أضيفي هذا المكون على البطاطس المقلية لأشهى بطاطس مقرمشة بدون زيت كتير

بطاطس مقلية مقرمشة بدون زيت تعتبر البطاطس المقلية من أهم الأطعمة التي يحبها الكبار والصغار، فيمكن أن تأكل بمفردها أو بجانب أي طعام أخر ويمكن تناولها في كل الأوقات، فهي تضيف أحساس بالسعادة، ولكن هناك من يتوقف عن تناولها بسبب تشبعها بالزيت عند قليها، مما يسبب مشاكل صحية متعددة منها زيادة نسبة الكوليسترول في الدم، وكذلك زيادة السمنة، لهذا يمكن إضافة مكون بسيط يقلل من تشبعها، فهيا بنا نتعرف على هذا المكون السحري.

للحصول على بطاطس مقلية مقرمشة وذات مذاق ممتاز يجب أولاً إختيار البطاطس المخصصة للقلية، وبعد ذلك يتم تقطيعها ويفضل أن توضع في ماء مثلج لمدة ربع ساعة قبل القيام بعملية القلي.

يتم إضافة المكون الأساسي الذي يقلل من تشبع البطاطس بالزيت وهذا المكون هو الخل، حيث يضاف 2 ملعقة كبيرة من الخل، مما يقلل من نسبة الزيت الذي يظل في البطاطس.

توجد مجموعة من الخطوات المتبعة للحصول على بطاطس صحية مقلية ومقرمشة بدون زيت، وهذه الخطوات هي: