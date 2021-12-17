‏ملعقة معجون أسنان للتخلص من تشققات القدم في الحال.. جربيها بنفسك

هناك الكثير من السيدات التي تحلم بالحصول على أقدام ناعمة مثل الأطفال وخصوصاً في فترة الصيف التي تقوم بارتداء الأحذية المفتوحة مما يجعلها ترغب في إبراز جمال الأقدام وعدم الكشف عن العيوب التي تظهر عليها، ومن بينها التشققات، ولكن من يتخيل أن ملعقة معجون أسنان يمكنها التخلص من تشققات القدم والقضاء عليها بشكل كامل، وجعل الأقدام ناعمة للغاية وخالية من الجفاف والتشققات، ولكن الأمر مذهل للغاية ونقدمه إليكم في ما يلي.ملعقة معجون أسنان للتخلص من تشققات القدم
يتم تصنيع معجون الأسنان من خلال مجموعة من الجزيئات الصغيرة التي تتضمن عليها التركيبة الخاصة به، والتي تجعله فعال للغاية في التخلص من تشققات الكعبين والقضاء على الجلد الميت المتراكم عليها، ولكن في حالة الإصابة بالتشققات العميقة لا ينصح بتطبيق تلك الوصفة، نظراً لأن معجون الأسنان غني بمادة المنثول التي يمكنها أن تتسبب في إصابة القدمين بالتهابات شديدة، مع العلم أن معجون الأسنان له فعالية كبيرة في تفتيح لون الأظافر من خلال فركها بالقليل من معجون الأسنان والفرشاة القديمة، كما أنه يقوم بفرك البثور التي تظهر على القدمين من خلال تركه كقناع على القدمين.طريقة تطبيق معجون الأسنان لعلاج من تشققات القدمين
أثبت معجون الأسنان فعالية كبيرة في التخلص من تشققات القدمين، وذلك من خلال عدد بسيط من الخطوات التي تتمثل في ما يلي:
- أولا يتم نقع القدمين في ماء ساخن غزير بأعلى درجة حرارة ممكنة.
- تترك لمدة ربع ساعة حتى تطرى التشققات وتصبح سهلة في الإزالة.
- بعدها يتم تطبيق كمية بسيطة على القدم بالكامل من معجون الأسنان وتركها لمدة 10 دقائق.
- نقوم بغسل القدمين مرة أخرى حتى نتخلص من معجون الأسنان ونبدأ بفرك القدمين بالحجر الخفاق حتى نتخلص من التشققات بكل سهولة.
- يتم تطبيق كريم الترطيب المناسب للقدمين وارتداء الجوارب للحفاظ عليهم وتركها طوال الليل.
- وسوف تحصلين على نتيجة مذهلة.
- ينصح باستخدام الجوارب طوال الليل على الكريم المرطب حتى لا يتم التخلص منه أثناء النوم وذلك يعمل على ترطيب القدم بفعالية و بعمق شديد على مدار الليل.
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هناك الكثير من السيدات التي تحلم بالحصول على أقدام ناعمة مثل الأطفال وخصوصاً في فترة الصيف التي تقوم بارتداء الأحذية المفتوحة مما يجعلها ترغب في إبراز جمال الأقدام وعدم الكشف عن العيوب التي تظهر عليها، ومن بينها التشققات، ولكن من يتخيل أن ملعقة معجون أسنان يمكنها التخلص من تشققات القدم والقضاء عليها بشكل كامل، وجعل الأقدام ناعمة للغاية وخالية من الجفاف والتشققات، ولكن الأمر مذهل للغاية ونقدمه إليكم في ما يلي.ملعقة معجون أسنان للتخلص من تشققات القدم
يتم تصنيع معجون الأسنان من خلال مجموعة من الجزيئات الصغيرة التي تتضمن عليها التركيبة الخاصة به، والتي تجعله فعال للغاية في التخلص من تشققات الكعبين والقضاء على الجلد الميت المتراكم عليها، ولكن في حالة الإصابة بالتشققات العميقة لا ينصح بتطبيق تلك الوصفة، نظراً لأن معجون الأسنان غني بمادة المنثول التي يمكنها أن تتسبب في إصابة القدمين بالتهابات شديدة، مع العلم أن معجون الأسنان له فعالية كبيرة في تفتيح لون الأظافر من خلال فركها بالقليل من معجون الأسنان والفرشاة القديمة، كما أنه يقوم بفرك البثور التي تظهر على القدمين من خلال تركه كقناع على القدمين.طريقة تطبيق معجون الأسنان لعلاج من تشققات القدمين
أثبت معجون الأسنان فعالية كبيرة في التخلص من تشققات القدمين، وذلك من خلال عدد بسيط من الخطوات التي تتمثل في ما يلي:
- أولا يتم نقع القدمين في ماء ساخن غزير بأعلى درجة حرارة ممكنة.
- تترك لمدة ربع ساعة حتى تطرى التشققات وتصبح سهلة في الإزالة.
- بعدها يتم تطبيق كمية بسيطة على القدم بالكامل من معجون الأسنان وتركها لمدة 10 دقائق.
- نقوم بغسل القدمين مرة أخرى حتى نتخلص من معجون الأسنان ونبدأ بفرك القدمين بالحجر الخفاق حتى نتخلص من التشققات بكل سهولة.
- يتم تطبيق كريم الترطيب المناسب للقدمين وارتداء الجوارب للحفاظ عليهم وتركها طوال الليل.
- وسوف تحصلين على نتيجة مذهلة.
- ينصح باستخدام الجوارب طوال الليل على الكريم المرطب حتى لا يتم التخلص منه أثناء النوم وذلك يعمل على ترطيب القدم بفعالية و بعمق شديد على مدار الليل.
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