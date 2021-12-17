طريقة عمل البصل البودر في المنزل بطريقة سهلة وبنكهة أقوي وأفضل من الجاهز

البصل البودر ، من الوصفات السهلة والتي لا غني عنها في المطابخ كما أنه يدخل في إعداد أصناف عدة من الأطعمة، كما أن طريقة تحضيره في المنزل سهل وبسيط للغاية وسنتعرف فيما يلي على طريقة إعداده.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل البصل البودر.

مكونات البصل البودر

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

أربع بصلات متوسطي الحجم أو ثلاث بصلات كبار.

طريقة تحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل البصل البودر في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة ونكهة قوية ومميزة وطريقة تحضيرها كالتالي.

نقوم بتقطيع البصل إلى شرائح بسمك رقيق.

ثم نقوم بوضعه علي صاج ونوزعه بالتساوي فوق الصاج.

ثم ندخله الفرن على درجة حرارة منخفضة تتراوح ما بين ١٣٠ م و١٤٠ درجه مئوية.

وبعدما يجف البصل ويتم تحميصه ويأخذ القوام المقرمش الجاف نقوم بإخراجه من الفرن.

ويجب ان نراعي أن لا يحترق البصل ولو جزء قليل منه لكي لا يكون البهار ذو مذاق مر.

وبعدما نخرجه من الفرن نتركه حتي يبرد، ثم نقوم بطحنه جيدا بواسطة مطحنة الخلاط.

ثم يكون بعد ذلك جاهزا للاستخدام وبالهناء والشفاء.

كما يمكن استخدامه في إعداد العديد من الوصفات فهو يستخدم بكثرة في تتبيل الدجاج والكفتة والأسماك والعديد من الأكلات.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل صوص الباربكيو والمستردة أو الجبنة الرومي.

طريقة عمل صوص الجبنة الرومي

المكونات:

١٥٠ جرام من الجبنة الرومي المبشورة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب من الحليب.

رشة من الملح.

نقوم بوضع ملعقة الزبدة في إناء على نار هادئة جدا مع ملعقة الدقيق.

وبعدما يمتزج الدقيق مع الزبدة وقبل أن يتغير لونه علي النار نقوم بإضافة كوب الحليب تدريجيا علي ثلاث مراحل.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الملح.

ثم نقوم بإضافة الجبنة الرومي المبشورة ونستمر في التقليب جيدا حتى تذوب وتجانس جميع المكونات ونغلق النار بعد ذلك.

ويكون بعد ذلك الصوص جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة التحضيرطريقة عمل المايونيز

يمكن تناوله مع طبق اللحم بصوص الفلفل ومكوناته كالتالي:

بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي:

نقوم بوضع جميع المكونات في إناء صغير أو برطمان.

ثم نقوم بضربهم بالهاند بلندر حتي نحصل علي شكل وقوام المايونيز.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الباربكيو

المكونات

كوب إلا ربع من الكاتشب.

ربع كوب سكر بني.

ملعقتين من العسل الأسود.

ملعقتين من الخل.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا..

ملح.

ملعقة ثوم بودرة.

شطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تتم طريقة التحضير باستخدام الخلاط وطريقة تحضيره كالتالي: