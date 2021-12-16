نصف كيلو من اللحم أصنعي البرجر اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

البرجر ، يعتبر من الوجبات السريعة التي يحبها الكثير من الصغار والكبار والذي يتكون من مكونات سهلة ومتوفرة في كل منزل، ولا يأخذ الكثير من الوقت لتحضيره، وتختلف طريقة تحضيره من بلد الي أخر حيث أنه يمكن عمله بالدهون أو لحم صافي ، ويعتبر من الوجبات السريعة التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ويمكن عمله باللحمة أو الفراخ ويضاف عليه الخس والطماطم والكاتشب والمايونيز والجبنة الرومي ويقدم بجانبه المقبلات والبطاطس المقلية وغيرها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسرع طريقة لعمل البرجر في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل البرجر

تتكون البرجر من بعض المكونات التي تعطيه مذاق شهي وهي كالتالي:-

نصف كيلو جرام من اللحم.

٢ ملعقة كبيرة من البقسماط المطحون.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

حبة من البيض محفوفة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

ملعقة صغيرة من الثوم بودر.

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب المطحونة.

ملعقة صغيرة من الزيت النباتي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير عجينة البرجر اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة وهي كالآتي:-

تحضير إناء ونضع به اللحمة المفرومة والبقسماط والبيكنج بودر والبيض والملح ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة متجانسة. نضيف بعد ذلك البصل البودرة والثوم البودرة والفلفل الأسود وبهارات اللحمة وجوزة الطيب والزيت ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة متماسكة. تحضير قوالب دائرية متساوية وندهنها بالقليل من الزيت ونضع بها كمية من اللحمة للحصول على برجر متساوي. نقوم بتحضير مقلاة ونضع بها ملعقة كبيرة من الزيت ونضعها على نار متوسطة حتى يسخن الزيت. ثم بعد ذلك نضع القطع في المقلاة وننتظر دقيقة ونقليها الي الجانب الآخر الي حين النضوج مع التقليب المستمر حتى الحصول على برجر ناضج لمدة سبع دقائق. بعد رفع البرجر من المقلاة نحضر الخبز ونضع الجهة التي في الداخل في المقلاة حتي تأخذ طعم الشواء ثم نطفي النار ونرفع الخبز. نستخدم شرائح الجبن الشيدر وصوص الكاتشب والمايونيز وشرائح الطماطم والخس للحصول على ساندوتش برجر مثل المطاعم. ثم بعد ذلك نضعه في طبق التقديم بجانب البطاطس المقلية والمخلل ويقدم بالهنا والشفا.

القيمة الغذائية للحمة

تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية حوالي ٢٥٠ سعرة حرارية، وتحتوي على نسبة من الدهون حوالي ١٥.٤١ وتحتوي على نسبة من البروتين حوالي ٢٥.٩٣ غرام، وتحتوي على نسبة من الماء حوالي ٧٥.٩٨ ميللترات، وتحتوي على نسبة من الفسفور حوالي ١٩٨ مليغرام، وتحتوي على نسبة من البوتاسيوم حوالي ٣١٨ مليغرام، وتحتوي على نسبة من الحديد حوالي ٢.٦٠ مليغرام.