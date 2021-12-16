بالبطاطس اعملي وجبة اقتصادية بالبطاطس بطعم رائع بدون لحوم

تعد وجبة البطاطس الاقتصادية من الوجبات الشهية التي يتم تحضيرها دون الحاجة إلى لحوم، وهنا سوف نقدمها بطريقة مختلف وطعم ولا أروع، ايضاً تتكون هذه الوجبة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وكثير من السيدات تردن تحضير وجبات مختلفة وطعم رائع وغير مكلفة في نفس الوقت، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل، وهي ايضاً تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم حيث أنها تحتوي على البطاطس والبيض والتونة والجبن ومكونات آخرى، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل وجبة الاقتصادية بدون لحوم في المنزل.

مقادير عمل وجبة البطاطس الاقتصادية

تتكون وجبة البطاطس الإقتصادية من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي كالتالي:-

٦ حبات من البطاطس.

٢ حبات من البيض.

زيتون أخضر مخلي.

قطع مرتديلا صغيرة.

علبة من التونة.

رشة من الفلفل الحار.

ملعقة صغيرة من الملح والكمون.

ملعقتان من الدقيق.

قطعة من الجبن المثلث.

جبنة مبشورة.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير وجبة البطاطس الإقتصادية في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-