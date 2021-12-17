طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل بخلطة وتتبيلة مميزة أول مرة تاكليها في حياتك

تعتبر الطواجن من الأكلات اللذيذة التي تختلف طريقة عملها من بلد إلى أخرى، كما يمكن تقديم طاجن البصل باللحم بطرق كثيرة ومميزة، لا يحتاج طاجن البصل باللحم إلى مكونات كثيرة، يمكن عمل الطاجن بمكونات توجد في كل منزل، وتبحث الكثير من النساء عن طريقة سهلة وسريعة لإعداد طاجن البصل باللحم في المنزل مثل المطاعم، ويفضل الكثير من الناس بمختلف أعمارهم تناول الطواجن وخاصة طاجن البصل باللحم.

يوجد الكثير من الطرق لعمل طاجن البصل باللحم، ومن أسهل الطرق ما يلى:

المكونات:

كيلو من اللحم البقري.

معلقة صغيرة من البابريكا.

معلقة صغيرة من الكمون.

نصف معلقة صغيرة من الكركم.

نصف معلقة صغيرة من الشطة.

ربع معلقة صغيرة من البهارات.

ربع معلقة صغيرة من القرفة.

نصف معلقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

نصف معلقة صغيرة من الهال المطحون.

ربع معلقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملح وفلفل اسود حسب الحاجة.

٣ ملاعق كبيرة من الزيتون الأسود.

عدد ١٠ بصل صغيرة.

عدد ١٥ فص ثوم مفروم.

٣ حبات طماطم.

٢ معلقة كبيرة من الخل الأبيض.

٢ معلقة كبيرة من دبس الرمان.

بقدونس مفروم.

نقوم بخلط جميع البهارات الموجودة في المكونات معاً بطريقة جيدة.

نقوم بإحضار صينية، ثم نقوم برص قطع اللحم بها ونضيف إليها نصف البهارات الموجودة.

نضع الصينية على النار، ثم نقوم بتشويح اللحمة مع البهارات حتى يتغير لون اللحمة.

نرفع الصينية من على النار، ثم نضعها في طبق اخر، ونقوم بوضع البصل مكانها على النار ونضع أيضاً قليل من الزيت حتى يتم تشويح البصل مكانها.

نضيف الطماطم وباقي خليط البهارات إلى البصل، ثم نقوم بتشويحها.

ثم نضع اللحم مرة أخرى في الصينية ومعها دبس الرمان مع التقليب، ونتركهم على النار مدة لا تقل عن ١٠ دقائق.

نضع جميع المكونات في طاجن ونضع عليها أيضاً كمية من الماء المغلي.

ثم نضع طاجن البصل باللحم في الفرن مدة لا تقل عن ساعة حتى ينضج بشكل جيد.

نخرج الطاجن من الفرن ونرش عليه البقدونس المفروم، ويقدم الطاجن سخن.

طريقة تحضير طاجن البصل باللحم