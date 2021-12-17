أسهل طريقة لعمل صوص الشيكولاتة للحلويات في البيت بأقل الأمكانيات

يعشق الجميع منا الشكولاتة وخاصة الأطفال ويحرصن على شرائها أيضا إلى جانب قيام ربات المنازل بعمل بها الحلويات وتزين قطع الجاتوه والتورته لذلك أخذ كلا منهن يبحثن عن طريقة لعمل الشكولاتة في المنزل وبكميات كثيرة لذلك سوف نستعرض لكم من خلال هذا المقال طريقة أعداد الشكولاتة في المنزل.

سوف نقوم بتجهيز الشكولاتة في المنزل بطريقة سهلة وسريعة، حيث يكون للشكولاتة فوائد كثيرة على الصحة وتعمل على مد الجسم بالطاقة والحيوية ، لذلك سوف نوضح لكم أهم المكونات الخاصة بتجهيز الشكولاتة في المنزل لتشمل الاتي.

المكونات

كوب سكر بودرة.

شكولاتة خام.

5 ملاعق من الزبدة.

كوب حليب كامل الدسم.

كوب كاكاو بودرة خام.

طريقة تحضير الشكولاتة

يمكن أن نقوم بتجهيز الشكولاتة وفقا للمكونات السابقة فعلينا ان نتبع الخطوات التالية للحصول على أشهى شكولاتة.

نحضر وعاء به ماء ووضعه على النار ووضع عليه وعاء أخر ونضع به الشكولاتة وتركها تذوب على البخار.

بعد تمام ذوبان الشكولاتة نضع عليها الزبدة ونقلبها جيدا.

ثم نقوم بوضع الحليب عليها مع التقليب حتى تمام الذوبان.

نضع الكاكاو الخام عليها مع التقليب المستمر حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

نقوم بعد ذلك بإحضار مكعبات الثلج الفارغة ثم نقوم بصب المكونات داخل مكعبات الثلج ونضعها في الفريزر حتى تتماسك .

ونقوم بتزيين قطع الحلوى الطازجة بها.

لتحضير الشكولاتة اللذيذة بالكاكاو علينا إحضار المكونات التالية وهي:

المكونات

ربع كوب من بودر السكر.

ربع كوب من كاكاو البودرة.

2 ملعقة زبدة.

كوب ألا ربع حليب.

طريقة التحضير

لتحضير شكولاتة الكاكاو يمكننا أتباع الخطوات التالية: