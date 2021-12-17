قنبلة التفتيح كريم النشا والليمون الرهيب لتبييض البشرة وإزالة البقع السمراء والكلف بنتيجة مذهلة

تحاول الكثير من الفتيات الوصول إلى بشرة صافية و بيضاء اللون وخالية من جميع البقع الداكنة وحبوب الشباب وأثار حب الشباب لأن هذه المشكلة أصبح يعاني منها العديد من الشباب خصوصا الأشخاص الذين يعانون من البشرة الدهنية التي تفرز الكثير من الأفراد ذات التي تجعل مظهر الوجه دهني لذلك فإن الجميع يحاول التخلص من هذه المشاكل حتى تكون البشرة ناعمة وصافي وتستطيع استعادة نظرتها وجمالها ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن وصفة من وصفات تبيض البشرة التي تساعد على التخلص من البقع الداكنة وأثار حب الشباب وذلك باستخدام مكونات طبيعية عيد الحيوية إلى البشرة وهذه الوصفة هي وصفة تبيض البشرة والجسم باستخدام الليمون والنشا.مكونات خلطة التبييض باستخدام الليمون والنشا
هناك العديد من المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها القضاء على البقع الداكنة وآثار حب الشباب من البشر ولكن من خلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي يتكون منها خلطة الليمون والنشا الفعالة لتبييض البشرة وهذه المكونات هي:
- كوب كبير من الماء.
- أربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقتين كبيرتان من النشا.
- ملعقة من ماء الورد.
- ملعقة من ماء الزبادي.
- كوب من الماء الدافئ.
خلطة الليمون والنشا ىتعطي للبشرة الإحساس بالنضارة كما أنها تجعلها أكثر نعومة وتساعدهها على التخلص من البقع السوداء كما أنها تعمل على شد المسام الواسعة في البشرة وتتكون هذه الخلطة من عدة خطوات وهي:
- أولا نقوم بخلط زيت الزيتون والنشا والليمون معًا.
- بعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على جميع أجزاء البشرة ونقوم في تدليك البشرة بنعمة حتى تستفيد من العناصر الغذائية الموجودة في الليمون وزيت الزيتون.
- بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيدا ثم نقوم بمسحه بماء الورد أو ماء الزبادي حتى لا يتعرض الوجه للإحمرار أو تهيج.
- يمكن استخدام الخليط مرة أخرى بعد المرة الأولى وذلك من خلال تخزينها داخل الثلاجة ويمكن هو أن يبقى صالحة لمدة أسبوع فقط وبعد ذلك لابد من التخلص منه لأن عصير الليمون لن يدوم طويلا
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تحاول الكثير من الفتيات الوصول إلى بشرة صافية و بيضاء اللون وخالية من جميع البقع الداكنة وحبوب الشباب وأثار حب الشباب لأن هذه المشكلة أصبح يعاني منها العديد من الشباب خصوصا الأشخاص الذين يعانون من البشرة الدهنية التي تفرز الكثير من الأفراد ذات التي تجعل مظهر الوجه دهني لذلك فإن الجميع يحاول التخلص من هذه المشاكل حتى تكون البشرة ناعمة وصافي وتستطيع استعادة نظرتها وجمالها ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن وصفة من وصفات تبيض البشرة التي تساعد على التخلص من البقع الداكنة وأثار حب الشباب وذلك باستخدام مكونات طبيعية عيد الحيوية إلى البشرة وهذه الوصفة هي وصفة تبيض البشرة والجسم باستخدام الليمون والنشا.مكونات خلطة التبييض باستخدام الليمون والنشا
هناك العديد من المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها القضاء على البقع الداكنة وآثار حب الشباب من البشر ولكن من خلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي يتكون منها خلطة الليمون والنشا الفعالة لتبييض البشرة وهذه المكونات هي:
- كوب كبير من الماء.
- أربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقتين كبيرتان من النشا.
- ملعقة من ماء الورد.
- ملعقة من ماء الزبادي.
- كوب من الماء الدافئ.
خلطة الليمون والنشا ىتعطي للبشرة الإحساس بالنضارة كما أنها تجعلها أكثر نعومة وتساعدهها على التخلص من البقع السوداء كما أنها تعمل على شد المسام الواسعة في البشرة وتتكون هذه الخلطة من عدة خطوات وهي:
- أولا نقوم بخلط زيت الزيتون والنشا والليمون معًا.
- بعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على جميع أجزاء البشرة ونقوم في تدليك البشرة بنعمة حتى تستفيد من العناصر الغذائية الموجودة في الليمون وزيت الزيتون.
- بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيدا ثم نقوم بمسحه بماء الورد أو ماء الزبادي حتى لا يتعرض الوجه للإحمرار أو تهيج.
- يمكن استخدام الخليط مرة أخرى بعد المرة الأولى وذلك من خلال تخزينها داخل الثلاجة ويمكن هو أن يبقى صالحة لمدة أسبوع فقط وبعد ذلك لابد من التخلص منه لأن عصير الليمون لن يدوم طويلا
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