15 سر للعلاقات الطويلة اللي بتستمر للابد

لما بنشوف اتنين متجوزين سعدا مع بعض ، ممكن تفكري انهم ممكن يكونوا متجوزين جديد او هما يوم خاص بالنسبة لهم ، ولكن في الحقيقة مش ضروري كل اتنين سعدا يكونوا متجوزين جديد او عندهم يوم خاص ، ومش سر او حظ ان يكون عندك علاقة طويلة سعيدة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنساعدك في ده وهنشارك معاكم اسرار العلاقة الطويلة.

اسرار العلاقة الطويلة:

هنبسطلك الموضوع كده لو مثلا بتعملي اكلة ممكن تنسي تضيفي البهارات والملح والسكر اللي بيخلي طعمها لذيذ ، لما يكون واحد من المكونات الرئيسية مفقود ضيفيه لكن مترميش الاكلة كلها ، نفس الشيء في العلاقة ، لو بتفتقدي حاجة في العلاقة ضيفيها وصلحي علاقتك.

1- حافظي على الجنون في العلاقة:

افضل نصيحة لاستمرار العلاقة اللي دايما ممكن تكوني بتسمعيها ، هي الحفاظ على شرارة العلاقة ، هل تعرفي ايه هي شرارة العلاقة؟

دي حاجة بتكون موجودة جواكي ، كل زوجين عندهم نوع من الجنون اللي بيجمعهم ، ممكن يكون بيضحوا ويهزروا مع بعض, بيعملوا مغامرات, او حتى في الاكل.

بالتالي فكري ايه اللي في البداية جمعكم ببعض وخلاكم ترتبطوا وخلاكي تحبي شريكك من البداية ، وحاولي ماتضيعيش الشرارة دي لان هي دي اللي بتخلي العلاقة تستمر للابد.

2- اشتغلي على استمرار العلاقة مش انك تنهيها:

لما بتكوني في علاقة بتحصل فيها تغيرات كتير في كل مرحلة ، لما تلاقي التغيرات او الاختلافات دي ماتدوريش على وسيلة انك تنهي العلاقة او تمشي ، لازم تكون في كل مواجهة تعترض طريقك في العلاقة فرصة للقرب اكتر بينكم ، قبل ما تفكري ان العلاقة ميؤوس منها ، بصي للايجابيات ، لو لقيتي ايجابيات كتير في علاقتك ، هتلاقي اكيد طريق للاستمرار.

3- ماتقفيش على كل حاجة:

الصدام والجدال في العلاقة اكيد بتسيب اثر وجرح ، ولكن عليكي انك تهدي نفسك وماتقفيش عند كل حاجة عشان تحافظي على استمرار العلاقة ، ولو ماقدرتيش انك تغفري لشريكك على غلطه ، في الحالة دي ياما غلط شريكك كبير اوي او ان غرورك اكبر من حبك وبالتالي مش هتقدري تسامحي شريكك.

4- خلي حبك اكبر من غرورك:

زي ما قولنا في النقطة اللي فاتت انك لو مقدرتيش تسامحي ده معناه ان غرورك اكبر من حبك ، عشان كده ده من الاسباب اللي ممكن تدمر العلاقة ويخليها ماتستمرش.

لو لقيتي علاقة بين زوجين مستمرة من سنين وعايشين سعدا وسألتي نفسك ليه هما كده؟ احنا بنقولك ان سر سعادتهم هو انهم بيعيشوا بالحب مش مع الغرور.

لازم تتغلبي على الانا في العلاقة عشان علاقتك تستمر لفترة اطول ، لما يكون معدل الحب عندك اعلى من معدل الانا هتلاقي طريقة لاستمرار العلاقة مع شريكك ، اتخلصي من الانا وهتشوفي بنفسك ان الحب موجود في حياتك ، حاربي غرورك عشان الحب هتفوزي بقلب شريك حياتك ، واكيد توقع نفس الشيء من شريكك ده امر طبيعي جدا لان الحب اجمل لما بيكون متبادل بين الطرفين.

