البشاميل أو الطاجن ونضع به البشاميل واللحم والمكرونة ثم نضع علي الوجه بشاميل مرة اخري مع الجبن المبشورة.

ادخلي الصينية الي الفرن واتركيها لمدة 25 دقيقة او حتي تنضج المكرونة تماما.

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