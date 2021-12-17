كريم زبدة الشيا الجبار لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وجعله ناعم زي الحرير من أول أستخدام

نجد زبدة الشيا عبارة عن منتج يتم استخراجها مكسرات الشيا والتي تدخل في العديد من الكريمات التي تقوم بدورها في ترطيب البشرة، كما أيضا تتعدد استخدامات زبدة الشيا فتدخل في بعض العلاجات والأدوية التي تخص علاج الشعر، كما تدخل في صناعة الصابون والكريمات المرطبة للبشرة لاحتوائه على عناصر طبيعية تفيد الشعر والبشرة. كريم زبدة الشيا لتنعيم الشعر كريم زبدة الشيا لتنعيم الشعر المقادير إحضار نصف كوب من زبدة الشيا الخام.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

أربعة ملاعق صغيرة من زيت الخروع.

عدد من قطرات زيت إكليل الجبل.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

علبة زجاجية فارغة. طريقة التحضير نقوم بوضع نصف كوب من زبدة الشيا الخام في وعاء ونذوبها باستخدام الميكروويف لمدة بضع ثواني حتي يتم إذابتها.

نستخدم المضرب اليدوي في خفق زبدة الشيا حتي نلاحظ أن ملمسها خفيف حتى يسهل اندماجها مع باقي المكونات.

نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند على خليط زبدة الشيا ونستمر في خفقه ثم نضع أربعة ملاعق صغيرة من زيت الخروع ونقلبهم مع بعض ونضع عليهم سبع قطرات من زيت إكليل الجبل ثم نضيف ملعقة صغيرة من ماء الورد ونستمر في خفق جميع المكونات مع بعضها حتى يصبح قوامه كريمي.

نحفظ الكريم في علبة زجاجية فارغة ونضعه في اناء به ماء دافئ لمدة دقيقتين ونتركه حتى يتم جفافها في الهواء.

نفرد خلطة كريم زبدة الشيا على الشعر بالكامل من الأطراف حتى الجذور وفروة الرأس حتى يتم امتصاص بصيلات الشعر للماسك بشكل كامل.

نترك خلطة زبدة الشيا على الشعر لوقت كافي حتى يتم جفاف الكريم لمدة ساعتين علي الاقل ويمكن تغطية الشعر بقطعة من القماش النظيفة تكون ساخنة.

ثم يغسل الشعر باستخدام الأصابع بحركات دائرية حتى يتم تغذية بصيلات الشعر بشكل تام ونستخدم الماء الفاتر واستخدام بلسم للشعر التي يساعد علي تنعيم الشعر.

يمكن استخدام كريم زبدة الشيا بشكل آخر لدينا علبة الكريم محفظة في مكان بارد وجاف ونستخدمها بشكل مستمر يوميا على الشعر كدهان يعطي له رائحة عطرية جميلة كما يعمل على تنعيم الشعر بشكل فعال وملحوظ. طريقة التحضير الوسوم

نجد زبدة الشيا عبارة عن منتج يتم استخراجها مكسرات الشيا والتي تدخل في العديد من الكريمات التي تقوم بدورها في ترطيب البشرة، كما أيضا تتعدد استخدامات زبدة الشيا فتدخل في بعض العلاجات والأدوية التي تخص علاج الشعر، كما تدخل في صناعة الصابون والكريمات المرطبة للبشرة لاحتوائه على عناصر طبيعية تفيد الشعر والبشرة. كريم زبدة الشيا لتنعيم الشعر كريم زبدة الشيا لتنعيم الشعر المقادير إحضار نصف كوب من زبدة الشيا الخام.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

أربعة ملاعق صغيرة من زيت الخروع.

عدد من قطرات زيت إكليل الجبل.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

علبة زجاجية فارغة. طريقة التحضير نقوم بوضع نصف كوب من زبدة الشيا الخام في وعاء ونذوبها باستخدام الميكروويف لمدة بضع ثواني حتي يتم إذابتها.

نستخدم المضرب اليدوي في خفق زبدة الشيا حتي نلاحظ أن ملمسها خفيف حتى يسهل اندماجها مع باقي المكونات.

نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند على خليط زبدة الشيا ونستمر في خفقه ثم نضع أربعة ملاعق صغيرة من زيت الخروع ونقلبهم مع بعض ونضع عليهم سبع قطرات من زيت إكليل الجبل ثم نضيف ملعقة صغيرة من ماء الورد ونستمر في خفق جميع المكونات مع بعضها حتى يصبح قوامه كريمي.

نحفظ الكريم في علبة زجاجية فارغة ونضعه في اناء به ماء دافئ لمدة دقيقتين ونتركه حتى يتم جفافها في الهواء.

نفرد خلطة كريم زبدة الشيا على الشعر بالكامل من الأطراف حتى الجذور وفروة الرأس حتى يتم امتصاص بصيلات الشعر للماسك بشكل كامل.

نترك خلطة زبدة الشيا على الشعر لوقت كافي حتى يتم جفاف الكريم لمدة ساعتين علي الاقل ويمكن تغطية الشعر بقطعة من القماش النظيفة تكون ساخنة.

ثم يغسل الشعر باستخدام الأصابع بحركات دائرية حتى يتم تغذية بصيلات الشعر بشكل تام ونستخدم الماء الفاتر واستخدام بلسم للشعر التي يساعد علي تنعيم الشعر.

يمكن استخدام كريم زبدة الشيا بشكل آخر لدينا علبة الكريم محفظة في مكان بارد وجاف ونستخدمها بشكل مستمر يوميا على الشعر كدهان يعطي له رائحة عطرية جميلة كما يعمل على تنعيم الشعر بشكل فعال وملحوظ. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم زبدة الشيا الجبار لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وجعله ناعم زي الحرير من أول أستخدام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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