بملعقة نشا حضري كريم أساس طبيعي في البيت بمكونات طبيعية 100% مناسبة لجميع انواع البشرة

كريمات الأساس الطبيعية من الممكن أن نقوم بالتحضير المنزلي السريع لها من خلال عدد من المكونات، وتلك المكونات الطبيعية من الممكن من خلالها أن يتحقق المستوى العالي من النضارة الطبيعية للجلد، وبالنسبة للطريقة التي من خلالها من الممكن أن يتم التحضير لتلك الوصفة الطبيعية الأكثر تميز والتي تساعد في جعل البشرة نضرة وخالية من التصبغ، وبالنسبة للطريقة التي من خلالها من الممكن التحضير للكريم وأهم المقادير سنتحدث من خلال ما يلي من السطور الآتية.

طريقة عمل كريم أساس طبيعي

كريم أساس يكون طبيعي تحضيره في المنزل يكون بمكونات بسيطة وتلك المكونات من أبرزها مادة طبيعية تقي من التجاعيد، وتزيد من ترطيب البشرة، وبالنسبة للخليط الطبيعي من الممكن تطبيقه دون أدنى مشكلة وبشكل يومي حيث تعتبر التركيبة ليس لها أي أعراض جانبية على الجلد بل تقي من الكثير من المشكلات منها التشقق والشحوب والجفاف والندبات وتعتبر تركيبة كريمات الأساس الطبيعية من أهم المكونات التي تساعد في تعزيز جمال ونضارة الجلد.

مكونات عمل كريم أساس طبيعي في البيت

كريم الأساس المنزلي الطبيعي يعتبر أفضل وصفة طبيعية متميزة، ومن الممكن تطبيقها بالاستعانة بالتحضير الصحيح للحصول على خلطة مميزة مكوناتها تكون كما يلي:

ملعقتان من النشا.

ملعقة من كريم طبيعي مرطب.

ملعقة ماء ورد.

ملعقة فازلين.

ملعقة جل صبار.

ملعقة فيتامين إي.

التركيبة الطبيعية من كريم الأساس من الممكن تحضيرها وذلك بالتذويب للجل مع الفازلين ثم وضع مختلف المكونات وخلطهم مع بعضهم البعض.

لحين تحقيق التجانس التام وتكون تركيبة كريمية غنية بالعناصر المغذية للبشرة والتي يسهل تطبيقها بشكل يومي على الجلد فتقي من مختلف عيوب البشرة وتزيد من نضارة خلايا الجلد.

كما أن التركيبة تساعد على تبييض طبيعي للبشرة، وتقي من الإصابة بعلامات الشيخوخة المبكرة بفضل تواجد النشا، كما أن كريم الأساس المحضر طبيعيا من دون تدخل أي مادة من المواد الكيميائية.

تعد منظفة للجلد وتزيل التصبغ وآثار الندبات والحبوب حيث تعتبر تركيبة واقية من الاسمرار وتصلح كطبقة كريم قبل الميكب.

طريقة التحضير لتلك التركيبة