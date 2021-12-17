تكاية بسيطة في تحضير البسبوسة المرملة في المنزل بأشهى وألذ طريقة زي بتاعت المحلات

البسبوسة المرملة تُعد من ضمن أكثر الحلويات الشرقية الشهية والمشهورة جدًا في أنحاء الوطن العربي، كما أنها محبوبة جدًا من قبل العديد من الأشخاص بأنواعها المختلفة، وتفضل كل ربة منزل أن تقوم بإعدادها في المنزل؛ ويرجع السبب في ذلك أن تكلفتها بسيطة جدًا، ولا تحتاج الكثير من المكونات، ولهذا سوف نقوم من خلال مقالنا بتقديم أسهل طريقة لعمل البسبوسة المرملة في المنزل.

تكاية بسيطة في تحضير البسبوسة المرملة

إن البسبوسة المرملة تشتهر بأنها حلوى شرقية لذيذة في معظم الدول العربية خصوصًا في مصر، كما أنها معروفة بسهولة تحضيرها وطعمها اللذيذ، الأمر الذي يجعل الكثير من الأشخاص يحبونها، كما يوجد لها أكثر من طريقة باختلاف مكوناتها، كما أنها تختلف تمامًا عن التي تباع في المحلات، وإليك أفضل وأسهل وصفة بالمكونات وطريقة التحضير:-

مكونات البسبوسة المرملة

نصف كيلو من دقيق سميد (دقيق البسبوسة).

مقدار نصف كوب من السمن.

ربع كوب من جوز الهند.

كوب من الحليب.

كوب من السكر.

ملعقتين من عسل الجلوكوز.

نصف كوب من الماء.

2 كوب من الماء.

كوب ونصف من السكر.

فانيليا.

قطرتين من عصير الليمون.

طريقة تحضير البسبوسة المرملة