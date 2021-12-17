بتتبيلة الحاتي السرية أعملي كفتة الحاتي المشوية على الفحم بملعقة سرية مش هتفك منك وبطعم جنان

كفتة الحاتي من الوجبات الرئيسية التي تقدم في المناسبات وهي من الأكلات السريعة والتي تتميز بطعمها الرائع ولذلك يقوم الكثير منا بشرائها من المحلات ولكن هذا يكون مكلف للغاية، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كفتة الحاتي بمكونات بسيطة من البيت فتابعونا. طريقة عمل كفتة الحاتي طريقة عمل كفتة الحاتي المكونات: 500 جرام لحمة مفرومة خشن.

3 بصلات متوسطة الحجم.

ملح وفلفل أسود.

رغيف فينو.

نصف كوب بقدونس مفروم.

نصف ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشويات.

بابريكا وشطة.

كوب ماء. طريقة التحضير: نحضر وعاء متوسط ونقطع بداخله العيش الفينو أو الكيزر على حسب المتوافر ونضيف عليه الماء حتى يغطي الخبز ويترك لمدة ساعة لكي يتشرب الماء ويصبح لين. في الكبة نضع البصل مع اللحم المفرومة وباقي المكونات السابقة والبهارات ونخلط جيدا للحصول على عجينة متماسكة وناعمة. نشعل الفحم ثم نفرد اللحمة المفرومة على أشياخ الشوي ونكرر هذا حتى انتهاء الكمية ثم نشوي الكفتة على الفحم من جميع الجوانب. وأثناء الشوي ضعي القليل من ماء البصل على الكفتة لكي يعطي لها مذاق المحلات ويمكن أيضا عملها في صينية داخل الفرن. وعندما تنضج الكفتة نشعل فحمة على النار ونضعها في ورق ألومنيوم ونطفيها بالزيت ونغلق الصينية لكي تأخذ الكفتة طعم الشوي. بعد ذلك تقدم الكفتة مع بطاطس محمرة وعيش بلدي أو فينو وسلطة طحينة وسلطة خضراء ومخلل وبالهنا والشفا. طريقة عمل كفتة الحاتي مثل المطاعم طريقة عمل كفتة الحاتي مثل المطاعم المكونات: نصف كيلو لحمة مفرومة.

2 حبة بصل متوسطة في الحجم.

حبة طماطم متوسطة.

بقدونس مفروم.

مكعب مرقة.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة مستردة.

بهارات كفتة. طريقة التحضير: في الكبة الكهربائية نقوم بتقطيع البصل إلى مكعبات متوسطة ثم نضيف اللحم المفرومة مع البقدونس ونخلط المكونات لكي تتجانس. في وعاء أخر نبشر حبة من الطماطم ونضيف باقي المكونات السابقة ونقلب للحصول على مزيج متجانس ثم نفرد الكفتة على أسياخ الشوي. أو نفردها على أسياخ خشبية ونضعها في صينية داخل فرن ساخن حتى تنضج ثم نشعل الفحم ونضعه في منتصف الكفتة. نطفي الفحم بملعقة من الزيت ونغطي الصينية والآن أصبحت الكفتة جاهزة للتقديم مع سلطات مشكلة وبالهنا والشفا. الوسوم

كفتة الحاتي من الوجبات الرئيسية التي تقدم في المناسبات وهي من الأكلات السريعة والتي تتميز بطعمها الرائع ولذلك يقوم الكثير منا بشرائها من المحلات ولكن هذا يكون مكلف للغاية، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كفتة الحاتي بمكونات بسيطة من البيت فتابعونا. طريقة عمل كفتة الحاتي طريقة عمل كفتة الحاتي المكونات: 500 جرام لحمة مفرومة خشن.

3 بصلات متوسطة الحجم.

ملح وفلفل أسود.

رغيف فينو.

نصف كوب بقدونس مفروم.

نصف ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشويات.

بابريكا وشطة.

كوب ماء. طريقة التحضير: نحضر وعاء متوسط ونقطع بداخله العيش الفينو أو الكيزر على حسب المتوافر ونضيف عليه الماء حتى يغطي الخبز ويترك لمدة ساعة لكي يتشرب الماء ويصبح لين. في الكبة نضع البصل مع اللحم المفرومة وباقي المكونات السابقة والبهارات ونخلط جيدا للحصول على عجينة متماسكة وناعمة. نشعل الفحم ثم نفرد اللحمة المفرومة على أشياخ الشوي ونكرر هذا حتى انتهاء الكمية ثم نشوي الكفتة على الفحم من جميع الجوانب. وأثناء الشوي ضعي القليل من ماء البصل على الكفتة لكي يعطي لها مذاق المحلات ويمكن أيضا عملها في صينية داخل الفرن. وعندما تنضج الكفتة نشعل فحمة على النار ونضعها في ورق ألومنيوم ونطفيها بالزيت ونغلق الصينية لكي تأخذ الكفتة طعم الشوي. بعد ذلك تقدم الكفتة مع بطاطس محمرة وعيش بلدي أو فينو وسلطة طحينة وسلطة خضراء ومخلل وبالهنا والشفا. طريقة عمل كفتة الحاتي مثل المطاعم طريقة عمل كفتة الحاتي مثل المطاعم المكونات: نصف كيلو لحمة مفرومة.

2 حبة بصل متوسطة في الحجم.

حبة طماطم متوسطة.

بقدونس مفروم.

مكعب مرقة.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة مستردة.

بهارات كفتة. طريقة التحضير: في الكبة الكهربائية نقوم بتقطيع البصل إلى مكعبات متوسطة ثم نضيف اللحم المفرومة مع البقدونس ونخلط المكونات لكي تتجانس. في وعاء أخر نبشر حبة من الطماطم ونضيف باقي المكونات السابقة ونقلب للحصول على مزيج متجانس ثم نفرد الكفتة على أسياخ الشوي. أو نفردها على أسياخ خشبية ونضعها في صينية داخل فرن ساخن حتى تنضج ثم نشعل الفحم ونضعه في منتصف الكفتة. نطفي الفحم بملعقة من الزيت ونغطي الصينية والآن أصبحت الكفتة جاهزة للتقديم مع سلطات مشكلة وبالهنا والشفا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتتبيلة الحاتي السرية أعملي كفتة الحاتي المشوية على الفحم بملعقة سرية مش هتفك منك وبطعم جنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.