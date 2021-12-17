كريب المطاعم الشهير طريقة عمل عجينة الكريب وأسرار نجاحها ١٠٠٪ بطعم أحلي من الجاهز

تبحث العديد من السيدات عن طريقة عمل الكريب المطاعم الشهير التي يرغب في تناوله دائما الأطفال، لذلك ترغب جميع ربات البيوت في عمل هذا الكريب في المنزل بدلا من شراؤها من الخارج وقد يكون ضارا خصوصا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، وخلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمله بكل سهولة في المنزل وأقل التكاليف الممكنة وجميع المكونات معظمها موجودة في مطبخك تابعوا معانا.

يمكنكم عمل عجينة الكريب في المنزل بكل سهولة من خلال مجموعة من المكونات والمقادير السهلة للغاية وموجودة في مطبخك ومن أهم هذه المكونات:

كوب واحد من الدقيق الفاخر المنخول.

نصف كوب من الحليب السائل.

عدد 2 حبة من البيض.

مقدار عدد 2 معلقة من الزبد .

ربع ملعقة من الملح في حالة الكريب الحادق ويتم استبدالها بالفانيليا في حالة الكريب الحلو.

نصف كوب من الماء.