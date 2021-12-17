حاليا حالة الجو في اغلب الاوقات بتكون غير متوقعة وبتتغير من يوم للتاني ، وانتي لازم تكوني مستعدة لكل الاوقات بالحاجات المناسبة ، واحنا النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم افكار ستايلات للمحجبات لموسم الشتا ، منوعة ومناسبة لكل وقت.

افكار ستايلات للمحجبات لموسم الشتا:

في الايام المطر حاولي تتجنبي الفساتين الطويلة اوي ، او الستايلات اللي نازلة بشكل فضفاض او منخفضة اوي ، لانها مش هتبقى عملية ليكي في اليوم ده.

ممكن تلبسي جيبة وتنسقي معاها بلوزة مع شراب للتدفئة ، ونسقي معاها بوت مناسب ، كمان الاحذية الرياضية تعتبر منقذة وعملية في الايام اللي فيها مطر ، والاحذية الرياضية مناسبة لكل الاوقات عموما سواء في مطر او لا ، ممكن كمان تنسقي سويت شيرت مع بنطلون وحذاء رياضي هيكون لوك كاجوال مثالي.

كمان الانكل بوت الفلات يعتبر من الحاجات المثالية جدا لموسم الشتا لان تقريبا هتقدري تنسقيه على معظم القطع اللي موجودة في دولابك ، وتقدري تلبسيها في اي وقت.

وطبعا من اكتر القطع المرتبطة بموسم الشتا هو البالطو خصوصا في الايام البرد اوي ، ممكن تنسقي فستان مع بالطو طويل للوك انيق.

ممكن كمان تنسقي ال Trench coat واللي يعتبر من القطع التريندي جدا للشتا مع حذاء رياضي, هانتر بوت, او بوت طويل.

تعالوا نشوف مع بعض افكار بالصور تستوحي منها اللوك بتاعك:

افكار ستايلات للمحجبات لموسم الشتا

حيل ونصايح موضة كل بنت محتاجة تعرفهم