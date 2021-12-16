أضيفي هذا المكون على البطاطس المقلية لأشهى بطاطس مقرمشة بدون زيت كتير

بطاطس مقلية مقرمشة بدون زيت تعتبر البطاطس المقلية من أهم الأطعمة التي يحبها الكبار والصغار، فيمكن أن تأكل بمفردها أو بجانب أي طعام أخر ويمكن تناولها في كل الأوقات، فهي تضيف أحساس بالسعادة، ولكن هناك من يتوقف عن تناولها بسبب تشبعها بالزيت عند قليها، مما يسبب مشاكل صحية متعددة منها زيادة نسبة الكوليسترول في الدم، وكذلك زيادة السمنة، لهذا يمكن إضافة مكون بسيط يقلل من تشبعها، فهيا بنا نتعرف على هذا المكون السحري.مكون يقلل من نسبة تشبع البطاطس بالزيت
للحصول على بطاطس مقلية مقرمشة وذات مذاق ممتاز يجب أولاً إختيار البطاطس المخصصة للقلية، وبعد ذلك يتم تقطيعها ويفضل أن توضع في ماء مثلج لمدة ربع ساعة قبل القيام بعملية القلي.
يتم إضافة المكون الأساسي الذي يقلل من تشبع البطاطس بالزيت وهذا المكون هو الخل، حيث يضاف 2 ملعقة كبيرة من الخل، مما يقلل من نسبة الزيت الذي يظل في البطاطس.طريقة قلي البطاطس بدون زيت
توجد مجموعة من الخطوات المتبعة للحصول على بطاطس صحية مقلية ومقرمشة بدون زيت، وهذه الخطوات هي:
- غسل البطاطس وتقطيعها حسب الرغبة ولكن بسمك قليل، بعد ذلك توضع في ماء مغلي لمدة 3 دقائق أو أقل حسب سمك البطاطس.
- تترك حتى يتم تصفيتها من الماء جيداً، حيث أنها تأخذ نحو ساعة من الزمن.
- توضع البطاطس وتخلط مع الزعتر والملح والفلفل و النشا وملعقة زيت الزيتون.
- قومي بتسخين الفرن، ووضع البطاطس بجانب بعضها البعض وليس على شكل طبقات في صينية مضادة للالتصاق، أو يمكن وضع القليل من الزيت على الصينية.
- تترك لمدة 5 دقائق على كل جانب.
- تقدم مقرمشة ولذيذة وخالية تماماً من أي زيوت.
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بطاطس مقلية مقرمشة بدون زيت تعتبر البطاطس المقلية من أهم الأطعمة التي يحبها الكبار والصغار، فيمكن أن تأكل بمفردها أو بجانب أي طعام أخر ويمكن تناولها في كل الأوقات، فهي تضيف أحساس بالسعادة، ولكن هناك من يتوقف عن تناولها بسبب تشبعها بالزيت عند قليها، مما يسبب مشاكل صحية متعددة منها زيادة نسبة الكوليسترول في الدم، وكذلك زيادة السمنة، لهذا يمكن إضافة مكون بسيط يقلل من تشبعها، فهيا بنا نتعرف على هذا المكون السحري.مكون يقلل من نسبة تشبع البطاطس بالزيت
للحصول على بطاطس مقلية مقرمشة وذات مذاق ممتاز يجب أولاً إختيار البطاطس المخصصة للقلية، وبعد ذلك يتم تقطيعها ويفضل أن توضع في ماء مثلج لمدة ربع ساعة قبل القيام بعملية القلي.
يتم إضافة المكون الأساسي الذي يقلل من تشبع البطاطس بالزيت وهذا المكون هو الخل، حيث يضاف 2 ملعقة كبيرة من الخل، مما يقلل من نسبة الزيت الذي يظل في البطاطس.طريقة قلي البطاطس بدون زيت
توجد مجموعة من الخطوات المتبعة للحصول على بطاطس صحية مقلية ومقرمشة بدون زيت، وهذه الخطوات هي:
- غسل البطاطس وتقطيعها حسب الرغبة ولكن بسمك قليل، بعد ذلك توضع في ماء مغلي لمدة 3 دقائق أو أقل حسب سمك البطاطس.
- تترك حتى يتم تصفيتها من الماء جيداً، حيث أنها تأخذ نحو ساعة من الزمن.
- توضع البطاطس وتخلط مع الزعتر والملح والفلفل و النشا وملعقة زيت الزيتون.
- قومي بتسخين الفرن، ووضع البطاطس بجانب بعضها البعض وليس على شكل طبقات في صينية مضادة للالتصاق، أو يمكن وضع القليل من الزيت على الصينية.
- تترك لمدة 5 دقائق على كل جانب.
- تقدم مقرمشة ولذيذة وخالية تماماً من أي زيوت.
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