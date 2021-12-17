أسرار طريقة عمل الكريم كراميل بالموز بأقل التكاليف وبأسهل المكونات

أسرار طريقة عمل الكريم كراميل حيث أنه من أصناف الحلويات الباردة التي تمتلك لشعبية كبيرة في جميع الدول وخاصةً في الدول العربية لأنها لها مذاق حلو جذاب لا يمكن نسيانه، حيث أن المكون الأساسي في الكريم كراميل هو السكر والبيض من أجل الحصول على مذاق حلوى الكريم كراميل اللذيذة، ولكن هناك بعض الإضافات التي يمكننا وضعها للكريم كراميل بشأنها أن تزيد من حلاوة مذاق الكريم كراميل مثل الموز، حيث أن وصفة الكريم كراميل بالموز لا تختلف كثيرًا عن مذاق الوصفة الأساسية من الكريم كراميل ونعرفكم على طريقتها فيما يلي.

أسرار طريقة عمل الكريم كراميل

مكونات كريم كراميل بالموز

يجب تحضير كمية المكونات الآتية كما هي محددة للحصول على كمية تكفي ستة أشخاص من الكريم كراميل بالموز وهي:

كوب ونصف كوب من السكر الأبيض.

حوالي خمس ملاعق ماء.

وثلاثة أكواب من الحليب الدافئ.

ملعقتان صغيرتان فانيليا بودرة أو سائلة.

حبتان من الموز مهروستين ناعمًا.

بيضتان لهما حجم كبير.

وثلاث بيضات مأخوذ منها الصفار فقط.

أقل من ربع الملعقة الصغيرة ملح طعام.

كيفية عمل الكريم كراميل بالموز

حلوى الكريم كراميل من أسهل أنواع الحلويات التي يمكننا تحضيرها في أقل من ربع ساعة وأقل من ساعة تسخين في الفرن، وفيما يلي نوضح طريقة عمل الكريم كراميل بالموز بالتفصيل من أجل الحصول على ألذ حلوى للعائلة والأصدقاء: