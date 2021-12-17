‏ملعقة معجون أسنان للتخلص من تشققات القدم في الحال.. جربيها بنفسك

‏هناك الكثير من السيدات التي تحلم بالحصول على أقدام ناعمة مثل الأطفال وخصوصاً في فترة الصيف التي تقوم بارتداء الأحذية المفتوحة مما يجعلها ترغب في إبراز جمال الأقدام وعدم الكشف عن العيوب التي تظهر عليها، ومن بينها التشققات، ولكن من يتخيل أن ملعقة معجون أسنان يمكنها التخلص من تشققات القدم والقضاء عليها بشكل كامل، وجعل الأقدام ناعمة للغاية وخالية من الجفاف والتشققات، ولكن الأمر مذهل للغاية ونقدمه إليكم في ما يلي.

‏ملعقة معجون أسنان للتخلص من تشققات القدم

‏يتم تصنيع معجون الأسنان من خلال مجموعة من الجزيئات الصغيرة التي تتضمن عليها التركيبة الخاصة به، والتي تجعله فعال للغاية في التخلص من تشققات الكعبين والقضاء على الجلد الميت المتراكم عليها، ولكن في حالة الإصابة بالتشققات العميقة لا ينصح بتطبيق تلك الوصفة، نظراً لأن معجون الأسنان غني بمادة المنثول التي يمكنها أن تتسبب في إصابة القدمين بالتهابات شديدة، مع العلم أن معجون الأسنان له فعالية كبيرة في تفتيح لون الأظافر من خلال فركها بالقليل من معجون الأسنان والفرشاة القديمة، كما أنه يقوم بفرك البثور التي تظهر على القدمين من خلال تركه كقناع على القدمين.

‏طريقة تطبيق معجون الأسنان لعلاج من تشققات القدمين

‏أثبت معجون الأسنان فعالية كبيرة في التخلص من تشققات القدمين، وذلك من خلال عدد بسيط من الخطوات التي تتمثل في ما يلي: