معجزة ملعقة الخميرة لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين اقوي كيراتين طبيعي للشعر

يجرب النساء كثيرًا من الوصفات والطرق لفرد شعرهم وجعله ناعم لكن أغلب تلك الوصفات يكون مفعولها مؤقت وتحتاج إلى وقت كبير جدًا من الاستمرار للحصول على النتيجة المرغوبة، ذلك بالإضافة إلى أنهم يبحثون عن طرق بديلة للكيراتين لأنه يضر خصلة الشعر ويجعلها أضعف من قبل مما يؤدي إلى تساقط الشعر وتقصفه، وفي موضوعنا هذا سنوضح لكم كيفية عمل والحصول على كيراتين طبيعي بكيس خميرة.

طريقة عمل كيراتين طبيعي بكيس خميرة وزبادي

تعد وصفة الخميرة والزبادي من أفضل وصفات فرد الشعر وأكثرها فعالية، فالخميرة والزبادي يحتويان على مكونات مغذية لفروة الرأس والشعر ويمكن الاستفادة منهما من خلال المكونات والخطوات التالية:

المكونات:

كيس خميرة.

ملعقة من الزبادي كبيرة.

ملعقة كبيرة من اللبن السائل.

زيت زيتون.

زيت خروع.

طريقة التحضير:

نضع الخمير في إناء متوسط الحجم.

نضيف إليها الزبادي واللبن وكلًا من زيت الزيتون وزيت الخروع بمقدار ملعقة واحدة كبيرة، ونقلب جيدًا حتى يتماسك القوام ويختلط.

نقسم الشعر ونبدأ بتوزيع المكونات على فروة الرأس ومن ثم الشعر والأطراف.

نترك المكونات على الشعر حتى يجف لمدة لا تقل عن حوالي ساعتان.

نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب ونضع عليه القليل من زيت الزيتون، مع الاستمرار على هذه الطريقة لمدة شهرين متتاليين.

طريقة عمل كيراتين طبيعي بكيس خميرة وماء

تقوم وصفة الخميرة والماء بتغليف خصلة الشعر وفردها من أي تموجات بها، ويمكن الاستفادة من هذه الوصفة عن طريق المكونات وطريقة العمل التي سنوضحها لكم في السطور التالية:

المكونات:

كيس خميرة.

كوب من الماء.

زيت جوز الهند.

زيت خروع.

زيت سمسم.

طريقة التحضير: