بكوب لبن أعملي ألذ جبنة كيري بأقل تكلفة ومقادير مظبوطة وطعم زي الجاهز

الجبنة من أكثر المأكولات التي يقبل عليها جميع الناس، حيث تعتبر الجبنة الوجبة المفضلة لكثير من الأطفال، حيث يمكن تناولها في اي وقت من الأوقات، حيث يقوم الكثير من الناس بتناولها في وجبات الإفطار على شكل ساندوتشات مع الشاي أو الحليب او غيره من المشروبات الأخري، وكذلك يوجد البعض الآخر من الناس يقومون بتناول الجبنة في ساندوتشات أو مع مأكولات أخرى في أطباق في وجبات العشاء، حيث تعتبر الجبنة من أكثر الوجبات التي تعتبر خفيفة على المعدة ولذيذة ولا تعمل علي تهيج المعدة، حيث توجد العديد من أنواع الجبن ومنها الجبنة الرومي والجبنة المالحة والجبنة الكيري وغيرها من الأنواع الأخرى المتعددة، حيث نجد الكثير من السيدات يتسائلون عن كيفية عمل الجبنة في المنزل. طريقة عمل الجبنة الكيري في المنزل طريقة عمل الجبنة الكيري في المنزل المكونات كوب واحد من الحليب السائل.

ثلث كوب من الزيت النباتي.

ملعقتان إثنتان كبيرتان من الزبدة.

ملعقتان إثنان كبيرتان من النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من الخل الأبيض.

أربعة مثلثات من الجبنة.

نصف ملعقة صغيرة واحدة من الملح. طريقة التحضير أحضري الخلاط الكهربائي وقومي بتشغيله وضعي به كوب واحد من الحليب السائل مع إضافة ثلت كوب من الزيت النباتي مع ملعقتان كبيرتان من النشا وملعقتان كبيرتان من الزبدة السائلة مع ملعقة واحدة كبيرة من الخل الأبيض مع ربع ملعقة صغيرة من الملح الناعم و قومي بخلط جميع هذه المكونات في الخلاط جيدا حتى تمتزج المكونات مع بعضها تماما وتتجانس.

بعد إختلاط هذه المكونات مع بعضها جيدا وتجانسها قومي بتفريغها من الخلاط الكهربائي وضعيها في إناء و قومي بوضع هذا الإناء على النار متوسطة الحرارة.

بعد وضع الإناء المحتوى على الخليط على نار متوسطة قومي بتقليب هذه المكونات حتى تتمكني من الحصول على مخلوط كريمي كثيف القوام.

بعد الحصول على القوام الكثيف للجبنة أحضري صينية و قومي بوضع كمية من ورق الزبدة بها و عليكي بأن تسكبي خليط الجبنة في هذه الصينية و قومي بإدخالها في الثلاجة واتركيها لمدة أسبوع حتي تتماسك جيدا بعد ذلك عليكي بتقطيعها حتي تتناوليها بألذ وأشهي طعم. طريقة التحضير الوسوم

الجبنة من أكثر المأكولات التي يقبل عليها جميع الناس، حيث تعتبر الجبنة الوجبة المفضلة لكثير من الأطفال، حيث يمكن تناولها في اي وقت من الأوقات، حيث يقوم الكثير من الناس بتناولها في وجبات الإفطار على شكل ساندوتشات مع الشاي أو الحليب او غيره من المشروبات الأخري، وكذلك يوجد البعض الآخر من الناس يقومون بتناول الجبنة في ساندوتشات أو مع مأكولات أخرى في أطباق في وجبات العشاء، حيث تعتبر الجبنة من أكثر الوجبات التي تعتبر خفيفة على المعدة ولذيذة ولا تعمل علي تهيج المعدة، حيث توجد العديد من أنواع الجبن ومنها الجبنة الرومي والجبنة المالحة والجبنة الكيري وغيرها من الأنواع الأخرى المتعددة، حيث نجد الكثير من السيدات يتسائلون عن كيفية عمل الجبنة في المنزل. طريقة عمل الجبنة الكيري في المنزل طريقة عمل الجبنة الكيري في المنزل المكونات كوب واحد من الحليب السائل.

ثلث كوب من الزيت النباتي.

ملعقتان إثنتان كبيرتان من الزبدة.

ملعقتان إثنان كبيرتان من النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من الخل الأبيض.

أربعة مثلثات من الجبنة.

نصف ملعقة صغيرة واحدة من الملح. طريقة التحضير أحضري الخلاط الكهربائي وقومي بتشغيله وضعي به كوب واحد من الحليب السائل مع إضافة ثلت كوب من الزيت النباتي مع ملعقتان كبيرتان من النشا وملعقتان كبيرتان من الزبدة السائلة مع ملعقة واحدة كبيرة من الخل الأبيض مع ربع ملعقة صغيرة من الملح الناعم و قومي بخلط جميع هذه المكونات في الخلاط جيدا حتى تمتزج المكونات مع بعضها تماما وتتجانس.

بعد إختلاط هذه المكونات مع بعضها جيدا وتجانسها قومي بتفريغها من الخلاط الكهربائي وضعيها في إناء و قومي بوضع هذا الإناء على النار متوسطة الحرارة.

بعد وضع الإناء المحتوى على الخليط على نار متوسطة قومي بتقليب هذه المكونات حتى تتمكني من الحصول على مخلوط كريمي كثيف القوام.

بعد الحصول على القوام الكثيف للجبنة أحضري صينية و قومي بوضع كمية من ورق الزبدة بها و عليكي بأن تسكبي خليط الجبنة في هذه الصينية و قومي بإدخالها في الثلاجة واتركيها لمدة أسبوع حتي تتماسك جيدا بعد ذلك عليكي بتقطيعها حتي تتناوليها بألذ وأشهي طعم. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكوب لبن أعملي ألذ جبنة كيري بأقل تكلفة ومقادير مظبوطة وطعم زي الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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