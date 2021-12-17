سر الحاتي.. معلقة ضفيها على الكفتة هيضاعف حجمها بدون ما تكش منك اسرار المطاعم

إليكم طريقة عمل كفتة الحاتي على الفحم باستخدام ملعقة واحدة فقط من مكون سحري يعمل على تماسك الكفتة وعدم تفككها أثناء شويها بالإضافة إلى أن هذا المكون يعمل على مضاعفة حجمها، وتعد الكفتة المشوية من أفضل الوجبات اللذيذة التي نفضلها جميعًا وبخاصة أطفالنا وتسعى كل أم إلى عمل كل الوصفات التي يحبها أطفالها داخل المنزل بمكونات معلومة المصدر حرصًا منها على الحفاظ على صحة الأطفال بدلًا من الأطعمة الجاهزة من المحلات. طريقة عمل كفتة الحاتي على الفحم طريقة عمل كفتة الحاتي على الفحم يمكنكم معرفة طريقة عمل كفتة الحاتي على الفحم بملعقة واحدة تمنع تفككها باستخدام المكونات التالية:- لحم مفروم خشن (حوالي 500 جرام).

ثلاث حبات من البصل متوسط الحجم.

رغيف فينو.

كوب من الزبادي سر عمل الكفته.

الفلفل الأسود وملح الطعام.

1\2 كوب من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من بهارات لحمة بمقدار نصف ملعقة صغيرة.

بهارات مشويات وشطة.

بابريك.

كوب واحد من الماء النقي. خطوات عمل الطريقة أحضري وعاء معين ومناسب وقومي بوضع رغيف الفينو داخل الوعاء ثم أضيفي عليه كوب الماء النقي واتركي الماء والخبز مع بعضهما داخل الوعاء حتى يتشرب الخبز الماء ويذوب فيه.

باستخدام كبة فرم المكونات قومي بوضع البصل المتوسط الحجم داخلها مع اللحمة المفرومة والبهارات وباقي المكونات التي لم نقوم بخلطها.

شغلي الكبة حتى تقوم بفرم المكونات التي بداخلها وتصبح خليط عجيني متماسك وناعم.

شغلي شواية اللحوم وضعي عليها الفحم حتى يشتغل قليلًا.

أحضري أسياخ الكفتة وقومي بتشكيل الكفتة عليها على هيئة أصابع.

ضعي الأسياخ على الفحم المشتعل حتى تنضج وقلبيها من جميع النواحي حتى يصبح لونها أقرب للون البني الفاتح.

المكون السري الذي يضاعف حجم الكفتة هو وضع كمية من ماء البصل عليها أثناء شويها على الفحم واستمري في التقليب.

يمكنك استخدام الفرن بدلًا من الشواية لشوي الكفتة، بعد تشكيل الكفتة على أسياخ المعدن قومي برصها داخل صينية فرن وغلفيها بأوراق الألومنيوم وادهني الصينية بالزيت حتى لا تلتصق بالصينية.

بعد أن تنضج الصينية داخل الفرن قومي بإخراجها من الفرن وقدميها في طبق تقديم وقومي برش كمية من البقدونس عليها. خطوات عمل الطريقة الوسوم

إليكم طريقة عمل كفتة الحاتي على الفحم باستخدام ملعقة واحدة فقط من مكون سحري يعمل على تماسك الكفتة وعدم تفككها أثناء شويها بالإضافة إلى أن هذا المكون يعمل على مضاعفة حجمها، وتعد الكفتة المشوية من أفضل الوجبات اللذيذة التي نفضلها جميعًا وبخاصة أطفالنا وتسعى كل أم إلى عمل كل الوصفات التي يحبها أطفالها داخل المنزل بمكونات معلومة المصدر حرصًا منها على الحفاظ على صحة الأطفال بدلًا من الأطعمة الجاهزة من المحلات. طريقة عمل كفتة الحاتي على الفحم طريقة عمل كفتة الحاتي على الفحم يمكنكم معرفة طريقة عمل كفتة الحاتي على الفحم بملعقة واحدة تمنع تفككها باستخدام المكونات التالية:- لحم مفروم خشن (حوالي 500 جرام).

ثلاث حبات من البصل متوسط الحجم.

رغيف فينو.

كوب من الزبادي سر عمل الكفته.

الفلفل الأسود وملح الطعام.

1\2 كوب من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من بهارات لحمة بمقدار نصف ملعقة صغيرة.

بهارات مشويات وشطة.

بابريك.

كوب واحد من الماء النقي. خطوات عمل الطريقة أحضري وعاء معين ومناسب وقومي بوضع رغيف الفينو داخل الوعاء ثم أضيفي عليه كوب الماء النقي واتركي الماء والخبز مع بعضهما داخل الوعاء حتى يتشرب الخبز الماء ويذوب فيه.

باستخدام كبة فرم المكونات قومي بوضع البصل المتوسط الحجم داخلها مع اللحمة المفرومة والبهارات وباقي المكونات التي لم نقوم بخلطها.

شغلي الكبة حتى تقوم بفرم المكونات التي بداخلها وتصبح خليط عجيني متماسك وناعم.

شغلي شواية اللحوم وضعي عليها الفحم حتى يشتغل قليلًا.

أحضري أسياخ الكفتة وقومي بتشكيل الكفتة عليها على هيئة أصابع.

ضعي الأسياخ على الفحم المشتعل حتى تنضج وقلبيها من جميع النواحي حتى يصبح لونها أقرب للون البني الفاتح.

المكون السري الذي يضاعف حجم الكفتة هو وضع كمية من ماء البصل عليها أثناء شويها على الفحم واستمري في التقليب.

يمكنك استخدام الفرن بدلًا من الشواية لشوي الكفتة، بعد تشكيل الكفتة على أسياخ المعدن قومي برصها داخل صينية فرن وغلفيها بأوراق الألومنيوم وادهني الصينية بالزيت حتى لا تلتصق بالصينية.

بعد أن تنضج الصينية داخل الفرن قومي بإخراجها من الفرن وقدميها في طبق تقديم وقومي برش كمية من البقدونس عليها. خطوات عمل الطريقة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر الحاتي.. معلقة ضفيها على الكفتة هيضاعف حجمها بدون ما تكش منك اسرار المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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