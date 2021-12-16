مكون سري رهيب ضعيه على البطاطس هتبقي مقرمشة ومش هتشرب زيت نهائيا أحلي من ماكدونالدز

البطاطس المقلية من الأطعمة التي لا يستطيع أحد من الناس الاستخدام عنها لأنها من المأكولات اللذيذة التي تتمتع بطعم جميل وقوام هش ولون ذهبي وتتميز البطاط المقلية أن هناك العديد من مطاعم الوجبات السريعة التي تقوم بإعداد البطاطس المقلية بيستعمل لذيذ جدا ولا يقاوم لذلك فإن الكثير من الكبار والصغار يحبون تناول البطاطس المقلية من خلالهم ولكن هناك بعض الأضرار التي يمكن أن تسبب بها البطاطس المقلية لأنها تشرب كمية كبيرة من الزيت وبذلك يمكن أن تؤدي إلى العديد من المخاطر التي تصيب الأطفال ومرض القلب ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريق يمكن من خلالها التخلص من مشكلة الزيت الكثير داخل البطاطس المقلية و نستخدم طريقة يمكن من خلالها قلى البطاطس بدون زيوت.مكونات قلى البطاطس المقلية بدون زيوت
ربما يكون من الصعب جدا أن نقتنع انه يمكن إعداد البطاطس المقلية دون أن يكون فيها قدر كبير من الزيت ولكننا نستطيع أن نفعل ذلك من خلال الطريقة التي نستخدم فيها المكونات التالية:
- بيضتان مخفوقتان.
- ثلاث حبات من البطاطس كبيرة الحجم.
- ملعقتين من الدقيق.
- ملعقتين كبيرتين من النشا.
- 1\2 ملعقة من الخل.
- رشة من الملح حسب الرغبة.
- رشة من الفلفل الأسود حسب الرغبة.
- رشة من توابل البطاطس المقلية.
- ملعقة من الزيت.
حتى نحصل على بطاطس مقرمشة بدون زيت لابد من اتباع الخطوات التالية وهذه الخطوات هي:
- أولا نقوم بتقشير البطاطس المقلية بعد ذلك نقوم بتقطيعها إلى أصابيع منتظمة.
- نحضر طبق كبير ونضع فيه ملعقة من الخل ثم
- نضع فيها البطاطس ونقوم بتنظيف فيها جيدا بعد ذلك نقوم بتصفياتها من الماء تماما و نتركها قليلا حتى تجف.
- بعد أن تجف البطاطس نقوم بإحضار اصابع البطاطس ونغمسها في البيض المخفوق وبعد ذلك نقوم بإخراجها من البيض ونغمسها في
- خليط من الدقيق والنشا والفلفل والملح والتوابل.
- في الخطوة التالية تكون البطاطس جاهزة لوضعها داخل الزيت وقليها جيدا سوف تلاحظين الفرق بنفسك
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البطاطس المقلية من الأطعمة التي لا يستطيع أحد من الناس الاستخدام عنها لأنها من المأكولات اللذيذة التي تتمتع بطعم جميل وقوام هش ولون ذهبي وتتميز البطاط المقلية أن هناك العديد من مطاعم الوجبات السريعة التي تقوم بإعداد البطاطس المقلية بيستعمل لذيذ جدا ولا يقاوم لذلك فإن الكثير من الكبار والصغار يحبون تناول البطاطس المقلية من خلالهم ولكن هناك بعض الأضرار التي يمكن أن تسبب بها البطاطس المقلية لأنها تشرب كمية كبيرة من الزيت وبذلك يمكن أن تؤدي إلى العديد من المخاطر التي تصيب الأطفال ومرض القلب ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريق يمكن من خلالها التخلص من مشكلة الزيت الكثير داخل البطاطس المقلية و نستخدم طريقة يمكن من خلالها قلى البطاطس بدون زيوت.مكونات قلى البطاطس المقلية بدون زيوت
ربما يكون من الصعب جدا أن نقتنع انه يمكن إعداد البطاطس المقلية دون أن يكون فيها قدر كبير من الزيت ولكننا نستطيع أن نفعل ذلك من خلال الطريقة التي نستخدم فيها المكونات التالية:
- بيضتان مخفوقتان.
- ثلاث حبات من البطاطس كبيرة الحجم.
- ملعقتين من الدقيق.
- ملعقتين كبيرتين من النشا.
- 1\2 ملعقة من الخل.
- رشة من الملح حسب الرغبة.
- رشة من الفلفل الأسود حسب الرغبة.
- رشة من توابل البطاطس المقلية.
- ملعقة من الزيت.
حتى نحصل على بطاطس مقرمشة بدون زيت لابد من اتباع الخطوات التالية وهذه الخطوات هي:
- أولا نقوم بتقشير البطاطس المقلية بعد ذلك نقوم بتقطيعها إلى أصابيع منتظمة.
- نحضر طبق كبير ونضع فيه ملعقة من الخل ثم
- نضع فيها البطاطس ونقوم بتنظيف فيها جيدا بعد ذلك نقوم بتصفياتها من الماء تماما و نتركها قليلا حتى تجف.
- بعد أن تجف البطاطس نقوم بإحضار اصابع البطاطس ونغمسها في البيض المخفوق وبعد ذلك نقوم بإخراجها من البيض ونغمسها في
- خليط من الدقيق والنشا والفلفل والملح والتوابل.
- في الخطوة التالية تكون البطاطس جاهزة لوضعها داخل الزيت وقليها جيدا سوف تلاحظين الفرق بنفسك
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكون سري رهيب ضعيه على البطاطس هتبقي مقرمشة ومش هتشرب زيت نهائيا أحلي من ماكدونالدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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