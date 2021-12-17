كيكة البرتقال الشهية المفيدة لصحة الأطفال في المنزل

يعد كيك البرتقال بالصوص من الحلويات التى يقبل عليها الكثير وكما أنها تقدم في أى نوع من المناسبات والأعياد وتقدم أيضا بجميع الأوقات كما أنها تتميز بمذاق طيب وشهي وحيث تتميز بأنها هشة وذات رائحة طيبة ومكوناتها سهلة التحضير ولا تأخذ وقت وسنتعرف الآن ‏على طريقة عمل كيك البرتقال بالصوص خطوة بخطوه بطريقة سريعة وسهلة في البيت من خلال هذا المقال. طريقة عمل كيكة البرتقال بالصوص طريقة عمل كيكة البرتقال بالصوص المكونات: أثنين كوب من الدقيق الأبيض.

‏ثلاث بيضات.

حبتين من البرتقال.

كوب من السكر الأبيض.

نصف كوب من الزيت النباتى.

‏‫1\4‬ ملعقة برش البرتقال.

‏ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة من دريم ويب بودرة.

نصف كوب من اللبن السائل.

‫1\4‬ كوب من اللبن. مكونات الصوص: ‏‫1\4‬ كوب من القشطة.

‫1\2‬ كوب من عصير البرتقال.

ربع ملعقة من برش البرتقال.

ثلاث ملاعق من السكر.

ملعقة من الدقيق. طريقة التحضير: أولا اعصري حبتين البرتقال وضعيها في طبق ثم بعد ذلك اتركيها جانباً ثم بعد ذلك أنخلي الدقيق واتركيه جانباً حين وقت الأستعمال. ‏ثانياً قومي بإحضار وعاء عميق ثم ضعي البيض والسكر ‏ثم قومي بخفقهم بالمضرب الكهربائي أو اليدوي لمدة خمس دقائق ‏حتى يذوب السكر مع البيض ‏وبعد ذلك ضيفي عصير البرتقال وبرش البرتقال والفانيليا والبيكنج بودر مع الاستمرار في الخفق بإستخدام ‏المضرب الكهربائي أو اليدوي حتى تمتزج ‏المكونات مع بعضها البعض ويصبح المزيج متضاعفاً. ‏ثالثاً ضيفي الزيت واللبن السائل مع الاستمرار في الخفق بإستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي وضيفي اللبن ‏واخفقي المكونات جيداً ‏ثم إضافة الكربونات بعد ذلك رشى كمية قليلة من دقيق ثم حركي المكونات بملعقة خشبية وحركي المكونات بهدوء وبعد ذلك ضيفي كمية الدقيق بالتدريج مع التحريك ‏دون الخفق حتى تنتهي كمية خليط الدقيق. وبعد ذلك قومي بإحضار قالب الكيك وادهنى القالب بالزيت والدقيق وبعد ذلك ضعي ‏مزيج كيك البرتقال في القالب ثم ضعيها في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 40 دقيقة تقريباً. ثم بعد ذلك في وعاء وضعي عصير البرتقال مع برش البرتقال وضعي الوعاء على النار وحركي المزيج حتى يسخن ثم بعد ضيفي السكر ‏مع التحريك حتى لا يلتصق وتقليب ملعقة الدقيق مع القشطة وضيفيهم إلى الخليط مع ‏الاستمرار في التحريك حتى يصبح المزيج متماسك. ثم بعد مرور الوقت أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد وبعد ذلك ضعي صوص البرتقال على الوجه والجوانب وبعد ذلك أصبحت جاهزة للتقديم. مكونات الصوص:طريقة التحضير: الوسوم

يعد كيك البرتقال بالصوص من الحلويات التى يقبل عليها الكثير وكما أنها تقدم في أى نوع من المناسبات والأعياد وتقدم أيضا بجميع الأوقات كما أنها تتميز بمذاق طيب وشهي وحيث تتميز بأنها هشة وذات رائحة طيبة ومكوناتها سهلة التحضير ولا تأخذ وقت وسنتعرف الآن ‏على طريقة عمل كيك البرتقال بالصوص خطوة بخطوه بطريقة سريعة وسهلة في البيت من خلال هذا المقال. طريقة عمل كيكة البرتقال بالصوص طريقة عمل كيكة البرتقال بالصوص المكونات: أثنين كوب من الدقيق الأبيض.

‏ثلاث بيضات.

حبتين من البرتقال.

كوب من السكر الأبيض.

نصف كوب من الزيت النباتى.

‏‫1\4‬ ملعقة برش البرتقال.

‏ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة من دريم ويب بودرة.

نصف كوب من اللبن السائل.

‫1\4‬ كوب من اللبن. مكونات الصوص: ‏‫1\4‬ كوب من القشطة.

‫1\2‬ كوب من عصير البرتقال.

ربع ملعقة من برش البرتقال.

ثلاث ملاعق من السكر.

ملعقة من الدقيق. طريقة التحضير: أولا اعصري حبتين البرتقال وضعيها في طبق ثم بعد ذلك اتركيها جانباً ثم بعد ذلك أنخلي الدقيق واتركيه جانباً حين وقت الأستعمال. ‏ثانياً قومي بإحضار وعاء عميق ثم ضعي البيض والسكر ‏ثم قومي بخفقهم بالمضرب الكهربائي أو اليدوي لمدة خمس دقائق ‏حتى يذوب السكر مع البيض ‏وبعد ذلك ضيفي عصير البرتقال وبرش البرتقال والفانيليا والبيكنج بودر مع الاستمرار في الخفق بإستخدام ‏المضرب الكهربائي أو اليدوي حتى تمتزج ‏المكونات مع بعضها البعض ويصبح المزيج متضاعفاً. ‏ثالثاً ضيفي الزيت واللبن السائل مع الاستمرار في الخفق بإستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي وضيفي اللبن ‏واخفقي المكونات جيداً ‏ثم إضافة الكربونات بعد ذلك رشى كمية قليلة من دقيق ثم حركي المكونات بملعقة خشبية وحركي المكونات بهدوء وبعد ذلك ضيفي كمية الدقيق بالتدريج مع التحريك ‏دون الخفق حتى تنتهي كمية خليط الدقيق. وبعد ذلك قومي بإحضار قالب الكيك وادهنى القالب بالزيت والدقيق وبعد ذلك ضعي ‏مزيج كيك البرتقال في القالب ثم ضعيها في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 40 دقيقة تقريباً. ثم بعد ذلك في وعاء وضعي عصير البرتقال مع برش البرتقال وضعي الوعاء على النار وحركي المزيج حتى يسخن ثم بعد ضيفي السكر ‏مع التحريك حتى لا يلتصق وتقليب ملعقة الدقيق مع القشطة وضيفيهم إلى الخليط مع ‏الاستمرار في التحريك حتى يصبح المزيج متماسك. ثم بعد مرور الوقت أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد وبعد ذلك ضعي صوص البرتقال على الوجه والجوانب وبعد ذلك أصبحت جاهزة للتقديم. مكونات الصوص:طريقة التحضير:

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