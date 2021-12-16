بالبطاطس اعملي وجبة اقتصادية بالبطاطس بطعم رائع بدون لحوم

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تعد وجبة البطاطس الاقتصادية من الوجبات الشهية التي يتم تحضيرها دون الحاجة إلى لحوم، وهنا سوف نقدمها بطريقة مختلف وطعم ولا أروع، ايضاً تتكون هذه الوجبة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وكثير من السيدات تردن تحضير وجبات مختلفة وطعم رائع وغير مكلفة في نفس الوقت، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل، وهي ايضاً تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم حيث أنها تحتوي على البطاطس والبيض والتونة والجبن ومكونات آخرى، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل وجبة الاقتصادية بدون لحوم في المنزل.مقادير عمل وجبة البطاطس الاقتصادية
تتكون وجبة البطاطس الإقتصادية من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي كالتالي:-
- ٦ حبات من البطاطس.
- ٢ حبات من البيض.
- زيتون أخضر مخلي.
- قطع مرتديلا صغيرة.
- علبة من التونة.
- رشة من الفلفل الحار.
- ملعقة صغيرة من الملح والكمون.
- ملعقتان من الدقيق.
- قطعة من الجبن المثلث.
- جبنة مبشورة.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير وجبة البطاطس الإقتصادية في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء عميق ونقوم بتقشير وبشر حبات البطاطس المتوسطة، ثم نقوم بتصفيته جيداً من الماء.
- بعد ذلك نقوم بإضافة حبتان من البيض على البطاطس مع الزيتون الأخضر ونقلبهم جيداً.
- ثم نقوم بإضافة التونة مع المرتديلا والملح والكمون مع الاستمرار في التقليب، بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقتان من الدقيق مع التقليب المستمر.
- بعد ذلك نقوم بإضافة جبن المثلث والجبن المبشور ونحركهم جيداً حتى يمتزج الخليط.
- ثم نحضر صينية بها ورق زبدة ونسكب بها الخليط بشكل متساوي، بعد ذلك نرش عليها كمية من الجبن.
- بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة، ثم ندخل الصينية الفرن لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- ثم نقوم بتقطيعها إلى مثلثات ووضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا وجبة اقتصادية سريعة وغير مكلفة لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
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تعد وجبة البطاطس الاقتصادية من الوجبات الشهية التي يتم تحضيرها دون الحاجة إلى لحوم، وهنا سوف نقدمها بطريقة مختلف وطعم ولا أروع، ايضاً تتكون هذه الوجبة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وكثير من السيدات تردن تحضير وجبات مختلفة وطعم رائع وغير مكلفة في نفس الوقت، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل، وهي ايضاً تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم حيث أنها تحتوي على البطاطس والبيض والتونة والجبن ومكونات آخرى، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل وجبة الاقتصادية بدون لحوم في المنزل.مقادير عمل وجبة البطاطس الاقتصادية
تتكون وجبة البطاطس الإقتصادية من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي كالتالي:-
- ٦ حبات من البطاطس.
- ٢ حبات من البيض.
- زيتون أخضر مخلي.
- قطع مرتديلا صغيرة.
- علبة من التونة.
- رشة من الفلفل الحار.
- ملعقة صغيرة من الملح والكمون.
- ملعقتان من الدقيق.
- قطعة من الجبن المثلث.
- جبنة مبشورة.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير وجبة البطاطس الإقتصادية في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء عميق ونقوم بتقشير وبشر حبات البطاطس المتوسطة، ثم نقوم بتصفيته جيداً من الماء.
- بعد ذلك نقوم بإضافة حبتان من البيض على البطاطس مع الزيتون الأخضر ونقلبهم جيداً.
- ثم نقوم بإضافة التونة مع المرتديلا والملح والكمون مع الاستمرار في التقليب، بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقتان من الدقيق مع التقليب المستمر.
- بعد ذلك نقوم بإضافة جبن المثلث والجبن المبشور ونحركهم جيداً حتى يمتزج الخليط.
- ثم نحضر صينية بها ورق زبدة ونسكب بها الخليط بشكل متساوي، بعد ذلك نرش عليها كمية من الجبن.
- بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة، ثم ندخل الصينية الفرن لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- ثم نقوم بتقطيعها إلى مثلثات ووضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا وجبة اقتصادية سريعة وغير مكلفة لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
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