أسرار طريقة عمل الكريم كراميل بالموز بأقل التكاليف وبأسهل المكونات

أسرار طريقة عمل الكريم كراميل حيث أنه من أصناف الحلويات الباردة التي تمتلك لشعبية كبيرة في جميع الدول وخاصةً في الدول العربية لأنها لها مذاق حلو جذاب لا يمكن نسيانه، حيث أن المكون الأساسي في الكريم كراميل هو السكر والبيض من أجل الحصول على مذاق حلوى الكريم كراميل اللذيذة، ولكن هناك بعض الإضافات التي يمكننا وضعها للكريم كراميل بشأنها أن تزيد من حلاوة مذاق الكريم كراميل مثل الموز، حيث أن وصفة الكريم كراميل بالموز لا تختلف كثيرًا عن مذاق الوصفة الأساسية من الكريم كراميل ونعرفكم على طريقتها فيما يلي.أسرار طريقة عمل الكريم كراميل
مكونات كريم كراميل بالموز
يجب تحضير كمية المكونات الآتية كما هي محددة للحصول على كمية تكفي ستة أشخاص من الكريم كراميل بالموز وهي:
- كوب ونصف كوب من السكر الأبيض.
- حوالي خمس ملاعق ماء.
- وثلاثة أكواب من الحليب الدافئ.
- ملعقتان صغيرتان فانيليا بودرة أو سائلة.
- حبتان من الموز مهروستين ناعمًا.
- بيضتان لهما حجم كبير.
- وثلاث بيضات مأخوذ منها الصفار فقط.
- أقل من ربع الملعقة الصغيرة ملح طعام.
حلوى الكريم كراميل من أسهل أنواع الحلويات التي يمكننا تحضيرها في أقل من ربع ساعة وأقل من ساعة تسخين في الفرن، وفيما يلي نوضح طريقة عمل الكريم كراميل بالموز بالتفصيل من أجل الحصول على ألذ حلوى للعائلة والأصدقاء:
- يتم تسخين الفرن قبل البدء على حرارة لا تتخطى 200 درجة.
- وبعد ذلك نضع قدر على النار نصب به كوب ماء مع خمس ملاعق ماء تقريبًا ونقلب في البداية مرة واحدة فقط لخلط الماء مع السكر.
- ونترك القدر هكذا بدون تحريك أو لمس لحوالي عشر دقائق حتى نلاحظ اللون البني الذي يدل على ذوبان السكر.
- ومن ثم يتم صب الكراميل الناتج في أطباق التقديم وترص تلك الأطباق في صينية الفرن بجانب بعضها مع وضع كمية من الماء الساخن في تلك الصينية تصل لنصف ارتفاع الأطباق.
- والآن نحضر المضرب الكهربي ونضع به الموز المهروس ونصف كوب السكر المتبقي مع الملح والفانيليا وصفار البيض ونخلط جميع المكونات حتى تصبح كتلة واحدة متماسكة.
- ومن ثم نضيف الحليب الدافئ ونستمر في الخلط وبعدها يتم صبه في أطباق تقديم الكريم كراميل.
- نضع صينية الكريم كراميل في الفرن نصف ساعة إلى ساعة إلا ربع لتنضج.
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أسرار طريقة عمل الكريم كراميل حيث أنه من أصناف الحلويات الباردة التي تمتلك لشعبية كبيرة في جميع الدول وخاصةً في الدول العربية لأنها لها مذاق حلو جذاب لا يمكن نسيانه، حيث أن المكون الأساسي في الكريم كراميل هو السكر والبيض من أجل الحصول على مذاق حلوى الكريم كراميل اللذيذة، ولكن هناك بعض الإضافات التي يمكننا وضعها للكريم كراميل بشأنها أن تزيد من حلاوة مذاق الكريم كراميل مثل الموز، حيث أن وصفة الكريم كراميل بالموز لا تختلف كثيرًا عن مذاق الوصفة الأساسية من الكريم كراميل ونعرفكم على طريقتها فيما يلي.أسرار طريقة عمل الكريم كراميل
مكونات كريم كراميل بالموز
يجب تحضير كمية المكونات الآتية كما هي محددة للحصول على كمية تكفي ستة أشخاص من الكريم كراميل بالموز وهي:
- كوب ونصف كوب من السكر الأبيض.
- حوالي خمس ملاعق ماء.
- وثلاثة أكواب من الحليب الدافئ.
- ملعقتان صغيرتان فانيليا بودرة أو سائلة.
- حبتان من الموز مهروستين ناعمًا.
- بيضتان لهما حجم كبير.
- وثلاث بيضات مأخوذ منها الصفار فقط.
- أقل من ربع الملعقة الصغيرة ملح طعام.
حلوى الكريم كراميل من أسهل أنواع الحلويات التي يمكننا تحضيرها في أقل من ربع ساعة وأقل من ساعة تسخين في الفرن، وفيما يلي نوضح طريقة عمل الكريم كراميل بالموز بالتفصيل من أجل الحصول على ألذ حلوى للعائلة والأصدقاء:
- يتم تسخين الفرن قبل البدء على حرارة لا تتخطى 200 درجة.
- وبعد ذلك نضع قدر على النار نصب به كوب ماء مع خمس ملاعق ماء تقريبًا ونقلب في البداية مرة واحدة فقط لخلط الماء مع السكر.
- ونترك القدر هكذا بدون تحريك أو لمس لحوالي عشر دقائق حتى نلاحظ اللون البني الذي يدل على ذوبان السكر.
- ومن ثم يتم صب الكراميل الناتج في أطباق التقديم وترص تلك الأطباق في صينية الفرن بجانب بعضها مع وضع كمية من الماء الساخن في تلك الصينية تصل لنصف ارتفاع الأطباق.
- والآن نحضر المضرب الكهربي ونضع به الموز المهروس ونصف كوب السكر المتبقي مع الملح والفانيليا وصفار البيض ونخلط جميع المكونات حتى تصبح كتلة واحدة متماسكة.
- ومن ثم نضيف الحليب الدافئ ونستمر في الخلط وبعدها يتم صبه في أطباق تقديم الكريم كراميل.
- نضع صينية الكريم كراميل في الفرن نصف ساعة إلى ساعة إلا ربع لتنضج.
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