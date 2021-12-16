طول عمرنا بنخزنه غلط.. طريقة عبقرية لتخزين ورق العنب لمدة سنة بدون تغير في اللون أو الطعم

إن خزين ورق العنب من الأشياء التي يفعلها الناس ليتمكنوا من تناوله طوال أيام السنة، حيث إن ورق العنب أحد أشهى أنواع الطعام والمفضل لدى معظم الناس ذلك بالإضافة إلى أنه معروف في العديد من البلاد ويتم إعداده من خلال حشوه بخلطة الأرز أو اللحمة المفرومة، ويمكن عن طريق ملعقة من أحد المكونات السرية تخزين ورق العنب بأمان دون أن يتعفن أو يفسد، ومن خلال هذا الموضوع سنوضح كافة المعلومات عن ملعقة سرية لتخزين ورق العنب من السنة للسنة.

ملعقة سرية لتخزين ورق العنب

إن تخزين ورق العنب يجب أن بتم بالطريقة الصحيحة حتى لا يفسد ويمكن ذلك من خلال إضافة ملعقة من عصير الليمون عليه، حيث إن الليمون من المكونات المستخدمة للتخزين فهو يحفظ المأكولات والعصائر لمدة أطول وذلك بسبب المواد التي يحتوي عليها، وتتمثل المكونات المستخدمة لتخزين ورق العنب فيما يلي:

ورق العنب.

عصير ليمون.

أكياس الثلاجة البلاستيكية.

ماء.

فوطة مطبخ قطنية.

نقوم في البداية بشراء ورق العنب الخالي من أي ثقوب أو تغير في اللون حيث يجب أن يكون لونه أخضر فاتح.

نغسل الورق عنب بالماء جيدًا وننقعه في الماء لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نفرز ورق العنب والتخلص من أي أوراق غير صالحة للأكل.

نقوم بوضع إناء على النار به ماء ليغلي.

نضع ورق العنب في الإناء ونتركه يغلي مع الماء بضعة دقائق حتى يتغير لونه.

نقوم بتكرار الخطوة السابقة حتى تنتهي كمية الأوراق مع تصفية الورق جيدًا من الماء.

نضع الورق على فوطة المطبخ القطنية ونتركه ليجف ويبرد.

نقطع أعواد ورق العنب ونفرده جيدًا ونضع كل كمية فوق بعضها، ونعصر عليها القليل من عصير الليمون.

نضع الأوراق في الأكياس البلاستيكية ونضعها في الفريزر، مع الحذر من تجنب وضعه بجانب أي طعام آخر محفوظ في الفريزر.

يجب عند الرغبة في طهي ورق العنب أن نقوم بإخراجه من الفريزر قبل الطهي بفترة حتى لا تتقطع الأوراق بسبب تجميدها

طريقة تخزين ورق العنب