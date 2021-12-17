بالجزر اعملي أقوي كريم بالجزر لتفتيح البشرة والقضاء على التجاعيد بشكل نهائي

يعد كريم الجزر من الكريمات السحرية التي تعمل على تفتيح البشرة والقضاء على التجاعيد بشكل كبير، وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضيره بسهولة في المنزل، فكثير من السيدات والفتيات يردن الحصول على تركيبة طبيعية تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد بشكل أسرع، ايضاً يتكون هذا الكريم من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهي النشا وزيت الورد والجزر ويعرف عن الجزر بفوائده الكثيرة المفيدة للبشرة، وهي تعمل على معالجة البقع والندبات ويزيل حب الشباب كما يعمل على مكافحة الشيخوخة كما يحمي البشرة من أشعة الشمس المزعجة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كريم الجزر لتفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد.

مكونات عمل كريم الجزر

يتكون كريم الجزر من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

٣ حبات من الجزر المبشور.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

كمية صغيرة من الحليب البودرة بمقدار ملعقة.

ملعقة كبيرة من زيت الورد.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير كريم الجزر لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد يجب إتباع هذه الخطوات وهي كما يلي:-

نحضر الجزر المبشور ونقوم بعصره جيداً واستخراج ماء الجزر منه في طبق صغير، ثم نضيف له ملعقة من الحليب البودرة ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة من النشا مع التقليب حتى تذوب المكونات تماماً، ثم نضع الطبق على حمام ماء ساخن حتى تمتزج المكونات معا ونحصل على قوام كريمي. ثم ننزل الخليط من على حمام البخار مع التحريك ونتركه جانبا حتى يبرد، بعد ذلك نقوم بإضافة زيت الورد مع زيت اللوز مع التقليب حتى تمتزج المكونات. بعد ذلك نحضر علبة فارغة ونضع بها الكريم ونغلقها جيداً لحين الاستخدام.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة بسيطة لتطبيق كريم الجزر على الوجه هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-