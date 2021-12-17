وصفات طبيعية من مطبخك لتبيض الأسنان والتخلص من الاصفرار

تبيض الأسنان بوصفات طبيعية، من أهم الأمور الروتينية اليومية للعناية بالجمال والصحة هي تنظيف الأسنان وتبييضها من الجير المتراكم وبقايا الأطعمة العالقة بينها، وبالإضافة إلى تنظيف الأسنان بالمعجون هناك بعض الوصفات الطبيعية التي تساهم في تبييض الأسنان وتفتيحها وجعلها بيضاء مثل الثلج، وذلك لاحتواء هذه المكونات والمواد الطبيعية المستخدمة في تحضير الوصفات على العديد من الخصائص المبيضة للأسنان والتخلص من اصفرارها، ومن خلال النص التالي سوف نقدم لكم كيفية تبيض الأسنان بوصفات طبيعية من داخل المنزل.

تبيض الأسنان بوصفات طبيعية

إليكم مجموعة من الوصفات والخلطات الطبيعية التي تعمل على تفتيح وتبيض الأسنان والقضاء على البكتيريا والميكروبات وجعل رائحة الأسنان طيبة، بديلة المواد الضارة التي تحتوي على مواد كيميائية ولا تعطي نتيجة مرضية، بالإضافة لعدم الذهاب للأطباء وتوفير المال، فالمكونات الطبيعية أكثر أماناً وتعمل على تقوية اللثة، والتخلص من اصفرار الأسنان نهائياً وإزالة الجير العالق بها.

وصفة زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على العديد من الخصائص والمغذيات الطبيعية التي تعمل على تفتيح الأسنان وقتل الفطريات والميكروبات المتراكمة على الأسنان، هذا فضلاً عن دوره في الوقاية من التهاب اللثة والعمل على تقويتها، لذلك بعد تنظيف الأسنان يتم فركها بقطعة من القطن المغموسة بزيت الزيتون، ثم يتم تشطيف الأسنان من بقايا الزيت.

وصفة عصير الليمون

عصير الليمون من المكونات الغذائية المبيضة للأسنان بفاعلية كبيرة، لاحتوائها على كمية كبيرة من الأحماض والفيتامينات التي تعالج مشاكل الأسنان والتخلص من اصفرارها، فقط كل ما عليك هو مزج عصير حبة من الليمون مع نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم، ومن ثم يتم تدليك الأسنان بهذه الوصفة، وتركها خمس دقائق قبل أن تشطف بالماء الفاتر.

وصفة العسل

كما يعد العسل من المغذيات الطبيعية المعالجة للكثير من مشاكل الأسنان منها تسوس الأسنان واصفرارها والعمل على تقوية اللثة ومنع تعرضها للنزيف، هذا فضلاً عن دوره في محاربة البكتيريا المتراكمة على اللثة والأسنان، لذلك يمكن إضافة ملعقة من العسل على فرشاة الأسنان، ومن ثم يتم فرك الأسنان بها قبل أن تشطف بالماء الفاتر.