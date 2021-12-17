5 حاجات لازم تتجنبي تعمليهم تماما لو بشرتك جافة

اصحاب البشرة الجافة بس هما اللي هيبقوا عارفين قد ايه بيبقى محبط التعايش معاها ، بسبب مشاكلها من البقع الجافة, الاحمرار, حكة الجلد اللي تعتبر من المشاكل الشائعة للنوع ده من الجلد ، وكمان اختيار المكياج للبشرة الجافة بشكل غلط هيزود مشاكلها ، مش بس هيزود الجفاف ، ولكن كمان هيزود من مشكلة البقع الجافة ، وده هيخلي بشرتك مقشرة ، ولكن كل المشاكل دي ليها حل باتباع شوية نصايح لتجنب الجفاف ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على 5 حاجات تجنبيها للتخلص من البشرة الجافة للابد.

حاجات تجنبيها للتخلص من البشرة الجافة:

1- تجفيف الوجه قبل وضع المرطب:

لو بعد ما بتغسلي بشرتك بالغسول بتجففيها بالفوطة ، دي عادة محتاجة انك توقفيها في اسرع وقت ممكن ، لانه حسب اللي اكده الخبراء ، ان افضل وقت للترطيب هو بعد تنضيف البشرة مباشرة من غير ما تجففيها بالفوطة ، الحيلة البسيطة دي هتساعد على ترطيب بشرتك بشكل مكثف.

2- الاستحمام بالماية السخنة والتعرض للبخار:

الماية السخنة بتزيل الزيوت الطبيعية من بشرتك ، وده هيخليها تجف اكتر ، واكيد دي اخر حاجة انتي عايزاها تحصل لبشرتك اللي اصلا جافة ، عشان كده بننصحك في المرة الجاية اللي تاخدي فيها شاور ، نضفي بشرتك بالماية الفاترة بدل السخنة.

3- بتغسلي وشك كتير:

مافيش شك ان تنضيف البشرة مهم جدا لكل انواع البشرة ، ولكن مع ذلك المفروض ماتغسليش وشك اكتر من مرتين في اليوم ، واتأكدي من استخدام غسول مخصوص للبشرة الجافة ، واستخدميه بلطف على بشرتك ، ولو محتاجة تغسلي وشك بعد الجيم جربي استخدام منتج تنضيف من غير غسل الوش زي ماء ميسيلار لتجنب جفاف بشرتك اكتر.

4- بتستخدمي مكياج مات:

في حين ان روتين العناية بالبشرة هو مفتاح التعامل مع البشرة الجافة ، الا انه نوع المكياج اللي بتستخدميه بيلعب دور رئيسي في شكل بشرتك ، ورغم ان المكياج المات موضة جدا ، الا انه استخدامه هيخلي بشرتك جافة اكتر وهيظهر البقع الجافة بشكل اكبر ، عشان كده يعتبر افضل اختيار لصاحبة البشرة الجافة هو المكياج اللامع ، دوري دايما على المنتجات السائلة اللي ليها لمسة نهائية لامعة.

5- تخطي السيروم:

لو بشرتك جافة ، يبقى ماتفكريش حتى انك تستغني عن السيروم ، استخدام سيروم البشرة المناسب تحت المرطب هيساعد على تغذية وترطيب البشرة الجافة ، لانه مليان بالمكونات النشطة وليه ملمس مائي خفيف على البشرة ، وده بيخليه بيتغلغل في الجلد ويوفر الترطيب مباشرة للطبقات العميقة لترطيب افضل.

7 طرق للتخلص من البشرة الجافة للابد