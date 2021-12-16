عجينة الكرواسون الهشة اعمليها في البيت بكل سهولة

عجينة الكرواسون الهشة، يعتبر الكرواسون أو الباتيه من أكثر أنواع المعجنات التي أقبل على تناولها الكثير من الأشخاص بفضل مذاقها الجيد وسهولة تحضيرها، فهي من الوجبات الرئيسية بالنسبة للأطفال في وجبة الإفطار ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير عجينة الكرواسون والباتيه في المنزل. طريقة تحضير عجينة الكرواسون: طريقة تحضير عجينة الكرواسون: يتم تحضير عجينة الكرواسون بطريقة سهلة للغاية وإليكم في السطور الآتية المقادير: كأسان ونصف من الدقيق الأبيض بعد أن يتم نخله.

أربعة ملاعق من اللبن البودرة.

كأس من المياه الدافئ.

ثلاثة ملاعق من السكر.

رشة صغيرة من الملح.

ربع كأس من الزبدة.

كأس من الجبنة المبشورة.

بيضة ملعقة إلا ربع من الخميرة. خطوات تحضير الكرواسون في المنزل: خطوات تحضير الكرواسون في المنزل: يتم تحضير الكرواسون بخطوات بسيطة وسهلة وإليكم في السطور تلك الخطوات: أولًا يتم وضع الدقيق في إناء ويتم إضافة إليه كلًا من الملح والسكر والخميرة والمياه واللبن ويتم عجنهم جيدًا في عكس عقارب الساعة من أجل أن يتشكل لديكم عجينة هشة ثم يتم تغطيتها وتركها لمدة ساعة لحين أن تتخمر. يتم تقطيع العجينة إلى كرات صغيرة ثم يتم فردها على الرخامة ويتم تقطيعها لتأخذ شكل مثلث. بعد ذلك يتم حشو الكرواسون بالجبنة ويتم لف العجينة لحين أن تحصل على شكلها. بعد ذلك يتم رص الكرواسون في صينية مدهونة بالزيت ومبطنة بالدقيق الأبيض ثم يتم دهن قطع الكرواسون بصفار البيض. بعد ذلك يتم إدخالها إلى الفرن وتركها لمدة ربع ساعة. مقادير تحضير عجينة البانيه: ثلاثة أكواب من الدقيق.

ربع كأس من السمنة.

ملعقة من اللبن البودرة.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة من السكر.

مياه دافئ للعجن.

جبنة بيضاء.

زيتون أسود.

بيضة.

سمسم.

حبة البركة. خطوات التحضير: القيام بخلط كلأً من الدقيق والخميرة والسكر واللبن البودرة والملح. يتم تقليب المكونات ثم يتم إضافة السمن والمياه بصورة تدريجية ويتم العجن. بعد ذلك يتم ترك العجينة لمدة ساعة لحين أن تتخمر ثم يتم فردها على سطح به دقيق وبعد ذلك يتم وضع الجبن والزيتون ويتم لف العجينة على شكل رول ويتم تقطيعها ووضعه في صينية وتركها لحين أن تختمر. بعد ذلك يتم إدخالها إلى الفرن وتركها لمدة ثلث ساعة. مقادير تحضير عجينة البانيه:خطوات التحضير: الوسوم

عجينة الكرواسون الهشة، يعتبر الكرواسون أو الباتيه من أكثر أنواع المعجنات التي أقبل على تناولها الكثير من الأشخاص بفضل مذاقها الجيد وسهولة تحضيرها، فهي من الوجبات الرئيسية بالنسبة للأطفال في وجبة الإفطار ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير عجينة الكرواسون والباتيه في المنزل. طريقة تحضير عجينة الكرواسون: طريقة تحضير عجينة الكرواسون: يتم تحضير عجينة الكرواسون بطريقة سهلة للغاية وإليكم في السطور الآتية المقادير: كأسان ونصف من الدقيق الأبيض بعد أن يتم نخله.

أربعة ملاعق من اللبن البودرة.

كأس من المياه الدافئ.

ثلاثة ملاعق من السكر.

رشة صغيرة من الملح.

ربع كأس من الزبدة.

كأس من الجبنة المبشورة.

بيضة ملعقة إلا ربع من الخميرة. خطوات تحضير الكرواسون في المنزل: خطوات تحضير الكرواسون في المنزل: يتم تحضير الكرواسون بخطوات بسيطة وسهلة وإليكم في السطور تلك الخطوات: أولًا يتم وضع الدقيق في إناء ويتم إضافة إليه كلًا من الملح والسكر والخميرة والمياه واللبن ويتم عجنهم جيدًا في عكس عقارب الساعة من أجل أن يتشكل لديكم عجينة هشة ثم يتم تغطيتها وتركها لمدة ساعة لحين أن تتخمر. يتم تقطيع العجينة إلى كرات صغيرة ثم يتم فردها على الرخامة ويتم تقطيعها لتأخذ شكل مثلث. بعد ذلك يتم حشو الكرواسون بالجبنة ويتم لف العجينة لحين أن تحصل على شكلها. بعد ذلك يتم رص الكرواسون في صينية مدهونة بالزيت ومبطنة بالدقيق الأبيض ثم يتم دهن قطع الكرواسون بصفار البيض. بعد ذلك يتم إدخالها إلى الفرن وتركها لمدة ربع ساعة. مقادير تحضير عجينة البانيه: ثلاثة أكواب من الدقيق.

ربع كأس من السمنة.

ملعقة من اللبن البودرة.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة من السكر.

مياه دافئ للعجن.

جبنة بيضاء.

زيتون أسود.

بيضة.

سمسم.

حبة البركة. خطوات التحضير: القيام بخلط كلأً من الدقيق والخميرة والسكر واللبن البودرة والملح. يتم تقليب المكونات ثم يتم إضافة السمن والمياه بصورة تدريجية ويتم العجن. بعد ذلك يتم ترك العجينة لمدة ساعة لحين أن تتخمر ثم يتم فردها على سطح به دقيق وبعد ذلك يتم وضع الجبن والزيتون ويتم لف العجينة على شكل رول ويتم تقطيعها ووضعه في صينية وتركها لحين أن تختمر. بعد ذلك يتم إدخالها إلى الفرن وتركها لمدة ثلث ساعة. مقادير تحضير عجينة البانيه:خطوات التحضير:

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