5- الصدق هو الاساس:

الصدق لازم يكون اساسي في العلاقة عشان تستمر فترة طويلة ، ليه لازم تكوني صادقة في العلاقة؟ لانها الطريقة الوحيدة اللي من خلالها تقدري تبقي على طبيعتك ، لو خليتي الصدق عادة في علاقتك مع شريكك ، هيبقى في فرصة اكبر لاستمرار العلاقة لفترة اطول وللابد.

6- ماتنسيش قصة حبكم:

مهم جدا انك تفتكري قصة حبك ، من اول المجهود اللي كنتي بتعمليه لتكوين حياة مشتركة, والمقابلات, والكلام مع بعض ، تذكر قصة الحب هتخليكي تفتكري الذكريات والاوقات العاطفية اللي بينكم ، وهيخليكي عايزة تستمري مع شريكك وتكبروا مع بعض وتعملوا ذكريات اكتر.

7- التقدير:

تقدير الشريك مهم جدا ، التخطيط لمفاجأة والاحتفال بنجاحه او عمل اي حاجة مميزة ليه ، هيخلي شريكك يحس بالسعادة والحب وانه يحس انه مميز عندك ، الاحترام والتقدير هيخلي العلاقة تستمر للابد.

8- اتكلموا عن كل حاجة:

حلي المشاكل بينكم اول بأول ماتخليش فيه تراكمات ، لان تأخرك في المناقشات هيرفع مستوى الصعوبة ، وهيبقى صعب عليكي تعترفي او تتكلمي مع شريكك ، لو انتي شايفة حاجة غلط او مش واضحة ، ليه ماتتكلميش مع شريكك بشكل فوري يوضحلك.

ولكن ده مش معناه انك تخنقي شريكك ، ولكن اقعدي وناقشي بعقل منفتح وواسع ، واتكلمي معاه بهدوء واسمعي منه وافهمي وبعدين ردي.

لما تأخري الامور ده بيزود من احباطك وغضبك من شريكك ، والتخلص من كل التراكمات دي مرة واحدة خطير جدا بالنسبة لعلاقتكم ، وهيسيب اثر كبير في العلاقة ، تراكم العواطف سيء جدا بالنسبة لصحة علاقتك.

9- خليكي مرحة:

ممكن تفكري ليه المرح بيخلي العلاقة تدوم فترة اطول ، لان ده اللي بيخلي الطرف التاني يفتقد لوجودك دايما ، لان عدم وجود المرح في العلاقة ممكن يخلي الطرفين يحسوا بالملل ، ومافيش حاجة معينة نقدر نقول انك لازم تعمليها لان ده بيعتمد على طبيعة وشخصية كل زوجين ، لكن في الغالب الزوجين ممكن يستمتعوا باللعب مع بعض, يقولوا نكت سخيفة لبعض, يهزروا مع بعض باي شكل ، المهم تحافظوا على ده بينكم.

10- جددوا علاقتكم دايما:

المتعة والسعادة بتكون موجودة دايما في اول العلاقة ، لكن مع مرور الوقت هتتعودوا على كل حاجة ، وده هيخلي تحسي بالروتين والملل ، عشان العلاقة تدوم لازم يكون في حاجة جديدة من وقت للتاني ، لان احنا كشخصيات حتى من غير علاقة مع شريك بنحب نجدد كل فترة ونكسر الملل ، فاكيد انتي محتاجة لده مع شريكك ، جربي حاجات جديدة واعملوا مغامرات مع بعض.

ممكن تطلعوا رحلة فيها مغامرة, تجربوا اي حاجة جديدة ، لازم الزوجين اول ما يحسوا ان الحياة بينهم بقى فيها ملل وروتين يكسروه بحاجة مختلفة وجديدة.

11- خدوا استراحة من بعض:

البقاء على اتصال هم من البقاء مع بعض ، عشان كده مهم جدا انكم تاخدوا استراحة من بعض كل واحد يغذي حياتة الشخصية وياخد مساحتة الخاصة.

