برجر المطاعم الشهير طريقة عمل عجينة البرجر في البيت واسرار نجاحها بطعم أحلي من ماكدونالد

برجر المطاعم من الوصفات التي يرغب العديد من الأشخاص من تناولها يوميا خصوصا جميع الصغار الذي يفضلون تناول البرجر في الغذاء ويعتبر من الوجبات الأساسية ايضا كما تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة عمل البرجر في البيت بكل سهولة بدلا من تناول البرجر في المطاعم وأصبحت جميع الامهات لا ترغب في شراء أو تناول أي أكلات من الخارج ويرجع السبب الرئيسي في ذلك هو انتشار الفيروسات بشكل كبير في العديد من الدول العالم، وخلال السطور القادمة سوف نقدم لكم طريقة عمل البرجر الشهير في المنزل بكل سهولة تابعوا معانا. المقادير المطلوبة لعمل البرجر يمكنكم تحضير برجر اللحمة المفرومة بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية: كيلو من اللحم المفروم.

عدد ثمرتين بصل مبشورتين.

توابل البرجر.

رشة من جوزة الطيب.

ربع ملعقة من الحبهان المطحون.

القليل من الملح.

ملعقة فلفل أسود ناعم.

ربع ملعقة بيكنج باودر.

القليل من الشطة.

ربع كوب مكون فول الصويا. طريقة تحضير برجر اللحمة في المنزل في البداية نقوم بوضع اللحمة المفرومة مع البصل والتوابل والملح أيضا في وعاء عميق ثم نقوم بالتقليب يصل مستمر حتى نحصل على مزيج متجانس ثم يتم وضعه في الثلاجة لمدة ساعة كاملة.

ثم نقوم بعمل دوائر من اللحم المفروم كما يجب أن يكون هناك توزان بين الحجم والسمك ثم بعد ذلك يمكنكم التسوية على الجريل.

يمكنكم عمل البرجر بطريقة مختلفة أيضا عن طريق ارك اللحم المفروم مع قطعة من اللية، وثم يتم وضع ملعقة من الصويا صوص أو الكاتب ثم يتم إضافة جميع المكونات مع بعضها ثم يتم وضعها في الثلاجة ثم يتم بعد ذلك تشكيلها إلى دوائر صغيرة ثم يتم القلي بعد ذلك لمدة ثلاثة دقائق وبالهنا والشفا. الوسوم

برجر المطاعم من الوصفات التي يرغب العديد من الأشخاص من تناولها يوميا خصوصا جميع الصغار الذي يفضلون تناول البرجر في الغذاء ويعتبر من الوجبات الأساسية ايضا كما تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة عمل البرجر في البيت بكل سهولة بدلا من تناول البرجر في المطاعم وأصبحت جميع الامهات لا ترغب في شراء أو تناول أي أكلات من الخارج ويرجع السبب الرئيسي في ذلك هو انتشار الفيروسات بشكل كبير في العديد من الدول العالم، وخلال السطور القادمة سوف نقدم لكم طريقة عمل البرجر الشهير في المنزل بكل سهولة تابعوا معانا. المقادير المطلوبة لعمل البرجر يمكنكم تحضير برجر اللحمة المفرومة بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية: كيلو من اللحم المفروم.

عدد ثمرتين بصل مبشورتين.

توابل البرجر.

رشة من جوزة الطيب.

ربع ملعقة من الحبهان المطحون.

القليل من الملح.

ملعقة فلفل أسود ناعم.

ربع ملعقة بيكنج باودر.

القليل من الشطة.

ربع كوب مكون فول الصويا. طريقة تحضير برجر اللحمة في المنزل في البداية نقوم بوضع اللحمة المفرومة مع البصل والتوابل والملح أيضا في وعاء عميق ثم نقوم بالتقليب يصل مستمر حتى نحصل على مزيج متجانس ثم يتم وضعه في الثلاجة لمدة ساعة كاملة.

ثم نقوم بعمل دوائر من اللحم المفروم كما يجب أن يكون هناك توزان بين الحجم والسمك ثم بعد ذلك يمكنكم التسوية على الجريل.

يمكنكم عمل البرجر بطريقة مختلفة أيضا عن طريق ارك اللحم المفروم مع قطعة من اللية، وثم يتم وضع ملعقة من الصويا صوص أو الكاتب ثم يتم إضافة جميع المكونات مع بعضها ثم يتم وضعها في الثلاجة ثم يتم بعد ذلك تشكيلها إلى دوائر صغيرة ثم يتم القلي بعد ذلك لمدة ثلاثة دقائق وبالهنا والشفا.

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