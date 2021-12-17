طريقة عمل الكبسة السعودي في البيت خطوة بخطوة وبدون مجهود والطعم رائع ومميز

اكبسة من الأكلات اللذيذة التي أحبها الكثير من الناس في العديد من البلاد المختلفة، والتي مصدرها الأساسي هي بلاد الخليج العربي، وخاصة السعودية، يمكن تحضيرها بالدجاج أو اللحم، ويمكن تحضيرها وتقديمها في العزائم المختلفة، فهي من الأكلات الشهية اللذيذة، والتي لا تحتاج مجهود كبير في تجهيزها، وسوف نتعرف الآن على عمل الكبسة السعودي بخطوات سهلة يمكنك متابعتنا الآن.

طريقة عمل الكبسة السعودي في المنزل

اذا كنتي ترغبين عمل الكبسة بالطريقة السعودية الاصلية، والتي سوف يستمتع بها جميع أفراد عائلتك يمكنك اتباع الآن الخطوات الآتية:

كيلو من الدجاج المقطع الى قطع صغيرة.

ملعقتين من معجون الطماطم الجاهزة.

ملعقة صغيرة من بهارات الكبسة.

ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف كيلو من الأرز البسمتي.

خمس ملاعق كبار من أي زيت نباتي.

أربع فصوص ثوم مفروم.

أربع حبات من الطماطم.

قرن فلفل اخضر.

بصلة كبيرة الحجم.

ربع ملعقة من الهيل المطحون.

رشة من القرنفل.

رشة من القرفة المطحونة أو عود قرفة واحد.

احضري قدر مناسب الحجم على النار.

أضيفي بداخله الزيت واتركيه حتى يسخن قليلًا.

قومي بإضافة البصل المقطع وايضًا الثوم.

قلبي المكونات حتى تحصلي على اللون الذهبي لهم.

قومي بإضافة الطماطم بعد تقطيعها الى قطع صغيرة الحجم تمامًا.

قلبي المكونات جيدًا حتى تهرس الطماطم.

أضيفي الفلفل الأخضر أيضًا بعد تقطيعه.

اضيفي معجون صلصة الطماطم.

اخلطي المكونات جيدًا، ثم قومي بإضافة التوابل بالكامل.

قلبي المكونات مع بعض جيدًا، قومي بإضافة قطع الدجاج، وقلبيها حتى تغطي بهذه الخلطة.

أضيفي كوب من المياه حتى تغطي الدجاج واتركيها حتى تنضج تمامًا.

الآن ارفعي الدجاج من القدر، وضعيه جانبًا ثم أضيفي الأرز داخل القدر الان قلبي المكونات مع الارز جيدًا واتركيه حتى يغلي ثم اخفضي النار عليه.

اتركي الأرز حتى تمام النضج.

قومي الان بوضع الدجاج في صينية وضعيها تحت الشواية.

اتركي الدجاج حتى يتم شويها ويتغير لونها إلى الذهبي.

الان قومي بوضع الأرز في أطباق التقديم، ثم يضاف إليه على الوجه قطع الدجاج المشوي.

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