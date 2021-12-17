سر تحضير فطيرة العشر دقائق بحشوة الجبنة بأسهل الطرق في البيت

تعد فطيرة العشر دقائق من ‏أسهل المخبوزات في التحضير ‏وكما أنها أيضا لا تحتاج إلى وقت طويل للتخمير ويمكن أن يتم تحضيرها بسهولة ومكونات بسيطة كما يمكن التنوع بالحشوة بعدة حشوات مختلفة مثل اللحم أو الدجاج أو الجبنة هي لها مذاق شهي ومميز ويحبه كل الأشخاص ‏وسنتعرف الآن على طريقة عمل فطيرة العشر دقائق بطريقة سريعة وسهلة ولا تأخذ وقت في البيت من خلال هذا المقال. طريقة عمل ‏فطيرة العشر دقائق بالجبنة طريقة عمل ‏فطيرة العشر دقائق بالجبنة المكونات: ‏أثنين كوب من الدقيق الأبيض.

واحد ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

ربع كوب من الزيت النباتي.

‏كمية من اللبن الدافئ للعجن.

ذرة من الملح.

جبنة فيتا.

نصف كوب من الجبنة ‏موتزاريلا.

اثنين ملعقة كبيرة من السكر. طريقة التحضير: في البداية نقوم بإحضار بولة كبيرة مناسبة ونضع فيها الدقيق ثم بعد ذلك نضيف عليه البيكنج بودر وثم ذرة من الملح ‏ونقلبها جيدا مع بعضها البعض. في الخطوة الثانية نضيف الزيت على الدقيق ونضيف اللبن الدافئ بالتدريج ثم نعجن المزيج حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية وناعمة. ثم في الخطوة الثالثة ‏قومي بتقسيم العجينة إلى نصفين ونغطيها حتى ترتاح لمدة 5 دقائق تقريبا على الاقل. وبعد ذلك في الخطوة الرابعة بعد مرور الوقت قومي بإحضار مقلاة مناسبة للفطيرة وضعي فيها أول قطعة من العجينة ‏وبعد ذلك قومي بدهن العجينة بالجبنة الفيتا ثم ضعي الجبن الموتزاريلا. ثم في الخطوة التالية قومي بفرد القطعة الثانية من العجينة وبعد ذلك قومى بوضعها فوق القطعة الأولى السابقة وضعي الجبنة فوقها ثم نغلقها جيداً من الجوانب. ‏وبعد ذلك قومي بوضع ملعقة كبيرة من الزيت النباتي في المقلاة‫ ‬ونتركها على النار حتى تسخن ثم نقوم بوضع الفطيره في المقلاة ونقلل عليها النار حتى تأخذ اللون الذهبي من الاسفل ونقوم بعد ذلك بقلب الفطيره على الوجه الآخر ثم نضع ملعقة كبيرة من الزيت النباتي في المقلاة ثم نضع الفطيره في المقلاة ‏ونغطيها ونتركها حتى يأخذ ‏الوجه الآخر اللون الذهبي أيضا. وبعد ذلك أصبحت جاهزة للتقديم لأسرتك والتمتع بمذاقها. طريقة التحضير: الوسوم

تعد فطيرة العشر دقائق من ‏أسهل المخبوزات في التحضير ‏وكما أنها أيضا لا تحتاج إلى وقت طويل للتخمير ويمكن أن يتم تحضيرها بسهولة ومكونات بسيطة كما يمكن التنوع بالحشوة بعدة حشوات مختلفة مثل اللحم أو الدجاج أو الجبنة هي لها مذاق شهي ومميز ويحبه كل الأشخاص ‏وسنتعرف الآن على طريقة عمل فطيرة العشر دقائق بطريقة سريعة وسهلة ولا تأخذ وقت في البيت من خلال هذا المقال. طريقة عمل ‏فطيرة العشر دقائق بالجبنة طريقة عمل ‏فطيرة العشر دقائق بالجبنة المكونات: ‏أثنين كوب من الدقيق الأبيض.

واحد ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

ربع كوب من الزيت النباتي.

‏كمية من اللبن الدافئ للعجن.

ذرة من الملح.

جبنة فيتا.

نصف كوب من الجبنة ‏موتزاريلا.

اثنين ملعقة كبيرة من السكر. طريقة التحضير: في البداية نقوم بإحضار بولة كبيرة مناسبة ونضع فيها الدقيق ثم بعد ذلك نضيف عليه البيكنج بودر وثم ذرة من الملح ‏ونقلبها جيدا مع بعضها البعض. في الخطوة الثانية نضيف الزيت على الدقيق ونضيف اللبن الدافئ بالتدريج ثم نعجن المزيج حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية وناعمة. ثم في الخطوة الثالثة ‏قومي بتقسيم العجينة إلى نصفين ونغطيها حتى ترتاح لمدة 5 دقائق تقريبا على الاقل. وبعد ذلك في الخطوة الرابعة بعد مرور الوقت قومي بإحضار مقلاة مناسبة للفطيرة وضعي فيها أول قطعة من العجينة ‏وبعد ذلك قومي بدهن العجينة بالجبنة الفيتا ثم ضعي الجبن الموتزاريلا. ثم في الخطوة التالية قومي بفرد القطعة الثانية من العجينة وبعد ذلك قومى بوضعها فوق القطعة الأولى السابقة وضعي الجبنة فوقها ثم نغلقها جيداً من الجوانب. ‏وبعد ذلك قومي بوضع ملعقة كبيرة من الزيت النباتي في المقلاة‫ ‬ونتركها على النار حتى تسخن ثم نقوم بوضع الفطيره في المقلاة ونقلل عليها النار حتى تأخذ اللون الذهبي من الاسفل ونقوم بعد ذلك بقلب الفطيره على الوجه الآخر ثم نضع ملعقة كبيرة من الزيت النباتي في المقلاة ثم نضع الفطيره في المقلاة ‏ونغطيها ونتركها حتى يأخذ ‏الوجه الآخر اللون الذهبي أيضا. وبعد ذلك أصبحت جاهزة للتقديم لأسرتك والتمتع بمذاقها. طريقة التحضير:

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