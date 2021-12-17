كريب المطاعم الشهير طريقة عمل عجينة الكريب وأسرار نجاحها ١٠٠٪ بطعم أحلي من الجاهز

تبحث العديد من السيدات عن طريقة عمل الكريب المطاعم الشهير التي يرغب في تناوله دائما الأطفال، لذلك ترغب جميع ربات البيوت في عمل هذا الكريب في المنزل بدلا من شراؤها من الخارج وقد يكون ضارا خصوصا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، وخلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمله بكل سهولة في المنزل وأقل التكاليف الممكنة وجميع المكونات معظمها موجودة في مطبخك تابعوا معانا.مكونات عجينة الكريب
يمكنكم عمل عجينة الكريب في المنزل بكل سهولة من خلال مجموعة من المكونات والمقادير السهلة للغاية وموجودة في مطبخك ومن أهم هذه المكونات:
- كوب واحد من الدقيق الفاخر المنخول.
- نصف كوب من الحليب السائل.
- عدد 2 حبة من البيض.
- مقدار عدد 2 معلقة من الزبد .
- ربع ملعقة من الملح في حالة الكريب الحادق ويتم استبدالها بالفانيليا في حالة الكريب الحلو.
- نصف كوب من الماء.
- في البداية يجب إحضار وعاء نظيف تماما ومناسب في الحجم ونقوم بوضع الدقيق فيه ثم نقوم بوضع البيض مع التقليب المستمر ثم نقوم بعد ذلك باضافة جزء من الحليب ثم يتم التقليب مرة أخرى حتى يتم مزج الخليط بشكل جيد.
- ثم يتم وضع الملح أو الفانيليا بعد ذلك حسب الرغبة مع الاستمرار في التقليب حتى تصبح جميع المكونات متجانسة.
- ثم يتم صب ربع كوب من هذا الخليط في مقلاة ساخنة على النار ومدهونة بالزيت مع توزيع الكمية بطريقة متساوية حتى يمكننا أن نحصل على شكل دائري.
- بعد ذلك يتم تقليب العجينة على الجانب الآخر حتى تنضج.
- ثم بعد ذلك يتم حشو العجينة حسب الرغبة.
- ثم نقوم بطي الكريب على شكل مثلث ويمكنكم تغليفه بفويل حتى يظل ساخن.
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تبحث العديد من السيدات عن طريقة عمل الكريب المطاعم الشهير التي يرغب في تناوله دائما الأطفال، لذلك ترغب جميع ربات البيوت في عمل هذا الكريب في المنزل بدلا من شراؤها من الخارج وقد يكون ضارا خصوصا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، وخلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمله بكل سهولة في المنزل وأقل التكاليف الممكنة وجميع المكونات معظمها موجودة في مطبخك تابعوا معانا.مكونات عجينة الكريب
يمكنكم عمل عجينة الكريب في المنزل بكل سهولة من خلال مجموعة من المكونات والمقادير السهلة للغاية وموجودة في مطبخك ومن أهم هذه المكونات:
- كوب واحد من الدقيق الفاخر المنخول.
- نصف كوب من الحليب السائل.
- عدد 2 حبة من البيض.
- مقدار عدد 2 معلقة من الزبد .
- ربع ملعقة من الملح في حالة الكريب الحادق ويتم استبدالها بالفانيليا في حالة الكريب الحلو.
- نصف كوب من الماء.
- في البداية يجب إحضار وعاء نظيف تماما ومناسب في الحجم ونقوم بوضع الدقيق فيه ثم نقوم بوضع البيض مع التقليب المستمر ثم نقوم بعد ذلك باضافة جزء من الحليب ثم يتم التقليب مرة أخرى حتى يتم مزج الخليط بشكل جيد.
- ثم يتم وضع الملح أو الفانيليا بعد ذلك حسب الرغبة مع الاستمرار في التقليب حتى تصبح جميع المكونات متجانسة.
- ثم يتم صب ربع كوب من هذا الخليط في مقلاة ساخنة على النار ومدهونة بالزيت مع توزيع الكمية بطريقة متساوية حتى يمكننا أن نحصل على شكل دائري.
- بعد ذلك يتم تقليب العجينة على الجانب الآخر حتى تنضج.
- ثم بعد ذلك يتم حشو العجينة حسب الرغبة.
- ثم نقوم بطي الكريب على شكل مثلث ويمكنكم تغليفه بفويل حتى يظل ساخن.
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