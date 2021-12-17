القرنبيط المقلي احد اشهي وافضل الاكلات الشعبية والشائعة في مصر فهو من الاكلات ذات الأصل المصري. كما انها من الوجبات سريعة التحضير وقليلة التكاليف التي يمكن لكل سيدة القيام بها في المنزل بكل سهولة. وفي هذا المقال سوف نوفر لكم أفضل طريقة لعمل القرنبيط وسوف نشرح لكم سر خلطة القرنبيط المقرمش خلطة جبارة بدون مايشرب زيت خطوة بخطوة مع فيديو توضيحي لتسهيل علي كل سيدة معرفة الخطوات بسهولة.

سر خلطة القرنبيط المقرمش

يمتلك القرنبيط الكثير من الفوائد الصحية والعناصر الهامة لجسم الانسان لذلك نوفرة لكم اليوم بطريقة رائعة وسهلة جداً في التحضير علي كل سيدة. ومن اهم العناصر الغذائية التي يوفرها القرنبيط للجسم هو حماية الخلاية من السرطان كما انه يحتوي علي نسب عالية من الفيتامينات والمعادن. والكثير من الفوائد الأخرى التي جعلت القرنبيط من اكثر الاكلات تناولا كما انه يمتلك طعم لذيذ وشهي جداً.

زهرة واحدة كاملة من القرنبيط.

1 كوب من الحليب.

نصف كوب من الشبت المفروم ويكون ناعم تماما.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

نصف كوب من الكزبرة المفرومة والناعمة.

1 ملعقة صغيرة من الشطة والكمون.

أولا نقوم بتقطيع القرنبيط الي قطع ذات حجم متوسط وبعد ذلك نقوم بسلق القرنبيط في الماء المغلي.

نقوم بإضافة الملح والكمون الي القرنبيط وهو في الماء المغلي.

احضري وعاء وضعي به كل من الحليب والفلفل الأسود والملح والثوم والبيض والدقيق والكزبرة والشطة والكمون ونقوم بخلط كافة المكونات مع بعضها جيداً حتي تحصلين علي خليط سائل.

بعد ذلك نقوم بغمس قطع القرنبيط في الخليط ونقوم بإحضار مقلاة بها زيت ونضعها علي نار متوسطة.

نقوم بوضع قطع القرنبيط في المقلاة علي النار ونقوم بتقليبها جيداً حتي يصبح لون القرنبيط ذهبي.

بعد ان ينضج القرنبيط تماما نقوم بإخراجه من المقلاة علي ورق ماص للزيت.

مكونات عمل القرنبيط المقرمشخطوات تحضير القرنبيططريقة عمل القرنبيط المقلي فاطمة ابو حاتي

تقدم الشيف فاطمة ابو حاتي وصفة رائعة وخلطة خاصة بها لعمل القرنبيط المقرمش بدون زيت نهائيًا. وهناك الكثير من السيدات يرغبون في معرفة اسرار الوصفات ومنها القرنبيط. وتقدم لكم الشيف فاطمة ابو حاتي طريقة رائعة لعمل القرنبيط في البيت مثل الجاهز بدون ما يشرب زيت.