أسهل حلى بارد إقتصادي بدون فرن أو بيض أو كريمة بنكهة القهوة في منتهى اللذاذة، لعشاق القهوة ومحبي الحلى البارد نقدم لكم اليوم أسهل طريقة لتحضير حلى بارد، حلى إقتصادي بمكونات من المنزل يمكنك تحضيرها خلال دقائق معدودة، حلو بارد كريمي جداً بنكهة القهوة والكريم كراميل من 3 طبقات في منتهى اللذاذة والرائعة والأفضل أنه في منتهى السهولة، أسهل حلى بارد إقتصادي بدون فرن أو بيض أو كريمة بنكهة القهوة في منتهى اللذاذة.

أسهل حلى بارد إقتصادي بدون فرن

تتكون الطبقة الأولى من العناصر الأتية :

300 جرام بسكويت ويفر أو بسكويت سادة.

3 ملاعق كبيرة زبدة مذابة بمقدار 80 جرام.

تتكون مقادير الطبقة الثانية من العناصر الأتية :

3 كوب حليب.

3 باكيت كريم كراميل.

علبة قشطة بمقدار 170 جرام .

15 حبة بسكويت سادة.

10 مكعبات جبن كريمي.

2 ملعقة كبيرة حليب مجفف.

ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان + ملعقة كبيرة ماء ساخن.

تتكون مقادير الطبقة الثالثة من العناصر الأتية :

كوب ونصف ماء.

4 ملاعق كبيرة كريم كراميل.

ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان.

طريقة التحضير

نأخذ البسكويت ونقطعه قطع صغيرة ونضعه في وعاء مع إضافة الزبدة المذابة ثم بإستخدام الهراسة نطحنه لمدة 3 دقائق، وفي قالب قابل للفتح مقاس 26 أو 28 سم نثبت في القاعدة ورقة زبدة ثم نسكب خليط البسكويت، ونوزعه بالتساوي ثم نضغط عليه بشكل جيد ثم ندخله الثلاجة أو الفريزر لمدة نصف ساعة، ثم نحضر الطبقة الثانية بتحضير إناء مناسب ونضيف إليه الحليب و الكريم كراميل ثم نرفعهم على النار، مع التقليب المستمر حتى يبدأ الخليط بالغليان وبعدها نطفئ النار.

حلى بارد إقتصادي بدون فرن

يتم أخذ كوب ونضيف إليه القهوة سريعة الذوبان مع الماء الساخن ونخلط جيداً، وفي الخلاط الكهربائي نضيف خليط الكريم كراميل مباشرة مع مكعبات الجبن الكريمي و خليط النسكافيه، مع إضافة قطع البسكويت والقشطة مع ملعقة صغيرة من الفانيليا ثم يتم خلط المكونات جيداً على أعلى سرعة، حتى يصبح الخليط بقوام كريمي ناعم ثم نسكب هذا الخليط في القالب بعد تصفيته للتخلص من بقايا المكونات ونوزعه بالتساوي، ثم ندخل القالب للثلاجة حتى نحضر الطبقة الثالثة.

في إناء نضيف الماء والكريم كراميل مع القهوة سريعة الذوبان ثم نرفعه على النار مع التقليب المستمر، وعند ذوبان الكريم كراميل والقهوة نرفعه جانباً ثم نخرج القالب من الثلاجة، وعلى سطحه نضع مكعبات من بسكويت ويفر ثم نسكب خليط الكريم كراميل والقهوة بإستخدام الملعقة، ثم ندخل القالب للثلاجة مرة اخيرة مدة 4-6 ساعات حتى يتماسك الحلى بشكل جيد، وبعد ذلك نقطعه على شكل مثلثات ويكون جاهز للتقديم، هذا وقد قدمنا لكم أسهل حلى بارد إقتصادي بدون فرن أو بيض أو كريمة بنكهة القهوة في منتهى اللذاذة.