لانكم لو ملتصقين مع بعض طول اليوم ده هيخليكوا تحسوا بالملل ، حاجة ايجابية جدا وصحية للعلاقة ان يبقى في مساحة صغيرة ، ده هيخلي في فرصة للاشتياق بينكم وكل طرف هيفتقد التاني.

12- اتأكدوا انكم في نفس الصفحة:

لعلاقة دايمة وطويلة ، لازم يكونوا الزوجين في نفس الصفحة ومشتركين في كل خطوة بياخدوها في حياتهم ، لازم كل طرف ياخد راي الطرف التاني ، ومش ضروري تكونوا متفقين في الاراء في كل حاجة ، ولكن مش المفروض ان الطرف التاني يتفاجأ بحاجة حصلت مكنش يعرفها ، عشان كده الطرفين محتاجين دايما للتواصل في العلاقة كل ما احتاجوا ده.

13- الوقوف مع بعض في كل الاوقات:

مافيش حب لو مافيش ولاء ، في الحياة بنمر باوقات صعبة واللي بيخلينا نكمل هو الحب والدعم اللي بنحصل عليه من الشريك.

الشريك اللي بنختاره مدى الحياة معناها مشاركة الاوقات الحلوة والسيئة مع بعض ، افضل مثال لو الشريك بيعاني من ازمة مالية في الوقت ده دعم الشريك والوقوف جنبه والحب والولاء ليه هو اللي هيخلي العلاقة تستمر.

لما تكوني جزء من الاوقات السعيدة ، لازم تكوني كمان جزء من الاوقات الصعبة والكفاح ، لانه في الواقع الزوجينالمفروض يكونوا فريق لمحاربة المشاكل مع بعض ، لان العمل الجماعي في العلاقات هو اساس نجاحها.

14- احتفلي ، احتفلي ثم احتفلي:

الاحتفال مش معناه تعملوا حفلات طول الوقت ، ولكن تحتفلوا بعلاقتكم طول الوقت ، بمعنى يبقى في تقدير, غزل, قبلة ، في طرق كتير للاحتفال بالعلاقة ، طول الوقت اتعرفوا على بعضكم اكتر ، استمروا في عمل الحاجات الصغيرة والوفاء بالوعود الصغيرة ، دي تعتبر احتفالات لازم كل زوجين يعملوها لاستمرار العلاقة للابد.

15- خليكي سعيدة بحبك وانك معاه:

النقطة ده مهمة جدا وكان لازم تبقى اول نقطة ولكن خلناها تبقى هي النقطة النهائية لختام الموضوع لانها اساسية جدا ، انتي تقدري تعملي كل الحاجات اللي قولناها فوق بكل بساطة ما تكوني عايزة تعيشي فعلا مع الشخص اللي بتحبيه.

لما تعرفي انك عايزة تعيشي مع الشخص ده وتحبيه مش هتلاقي صعوبة انك تعملي كل حاجة تخلي العلاقة تستمر ، وهتحبي كل لحظة معاه سواء كانت صعبة او حلوة.

لو انتوا الاتنين سعدا انكم زوجين ، وعايزين تعيشوا مع بعض ، هيبقى هدفكم انكم تكبروا مع بعض وعلاقتكم تستمر للابد ، لانه من الصعب ان الزوجين يستمروا ويكبروا مع بعض من غير حب وشغف في العلاقة ، لو مش موجودين مهما مرت السنين في يوم من الايام الزواج هينتهي بانفصال.

في النهاية لو عايزة علاقتك تدوم للابد لازم تعملي حاجة عشان ده يحصل ، واحنا تقريبا قولنالك كل الاساسيات اللي تخلي علاقتك تبقى زي ما انتي عايزة ، ممكن الموضوع يختلف بين كل زوجين في بعض العادات واللحظات ، ولكنها مطلوبة جدا في اي علاقة.

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