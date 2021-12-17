طريقة عمل العجة المصرية بالبيض والدقيق والخلطة اللذيذة بطعم وشكل جديد وشهي

تعتبر من أكثر المأكولات ذات الطعم الشهي الجميل هي المأكولات المصرية، حيث تعتبر المأكولات المصرية تبدو بطعم جميل وجذاب، وتختلف العديد من المأكولات في الطعم نتيجة الطريقة التي يتم تحضير الطعام بها، حيث توجد هناك العديد من المأكولات المصرية الشهيرة والشعبية مثل العدس والفول و العجة، حيث تعتبر العجة المصرية من أكثر المأكولات التي يقبل عليها العديد من الناس نظرا لطعمها الرائع الجميل الذي يبدو بطعم مختلف عن باقي المأكولات الأخري. طريقة عمل العجة المصرية طريقة عمل العجة المصرية المكونات ثمانية حبات من البيض.

كوب واحد من البقدونس المفروم.

نصف كوب من الشبت الأخضر المفروم.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

أربعة حبات من البصل متوسطة الحجم مفرومة.

أربعة حبات من الطماطم متوسطة الحجم ومفرومة.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

ملعقة صغيرة واحدة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الحليب السائل.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ثمرتان من الفلفل الأخضر مقطعة إلي مكعبات.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي. طريقة التحضير قومي بتحضير وعاء كبير وضعي به ثمانية حبات من البيض وضيفي إليه ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر مع نصف ملعقة صغيرة من الكمون والملح والفلفل الأسود ونصف ملعقة صغيرة من الشطة على حسب الرغبة مع نصف كوب من الحليب السائل وقومي بتقليب وخفق جميع هذه المكونات ببعضها جيدا.

بعد ذلك أحضري طاسة وضعي بها كمية من الزيت وضعيها علي النار وضيفي إليها ثلاث حبات من البصل والطماطم مع الفلفل الأخضر بعد فرمهما جيدا واتركيه حتى يكتسب اللون الذهبي الفاتح.

بعد قلي البصل مع الطماطم والفلفل على النار قومي بإضافة خلطة البيض بالبهارات على هذه الطاسة واتركيها حتي تتماسك جيدا.

بعد ذلك أحضري صينية أو قالب علي حسب رغبتك وقومي بدهنه بكمية من الزيت ثم أسكبي خليط العجة في هذا القالب وقومي بإدخاله الفون واتركيه حتى ينضج ويستغرق وقت من ثلاثون إلى خمسة وثلاثون دقيقة بعد ذلك أخرجيه من الفرن واتركيه حتي يبرد قليلا ثم عليكي بتقديمه بطعم شهي وجميل مع بعض المقبلات الأخرى التي ترغبين بتناولها. طريقة التحضير الوسوم

تعتبر من أكثر المأكولات ذات الطعم الشهي الجميل هي المأكولات المصرية، حيث تعتبر المأكولات المصرية تبدو بطعم جميل وجذاب، وتختلف العديد من المأكولات في الطعم نتيجة الطريقة التي يتم تحضير الطعام بها، حيث توجد هناك العديد من المأكولات المصرية الشهيرة والشعبية مثل العدس والفول و العجة، حيث تعتبر العجة المصرية من أكثر المأكولات التي يقبل عليها العديد من الناس نظرا لطعمها الرائع الجميل الذي يبدو بطعم مختلف عن باقي المأكولات الأخري. طريقة عمل العجة المصرية طريقة عمل العجة المصرية المكونات ثمانية حبات من البيض.

كوب واحد من البقدونس المفروم.

نصف كوب من الشبت الأخضر المفروم.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

أربعة حبات من البصل متوسطة الحجم مفرومة.

أربعة حبات من الطماطم متوسطة الحجم ومفرومة.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

ملعقة صغيرة واحدة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الحليب السائل.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ثمرتان من الفلفل الأخضر مقطعة إلي مكعبات.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي. طريقة التحضير قومي بتحضير وعاء كبير وضعي به ثمانية حبات من البيض وضيفي إليه ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر مع نصف ملعقة صغيرة من الكمون والملح والفلفل الأسود ونصف ملعقة صغيرة من الشطة على حسب الرغبة مع نصف كوب من الحليب السائل وقومي بتقليب وخفق جميع هذه المكونات ببعضها جيدا.

بعد ذلك أحضري طاسة وضعي بها كمية من الزيت وضعيها علي النار وضيفي إليها ثلاث حبات من البصل والطماطم مع الفلفل الأخضر بعد فرمهما جيدا واتركيه حتى يكتسب اللون الذهبي الفاتح.

بعد قلي البصل مع الطماطم والفلفل على النار قومي بإضافة خلطة البيض بالبهارات على هذه الطاسة واتركيها حتي تتماسك جيدا.

بعد ذلك أحضري صينية أو قالب علي حسب رغبتك وقومي بدهنه بكمية من الزيت ثم أسكبي خليط العجة في هذا القالب وقومي بإدخاله الفون واتركيه حتى ينضج ويستغرق وقت من ثلاثون إلى خمسة وثلاثون دقيقة بعد ذلك أخرجيه من الفرن واتركيه حتي يبرد قليلا ثم عليكي بتقديمه بطعم شهي وجميل مع بعض المقبلات الأخرى التي ترغبين بتناولها. طريقة التحضير

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