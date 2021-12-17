طريقة عمل الأرز باللبن في البيت مثل المحلات بكل سهولة

هناك الكثير من وصفات الحلويات المختلفة والتي تشتهر بشكل كبير في العالم العربي، وتعتبر وصفة الأرز باللبن واحدة من الحلويات الخفيفة واللذيذة، والتي يمكن لكل الأمهات إعدادها في البيت بكل سهولة لإسعاد أسرتها بها، فالأرز واللبن من الحلويات التي يكثر من تناولها خلال فصل الشتاء، حيث يتمنح الجسم الشعور بالدفء كما يمكن تناولها ساخنة أو باردة حسب الرغبة، ويشتهر في القطر العربي بشكل كبير وفي مصر له مكانة خاصة في المناسبات المختلفة، ونستعرض عليكم الآن في هذا المقال طريقة عمل الأرز باللبن في البيت ذي المحلات تماماً.

طريقة عمل الأرز باللبن

الأرز باللبن أو الحليب هي وصفة تنتمي إلى الحلويات الشرقية، والتي عادة ما يتم شرائها من المحلات وتتميز بطعم رائع وخطير، وتقدم في الأوقات المختلفة وفي المناسبات المتعددة، ويمكن لكل الأمهات إعداده في البيت وتقديمه للأطفال باستمرار لكونه من الوصفات المفيدة للجسم حيث يحتوي على المكونات الغذائية المهمة للجسم.

مكونات عمل الأرز باللبن

وفيما يخص مكونات عمل الأرز باللبن فهي كالتالي:

2 كوب من الأرز المصري.

2 لتر من اللبن السائل.

2 كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من القشطة.

4 ملاعق كبيرة لبن بودر.

4 ملاعق كبيرة كريم شانتيه.

وأخيرا 2 ملعقة كبيرة نشا.

طريقة تحضير الأرز باللبن

وفيما يخص طريقة تحضير الأرز باللبن فهي :