خلطتي السحرية.. ملعقة صغيرة ضعيها على الكفتة المشوية هتضاعف حجمها وهتخليها متماسكة أسرار نجاح كفتة الحاتي

الكفتة من الممكن أن نقوم بالتحضير لها من خلال استعمال مكونات بسيطة وتعد مكونات أساسية، وبالنسبة للطريقة التي من خلالها يتم التحضير لوجبة من الكفتة المشوية فهذا ما سنقوم بالتوضيح له من خلال الآتي من الفقرات القادمة، وبالنسبة للمكونات مع خطوات التحضير فهذا ما سنتعرف عليه من خلال ما يلي من الفقرات القادمة، وبالنسبة للطريقة التي من الممكن أن نمزج بها اللحم مع التوابل مع المكونات التي سنقوم بعرضها فتعد هي سر التحضير لأشهر الوصفات.

طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت

من المعروف أن وجبة الكفتة المشوية من أهم الوجبات والتي تعد مطلوبة من ربة المنزل وتكون شبيهة بالتي تأتي من المحلات والطاعم ولكن طريقة التحضير لها خطوات خاصة من الممكن أن نتبعها للحصول على أفضل وصفة من الكفتة، والطريقة مع المكونات نتعرف عليها من خلال الآتي من الفقرات القادمة:

مكونات عمل الكفتة المشوية في البيت

الكفتة المشوية من الممكن أن يتم تحضيرها من خلال الاستعانة بالمكونات الآتي ذكرها في النقاط القادمة:

كيلو من اللحم المفروم.

ملعقة من توابل الكفتة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة من البيكينج باودر.

ثلاث ملاعق من فول الصويا.

بصل مبشور.

بقدونس مفروم.

رشة من جوزة الطيب.

رشة من الشطة.

نصف ملعقة من الحبهان المطحون.

اللحم المفروم من الممكن أن يتم مزجه في البداية مع البهارات والبصل المبشور، والبقدونس المفروم وبعد الخلط الجيد ما بين كل المكونات نحصل على الخليط الذي يسهل تشكيله.

بعد ذلك من خلال عمله في شكل أصابع تكون متوسطة الطول والسمك، ولا بد من التشكيل للعجين في البداية، ومن ثم يتم وضع الكفة بعد تشكيلها في الثلاجة وهذا حتى تتم تسويتها بدون أن تتفكك.

ومن الممكن أن نقوم بالشوي للكفتة من خلال أن نقوم برص أصابع الكفتة في صينية مناسبة الحجم.

ومن ثم يتم وضع الصينية الموضوع فيها أصابع الكفتة في داخل فرن مسخن مسبقا على حرارة تبلغ مائتين.

ومن ثم تتم التسوية وخلال نصف ساعة تصبح وصفة الكفتة جاهزة للتقديم.

طريقة التحضير للحم المفروم