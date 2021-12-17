لشتاء دافئ أكثر أعملي طبق البليله باللبن بطريقة مميزة وطعم ومذاق لذيذ وشهي

البليله هي نوع من أنواع الحلويات السريعة والتي تقدم في فصل الشتاء للشعور بالدفء وتمد الجسم بالطاقة وتحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم، وفي مصر يتم عمل العاشوراء من القمح المستخدم في عمل البليله ويمكنك الآن عملها بكل سهولة في البيت ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل البليله فتابعونا. طريقة عمل البليله طريقة عمل البليله المكونات: كوب ونصف من القمح.

4 أكواب ونصف من الحليب.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من جوز الهند.

نصف كوب من القشطة.

عسل ومكسرات. طريقة التحضير: في البداية نقوم بنقع القمح لمدة 10 ساعات في الماء ثم يصفي وبعد ذلك يوضع في ونغمره بالماء ونرفعها على النار حتى تنضج وتتشرب ماء السلق. نضع عليها السكر ونتركها على النار عدة دقائق عندما تنفتح حبات القمح تكون البليله أصبحت ناضجة وفي هذه اللحظة يضاف الحليب. مع الفانيليا وجوز الهند ونترك المكونات على نار متوسطة مع التقليب من وقت لأخر حتى لا تلتصق ثم يرفع من النار. في أكواب التقديم نضع ملعقة من القشطة ونصب البليله وهي ساخنة وعلى الوجه ملعقة من العسل ومكسرات حسب الرغبة. ثم تقدم البليله وهي ساخنة هذه الوجبة مغذية ومفيدة جدا للكبار والأطفال وتساعد على الشعور بالدفء خاصة خلال فصل الشتاء. طريقة عمل البليله بالكنافة طريقة عمل البليله بالكنافة المكونات: قمح مسلوق.

كمية مناسبة من الماء.

كيلو من الحليب.

كوب من السكر.

جوز هند.

زبيب.

ربع كيلو كنافة.

زبدة.

قشطة.

قرفة ناعمة. طريقة التحضير: نسلق القمح في كمية مناسبة من الماء حتى ينضج ثم نضيف الحليب والسكر ونخفق المكونات جيدا باستخدام الهاند بلندر أو في الخلاط الكهربائي. نضع وعاء على النار ونضيف إليه الزبدة ونحمر الكنافة حتى يصبح لونها ذهبي ثم القشطة ونقلب بعد ذلك نصب خليط البليله على الكنافة. نقلب المكونات حتى تتجانس ثم تصب في أكواب التقديم وعلى الوجه نضع رشة من القرفة المطحونة مع زبيب وجوز هند وبالهنا والشفا. ويمكن أيضا وضع كريم شانتيه على البليله أثناء التقديم وصوص الشوكولاتة يعطي لها مذاق وطعم مختلف وجذاب. فوائد البليله مفيدة لصحة الجهاز الهضمي لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف ولذلك فهي تحسن من حركة الأمعاء وتسهل عملية الهضم.

تقوم بتقوية المناعة لأنها تحتوي على نسبة عالية من المعادن والحديد والزنك والفسفور وبالتالي تقوم بتعزيز المناعة للأطفال والكبار وتقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض.

ينشط خلايا الجسم وخاصة المخ فهي تعزز من قوة الذاكرة وتقلل من خطر الإصابة بالزهماير. فوائد البليله الوسوم

البليله هي نوع من أنواع الحلويات السريعة والتي تقدم في فصل الشتاء للشعور بالدفء وتمد الجسم بالطاقة وتحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم، وفي مصر يتم عمل العاشوراء من القمح المستخدم في عمل البليله ويمكنك الآن عملها بكل سهولة في البيت ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل البليله فتابعونا. طريقة عمل البليله طريقة عمل البليله المكونات: كوب ونصف من القمح.

4 أكواب ونصف من الحليب.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من جوز الهند.

نصف كوب من القشطة.

عسل ومكسرات. طريقة التحضير: في البداية نقوم بنقع القمح لمدة 10 ساعات في الماء ثم يصفي وبعد ذلك يوضع في ونغمره بالماء ونرفعها على النار حتى تنضج وتتشرب ماء السلق. نضع عليها السكر ونتركها على النار عدة دقائق عندما تنفتح حبات القمح تكون البليله أصبحت ناضجة وفي هذه اللحظة يضاف الحليب. مع الفانيليا وجوز الهند ونترك المكونات على نار متوسطة مع التقليب من وقت لأخر حتى لا تلتصق ثم يرفع من النار. في أكواب التقديم نضع ملعقة من القشطة ونصب البليله وهي ساخنة وعلى الوجه ملعقة من العسل ومكسرات حسب الرغبة. ثم تقدم البليله وهي ساخنة هذه الوجبة مغذية ومفيدة جدا للكبار والأطفال وتساعد على الشعور بالدفء خاصة خلال فصل الشتاء. طريقة عمل البليله بالكنافة طريقة عمل البليله بالكنافة المكونات: قمح مسلوق.

كمية مناسبة من الماء.

كيلو من الحليب.

كوب من السكر.

جوز هند.

زبيب.

ربع كيلو كنافة.

زبدة.

قشطة.

قرفة ناعمة. طريقة التحضير: نسلق القمح في كمية مناسبة من الماء حتى ينضج ثم نضيف الحليب والسكر ونخفق المكونات جيدا باستخدام الهاند بلندر أو في الخلاط الكهربائي. نضع وعاء على النار ونضيف إليه الزبدة ونحمر الكنافة حتى يصبح لونها ذهبي ثم القشطة ونقلب بعد ذلك نصب خليط البليله على الكنافة. نقلب المكونات حتى تتجانس ثم تصب في أكواب التقديم وعلى الوجه نضع رشة من القرفة المطحونة مع زبيب وجوز هند وبالهنا والشفا. ويمكن أيضا وضع كريم شانتيه على البليله أثناء التقديم وصوص الشوكولاتة يعطي لها مذاق وطعم مختلف وجذاب. فوائد البليله مفيدة لصحة الجهاز الهضمي لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف ولذلك فهي تحسن من حركة الأمعاء وتسهل عملية الهضم.

تقوم بتقوية المناعة لأنها تحتوي على نسبة عالية من المعادن والحديد والزنك والفسفور وبالتالي تقوم بتعزيز المناعة للأطفال والكبار وتقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض.

ينشط خلايا الجسم وخاصة المخ فهي تعزز من قوة الذاكرة وتقلل من خطر الإصابة بالزهماير. فوائد البليله

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لشتاء دافئ أكثر أعملي طبق البليله باللبن بطريقة مميزة وطعم ومذاق لذيذ وشهي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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