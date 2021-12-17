تكاية بسيطة في تحضير البسبوسة المرملة في المنزل بأشهى وألذ طريقة زي بتاعت المحلات

البسبوسة المرملة تُعد من ضمن أكثر الحلويات الشرقية الشهية والمشهورة جدًا في أنحاء الوطن العربي، كما أنها محبوبة جدًا من قبل العديد من الأشخاص بأنواعها المختلفة، وتفضل كل ربة منزل أن تقوم بإعدادها في المنزل؛ ويرجع السبب في ذلك أن تكلفتها بسيطة جدًا، ولا تحتاج الكثير من المكونات، ولهذا سوف نقوم من خلال مقالنا بتقديم أسهل طريقة لعمل البسبوسة المرملة في المنزل.تكاية بسيطة في تحضير البسبوسة المرملة
إن البسبوسة المرملة تشتهر بأنها حلوى شرقية لذيذة في معظم الدول العربية خصوصًا في مصر، كما أنها معروفة بسهولة تحضيرها وطعمها اللذيذ، الأمر الذي يجعل الكثير من الأشخاص يحبونها، كما يوجد لها أكثر من طريقة باختلاف مكوناتها، كما أنها تختلف تمامًا عن التي تباع في المحلات، وإليك أفضل وأسهل وصفة بالمكونات وطريقة التحضير:-مكونات البسبوسة المرملة
- نصف كيلو من دقيق سميد (دقيق البسبوسة).
- مقدار نصف كوب من السمن.
- ربع كوب من جوز الهند.
- كوب من الحليب.
- كوب من السكر.
- ملعقتين من عسل الجلوكوز.
- نصف كوب من الماء.
- 2 كوب من الماء.
- كوب ونصف من السكر.
- فانيليا.
- قطرتين من عصير الليمون.
- إحضار طبق من البلاستيك، ثم نضيف عليه السميد وجوز الهند.
- نقوم بإضافة حبة من السكر مع نصف كوب من الماء في إناء عميق على نار متوسطة.
- ثم قومي بتقليب تلك المكونات بصورة جيدة، وذلك حتى تحصلي على قوام الكراميل الخفيف.
- بعد ذلك يمكنك البدء بإضافة السمن مع استمرار التقليب عن طريق استخدام المضرب اليدوي.
- قومي بإضافة الحليب إلى الخليط مع التقليب بصورة مستمرة من ثم يتم رفع الخليط من النار وتركه جانبًا.
- نسكب المزيج على السميد ويقلب برفق وليس كثيرا.
- وزعي القليل من السمن أو الزيت على صينية 30، وصبي المزيج فيه، وضعي الصينية في الفرن المسخن.
- نضيف السكر والماء في وعاء آخر، ونضع الوعاء على نار متوسطة، ثم نضيف قطرتين من عصير الليمون، ثم نضيف الفانيليا وملعقة من السمن مع التحريك باستمرار، ثم نرفع المزيج عن النار.
- عندما يتحول لون طبق البسبوسة إلى اللون البني الذهبي، أخرجه من الفرن، ثم اسكب الكريمة المحضرة على سطحها وقدميها.
الوسوم
البسبوسة المرملة تُعد من ضمن أكثر الحلويات الشرقية الشهية والمشهورة جدًا في أنحاء الوطن العربي، كما أنها محبوبة جدًا من قبل العديد من الأشخاص بأنواعها المختلفة، وتفضل كل ربة منزل أن تقوم بإعدادها في المنزل؛ ويرجع السبب في ذلك أن تكلفتها بسيطة جدًا، ولا تحتاج الكثير من المكونات، ولهذا سوف نقوم من خلال مقالنا بتقديم أسهل طريقة لعمل البسبوسة المرملة في المنزل.تكاية بسيطة في تحضير البسبوسة المرملة
إن البسبوسة المرملة تشتهر بأنها حلوى شرقية لذيذة في معظم الدول العربية خصوصًا في مصر، كما أنها معروفة بسهولة تحضيرها وطعمها اللذيذ، الأمر الذي يجعل الكثير من الأشخاص يحبونها، كما يوجد لها أكثر من طريقة باختلاف مكوناتها، كما أنها تختلف تمامًا عن التي تباع في المحلات، وإليك أفضل وأسهل وصفة بالمكونات وطريقة التحضير:-مكونات البسبوسة المرملة
- نصف كيلو من دقيق سميد (دقيق البسبوسة).
- مقدار نصف كوب من السمن.
- ربع كوب من جوز الهند.
- كوب من الحليب.
- كوب من السكر.
- ملعقتين من عسل الجلوكوز.
- نصف كوب من الماء.
- 2 كوب من الماء.
- كوب ونصف من السكر.
- فانيليا.
- قطرتين من عصير الليمون.
- إحضار طبق من البلاستيك، ثم نضيف عليه السميد وجوز الهند.
- نقوم بإضافة حبة من السكر مع نصف كوب من الماء في إناء عميق على نار متوسطة.
- ثم قومي بتقليب تلك المكونات بصورة جيدة، وذلك حتى تحصلي على قوام الكراميل الخفيف.
- بعد ذلك يمكنك البدء بإضافة السمن مع استمرار التقليب عن طريق استخدام المضرب اليدوي.
- قومي بإضافة الحليب إلى الخليط مع التقليب بصورة مستمرة من ثم يتم رفع الخليط من النار وتركه جانبًا.
- نسكب المزيج على السميد ويقلب برفق وليس كثيرا.
- وزعي القليل من السمن أو الزيت على صينية 30، وصبي المزيج فيه، وضعي الصينية في الفرن المسخن.
- نضيف السكر والماء في وعاء آخر، ونضع الوعاء على نار متوسطة، ثم نضيف قطرتين من عصير الليمون، ثم نضيف الفانيليا وملعقة من السمن مع التحريك باستمرار، ثم نرفع المزيج عن النار.
- عندما يتحول لون طبق البسبوسة إلى اللون البني الذهبي، أخرجه من الفرن، ثم اسكب الكريمة المحضرة على سطحها وقدميها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكاية بسيطة في تحضير البسبوسة المرملة في المنزل بأشهى وألذ طريقة زي بتاعت المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.